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Moving Average Candlesticks MT5 - MetaTrader 5脚本
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移动平均线烛台 MetaTrader 指标- 使用 烛台条形图显示标准 移动 平均线。它根据收盘价、开盘价、最低价和最高价计算出的移动平均值绘制烛台。与传统的 MA 指标相比，它能以紧凑的快照方式显示更详细的市场信息。它适用于任何货币对、时间框架和 MA 模式。该指标适用于 MT4 和 MT5。
输入参数
- MAPeriod （ 默认 = 10）- 计算中使用的移动平均线周期。
- MAType （ 默认 = MODE_SMA）-- 移动平均线的方法。
示例和策略
该指标并不适合直接用于交易。它只是显示移动平均线交叉以及图表的其他一些参数。通过观察烛台体的长度及其阴影（灯芯）的长度，用它来发现价格行为的不规则性。颜色的变化看似是一个很好的入市信号，但它也会给出很多虚假信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55398
Murrey Math Line X MetaTrader 指标--这是一个枢轴线指标，对于懂得如何利用支撑线、阻力线和枢轴线进行交易的每一位交易者来说，它绝对会有所帮助。它在主图上显示 8 条主要线（另有 5 条附加线），帮助您找到卖出、买入和离场的最佳点位。当蜡烛突破任何一条枢轴线后收盘，该指标就会发出警报。您可以在 MT4 和 MT5 平台上下载该指标。Gain/Loss Info MT5
盈亏信息 MetaTrader 指标 - 显示超过给定阈值的所有蜡烛图的盈亏。数值以点数和百分比计算。该指标可以两种模式计算盈亏：普通蜡烛图收盘价与开盘价之差，以及当前收盘价与上一收盘价之差。您可以设置最小变动限制（点数和百分比）、变动模式，还可以控制输出数字的字体颜色。该指标适用于 MT4 和 MT5。
Market Profile MetaTrader 指标 - 是一个经典的 Market Profile 实施工具，可显示一段时间内的价格密度，勾勒出特定交易时段内最重要的价格水平、价值区域和控制值。该指标可连接到 M1 和 D1 之间的时间框架，并显示日、周、月甚至日内交易时段的市场概况。较低的时间框架精度更高。建议使用较高的时间框架，以获得更好的可视性。也可以使用自由绘制矩形时段，在任何时间框架上创建自定义市场概况。有六种不同的配色方案可用于绘制剖面图块。也可以将剖面图绘制成纯色柱状图。您也可以选择根据看涨/看跌柱状图为剖面图着色。该指标基于裸价格行为，不使用任何标准指标。适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。Moving Average based on Heiken-Ashi
这是一个基于 Heiken-Ashi 蜡烛而非原始市场价格的移动平均线指标。