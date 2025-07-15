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Murrey Math Line X MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Murrey Math Line X MetaTrader - индикатор разворотных линий, который обязательно пригодится каждому трейдеру, умеющему торговать с помощью линий поддержки , сопротивления и разворотных линий. Он отображает на основном графике 8 основных линий (и еще 5 дополнительных), помогая находить лучшие точки для продажи, покупки и выхода из позиций. Индикатор может выдавать предупреждения, когда свеча закрывается после пробоя любой из разворотных линий. Вы можете скачать этот индикатор для платформ MT4 и MT5.
Входные параметры
- Period ( по умолчанию = 64) - период в барах или в других периодах верхнего таймфрейма (задается через вход UpperTimeFrame), по которому будут рассчитываться линии. Чем меньше число, тем более актуальными, но менее точными будут расчеты.
- UpperTimeframe ( по умолчанию = PERIOD_D1) - базовый период; если он отличается от текущего таймфрейма, то для расчета линий индикатор будет использовать периоды Period × UpperTimeframe. В противном случае для расчета линий индикатор будет использоватьПериод баров текущего графика.
- StepBack ( по умолчанию = 0) - сдвиг назад для расчета линий (в текущих барах или в количестве периодов UpperTimeframe).
- LabelSide ( по умолчанию = Left) - сторона экрана для отображения меток линий. Если вы выбираетеRight, убедитесь, что график сдвинут влево, иначе вы не сможете увидеть метки.
- [N]/8 Цвет - цвета для линий индикатора.
- [N]/8 Ширина - ширина линий индикатора.
- MarkColor ( по умолчанию = clrBlue) - цвет для стрелки последнего расчетного бара.
- MarkNumber ( по умолчанию = 217) - код стрелки последнего расчетного бара.
- FontFace ( по умолчанию = "Verdana") - шрифт, который будет использоваться для отображения.
- FontSize ( по умолчанию = 10) - размер шрифта для отображения.
- ObjectPrefix ( по умолчанию = "MML-") - префикс для объектов графика для совместимости с другими индикаторами.
- TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться предупреждения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще незавершенная свеча.
- NativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при появлении сигнала будет использоваться родное всплывающее оповещение MetaTrader. В cTrader отсутствует.
- EmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при появлении сигнала будет отправлено сообщение по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- NotificationAlerts ( по умолчанию = false) - еслизначение равно true, то при появлении сигнала будет отправлено сообщение по электронной почте. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55400
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