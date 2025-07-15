盈亏信息 MetaTrader 指标 - 显示超过给定阈值的所有蜡烛图的盈亏。数值以点数和百分比计算。该指标可以两种模式计算盈亏：普通蜡烛图收盘价与开盘价之差，以及当前收盘价与上一收盘价之差。您可以设置最小变动限制（点数和百分比）、变动模式，还可以控制输出数字的字体颜色。该指标适用于 MT4 和 MT5。

凯尔特纳通道（MetaTrader 指标）--是切斯特-凯尔特纳（Chester W. Keltner）于 1960 年开发的经典技术分析指标。该指标与布林线和包络线有些类似。它使用三条图线：中间线是应用于典型价格的 10 天简单移动平均线（（高价 + 低价 + 收盘价）/ 3），上下限通过将每日价格范围的移动平均线（高低差）与中间线相加减而形成。这样就建立了一个基于波动率的通道。在此版本的指标中，您可以修改 MA 的所有参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。