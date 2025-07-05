RSIOMA MetaTrader 指标 - 该指标采用两条移动平均线，计算出它们的 RSI（相对强弱指数），然后再加上一条计算出的 RSI 移动平均线。现在，这两条线可以准确地发出趋势变化的信号。它们显示在单独的窗口中，从 0 变为 100。辅助柱状图可快速浏览当前趋势。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的 MetaTrader 平台。

Schaff Trend Cycle（MetaTrader 指标）--这是一种周期性震荡指标，通过使用周期计算 MACD 线上的随机指标。其结果是改进版的震荡指标，在趋势期间不会波澜起伏，并能对变化做出快速反应。它是由 Doug Schaff 开发的，他假定货币趋势在周期中加速和减速。其算法于 2008 年公开。Schaff Trend Cycle 尝试结合两种不同的趋势方向变化判断方法--MACD 和平滑随机振荡器。指标值在 0 和 100 之间波动。使用两个触发水平 - 25 和 75。可选择警报。您可以在 MT4、MT5 上下载该指标。