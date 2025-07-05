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圆形水平 MetaTrader 指标 - MT4/MT5 指标，可根据您的配置显示圆形水平及其附近区域。它可用于在自然的心理支撑区和阻力区进行交易。当价格处于支撑或阻力区域时，它还可以发出警报。
输入参数
- Levels （ 默认 = 5）- 每个方向（向上和向下）要处理的整数位数。
- 间隔 （ 默认值 = 50）- 以点为单位的整数位之间的间隔。例如，默认值 50 表示每 50 个点绘制一个水平线。
- ZoneWidth （ 默认值 = 10）- 以点为单位的区域宽度。
- ColorUp （ 默认值 =clrFireBrick）- 将在当前价格上方绘制的圆形水平区域的颜色。
- ColorDn （ 默认 =clrDarkGreen）- 将绘制在当前价格下方的圆形水平区域的颜色。
- InvertZones （ 反转区域）（默认 = false）- 反转区域使用区域边界外的颜色高亮显示，而非反转区域则使用区域边界内的颜色高亮显示。
- ZonesAsBackground （ 区域作为背景）（默认值 = true）- 如果为 " true"，整数区域将绘制在图表（烛台、条形图或线形图）后面。
- DrawLines （ 绘制线条）（默认 = false）- 如果为 "true"，除区域外，还将在整数水平绘制线条。
- LineColor （ 默认 =clrDarkGray）- 圆形水平线的颜色。
- LineWidth （ 默认值 = 1）- 圆水平线的宽度。
- LineStyle （ 默认 = STYLE_DASHDOT）- 圆水平线的样式。
- LinesAsBackground （ 线条作为背景）（默认值 = false）- 如果为 "true"，将在图表（烛台、条形图或线形图）后面绘制圆形数字区域。
- ShowLineLabels （ 显示线标签）（默认 = false）- 如果为 "true"，将绘制线标签来标记每条线的价位。
- LineLabelColor （ 默认 = clrWhite）- 线条标签的颜色。
- ObjectPrefix （ 默认 = "RoundLevels"）- 添加到图表对象名称的前缀。只有在与图表上的其他指标发生冲突时才可更改。
- EnableNotify （ 默认 = false）- 如果为 "true"，则当价格（买价）位于区域内时，指标将发出通知。
- SendAlert （ 发送警报）（默认值=true）--如果为 "true" 且 通知已启用，指标将使用内置弹出警报。
- SendApp （ 默认 = false）--如果为 "true" 且 通知已启用，则指标将使用推送通知警报。
- SendEmail （ 默认 = false）- 如果为 "true" 且 通知已启用，则指标将使用电子邮件警报。
- AlertDelay （ 默认值 = 5）- 以秒为单位的连续警报之间的延迟时间。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55507
RSIOMA MetaTrader 指标 - 该指标采用两条移动平均线，计算出它们的 RSI（相对强弱指数），然后再加上一条计算出的 RSI 移动平均线。现在，这两条线可以准确地发出趋势变化的信号。它们显示在单独的窗口中，从 0 变为 100。辅助柱状图可快速浏览当前趋势。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的 MetaTrader 平台。Schaff Trend Cycle MT5
Schaff Trend Cycle（MetaTrader 指标）--这是一种周期性震荡指标，通过使用周期计算 MACD 线上的随机指标。其结果是改进版的震荡指标，在趋势期间不会波澜起伏，并能对变化做出快速反应。它是由 Doug Schaff 开发的，他假定货币趋势在周期中加速和减速。其算法于 2008 年公开。Schaff Trend Cycle 尝试结合两种不同的趋势方向变化判断方法--MACD 和平滑随机振荡器。指标值在 0 和 100 之间波动。使用两个触发水平 - 25 和 75。可选择警报。您可以在 MT4、MT5 上下载该指标。
最近高/低警报 MetaTrader 指标 - 显示最近 N 根蜡烛的两个最高和最低水平带。默认情况下，最高价带用蓝线显示；最低价带用黄线显示。此外，当当前价格（买价）突破近期最高或最低水平时，它还可以调用弹出式警报、发送电子邮件警报或发出通知警报。所有警报都可以关闭。如果使用电子邮件提醒功能，请不要忘记在 MetaTrader 平台的选项窗口中设置电子邮件。推送通知也是如此。该指标适用于 MT4 和 MT5。Range Expansion Index (REI) MT5
区间扩展指数（MetaTrader 指标）--是一种相对震荡指标，用于衡量价格变化的速度，并在价格表现出弱势或强势时发出超买/超卖信号。该指标由 Tom DeMark 开发，并在其著作《技术分析新科学》（The New Science of Technical Analysis）中进行了解释。该指标的数值在 -100 到 +100 之间变化。REI 是一个增强型震荡指标，因为它能在区间交易中保持冷静，只有在发现重要的峰值或底部时才会发出信号。您可以在 MT4 和 MT5 上下载该指标。