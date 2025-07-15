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Murrey Math Line X MT5 - MetaTrader 5脚本
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Murrey Math Line X MetaTrader 指标--这是一个枢轴线指标，对于懂得如何利用 支撑 线、阻力线和 枢轴 线进行交易的每一位交易者来说，它绝对会有所帮助。它在主图上显示 8 条主要线（另有 5 条附加线），帮助您找到卖出、买入和离场的最佳点位。当蜡烛突破任何一条枢轴线后收盘，该指标就会发出警报。您可以在 MT4 和 MT5 平台上下载该指标。
输入参数
- Period （ 默认 = 64）- 以条为单位的周期或其他上层时间框架周期（通过UpperTimeFrame 输入 设置），在此基础上计算中枢 线。数字越小，计算结果越新，但准确性越低。
- UpperTimeframe （ 默认 = PERIOD_D1）--基本周期；如果与当前时间框架不同，指标将使用周期 × UpperTimeframe 周期 来计算线条。否则，指标将使用当前图表条形图 的 周期 来计算其线条。
- StepBack （ 默认 = 0）- 计算线条时的后移（以当前柱形图或上层时间框架 周期 数为单位）。
- LabelSide （ 默认 = 左侧）- 在屏幕的哪一侧显示线条标签。如果选择右侧，请确保图表向左移动，否则将无法看到标签。
- [N]/8 颜色 - 指示线的颜色。
- [N]/8 宽度 - 指示线的宽度。
- MarkColor （ 默认 = clrBlue）- 最后计算条形图箭头的颜色。
- MarkNumber （ 默认 = 217）- 最后计算条形图的箭头代码。
- FontFace （ 默认 = "Verdana"）- 用于显示的字体。
- FontSize （ 默认 = 10）- 显示使用的字体大小。
- ObjectPrefix （ 默认 = "MML-"）- 图表对象的前缀，以便与其他指标兼容。
- TriggerCandle （ 默认 = 上一交易日）- 发出警报的蜡烛：上一 交易日-最近收盘的蜡烛或当前-尚未收盘的蜡烛。
- NativeAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，信号出现时将使用本地 MetaTrader 弹出式警报。cTrader 中不存在。
- EmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，信号出现时将发送电子邮件。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- NotificationAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，信号出现时将发送电子邮件。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55400
盈亏信息 MetaTrader 指标 - 显示超过给定阈值的所有蜡烛图的盈亏。数值以点数和百分比计算。该指标可以两种模式计算盈亏：普通蜡烛图收盘价与开盘价之差，以及当前收盘价与上一收盘价之差。您可以设置最小变动限制（点数和百分比）、变动模式，还可以控制输出数字的字体颜色。该指标适用于 MT4 和 MT5。Keltner Channel MT5
凯尔特纳通道（MetaTrader 指标）--是切斯特-凯尔特纳（Chester W. Keltner）于 1960 年开发的经典技术分析指标。该指标与布林线和包络线有些类似。它使用三条图线：中间线是应用于典型价格的 10 天简单移动平均线（（高价 + 低价 + 收盘价）/ 3），上下限通过将每日价格范围的移动平均线（高低差）与中间线相加减而形成。这样就建立了一个基于波动率的通道。在此版本的指标中，您可以修改 MA 的所有参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。
移动平均线烛台 MetaTrader 指标 - 使用烛台条形图显示标准移动平均线。它根据收盘价、开盘价、最低价和最高价计算出的移动平均值绘制烛台。与传统的 MA 指标相比，它能以紧凑的快照方式显示更详细的市场信息。它适用于任何货币对、时间框架和 MA 模式。该指标适用于 MT4 和 MT5。Market Profile MT5
Market Profile MetaTrader 指标 - 是一个经典的 Market Profile 实施工具，可显示一段时间内的价格密度，勾勒出特定交易时段内最重要的价格水平、价值区域和控制值。该指标可连接到 M1 和 D1 之间的时间框架，并显示日、周、月甚至日内交易时段的市场概况。较低的时间框架精度更高。建议使用较高的时间框架，以获得更好的可视性。也可以使用自由绘制矩形时段，在任何时间框架上创建自定义市场概况。有六种不同的配色方案可用于绘制剖面图块。也可以将剖面图绘制成纯色柱状图。您也可以选择根据看涨/看跌柱状图为剖面图着色。该指标基于裸价格行为，不使用任何标准指标。适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。