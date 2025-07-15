Индикатор Gain/Loss Info MetaTrader - отображает прибыль и убытки для всех свечей, где превышен заданный порог. Значения рассчитываются в пунктах и процентах. Индикатор может рассчитывать прибыль/убытки в двух режимах: как разницу между закрытием и открытием свечи и как разницу между текущим и предыдущим закрытием. Вы можете установить минимальные границы изменения (для пунктов и процентов), режимы изменения, а также управлять цветом шрифта выводимых чисел. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.

На графике выше показан пример использования индикатора Gain/Loss Info на GBP/USD @ W1. Процентное ограничение было установлено на 1,0%, а ограничение по пунктам - на 1 500 пунктов. Режим расчета был установлен на "Close vs. previous Close". Количество пунктов за период отображается под свечами. Процентное изменение - над свечами.

Очевидно, что использовать этот индикатор для генерации торговых сигналов практически невозможно. Его основное назначение - упростить анализ рыночной ситуации и облегчить поиск бычьих и медвежьих паттернов. Конечно, данные об аномально больших изменениях все же можно использовать в качестве сигналов на вход или выход.



