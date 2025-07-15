Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Gain/Loss Info MT5 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 587
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Gain/Loss Info MetaTrader - отображает прибыль и убытки для всех свечей, где превышен заданный порог. Значения рассчитываются в пунктах и процентах. Индикатор может рассчитывать прибыль/убытки в двух режимах: как разницу между закрытием и открытием свечи и как разницу между текущим и предыдущим закрытием. Вы можете установить минимальные границы изменения (для пунктов и процентов), режимы изменения, а также управлять цветом шрифта выводимых чисел. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.
Входные параметры
- PercentageLimit ( по умолчанию = 1,0) - минимальный порог для отображения изменения; в процентных пунктах.
- PointsLimit ( по умолчанию = 1000) - минимальный порог отображения изменений; в пунктах.
- CloseToClose ( по умолчанию = true) - еслиtrue, индикатор будет сравнивать текущее Close с предыдущим Close; еслиfalse, он будет сравнивать текущее Close с текущим Open.
- DisplayLossColor ( по умолчанию = clrRed) - цвет отображения отрицательного изменения цены.
- DisplayGainColor ( по умолчанию = clrGreen) - цвет отображения положительного изменения цены.
- MaxBars ( по умолчанию = 100) - максимальное количество баров для расчета индикатора. Чем больше это число, тем более запаздывающим становится индикатор.
- FontFace ( по умолчанию = "Verdana") - шрифт, который будет использоваться для отображения.
- FontSize ( по умолчанию = 10) - размер шрифта для отображения.
- ObjectPrefix ( по умолчанию = "GLI-") - префикс для объектов графика для совместимости с другими индикаторами.
На графике выше показан пример использования индикатора Gain/Loss Info на GBP/USD @ W1. Процентное ограничение было установлено на 1,0%, а ограничение по пунктам - на 1 500 пунктов. Режим расчета был установлен на "Close vs. previous Close". Количество пунктов за период отображается под свечами. Процентное изменение - над свечами.
Очевидно, что использовать этот индикатор для генерации торговых сигналов практически невозможно. Его основное назначение - упростить анализ рыночной ситуации и облегчить поиск бычьих и медвежьих паттернов. Конечно, данные об аномально больших изменениях все же можно использовать в качестве сигналов на вход или выход.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55455
Историческое эквити единовременно и единожды открытых виртуальных позиций для анализа эффективности торговли спредом/эквитиKeltner Channel MT5
Keltner Channel (индикатор MetaTrader) - классический индикатор технического анализа, разработанный Честером В. Келтнером в 1960 году. Индикатор в некоторой степени похож на полосы Боллинджера и конверты. Он использует три линии графика: средняя линия - это 10-дневная простая скользящая средняя, примененная к типичной цене ((high + low + close) / 3), верхняя и нижняя полосы получаются путем сложения и вычитания скользящей средней дневного диапазона цен (разница High и Low) из средней линии. Таким образом, строится канал, основанный на волатильности. В этой версии индикатора вы можете изменять все параметры МА. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версий платформы.
Индикатор Murrey Math Line X MetaTrader - индикатор разворотных линий, который обязательно пригодится каждому трейдеру, умеющему торговать с помощью линий поддержки, сопротивления и разворотных линий. Он отображает на основном графике 8 основных линий (и еще 5 дополнительных), помогая находить лучшие точки для продажи, покупки и выхода из позиций. Индикатор может выдавать предупреждения, когда свеча закрывается после пробоя любой из разворотных линий. Вы можете скачать этот индикатор для платформ MT4 и MT5.Moving Average Candlesticks MT5
Индикатор Moving Average Candlesticks MetaTrader - это визуализация графика стандартной скользящей средней с помощью баров свечей. Он строит свечи на основе значений скользящей средней, рассчитанных для Close, Open, Low и High. Позволяет увидеть компактный снимок более детальной информации о рынке по сравнению с классическим индикатором MA. Работает с любой валютной парой, таймфреймом и режимом МА. Индикатор доступен для MT4 и MT5.