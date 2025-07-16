Murrey Math Line X MetaTrader 指标--这是一个枢轴线指标，对于懂得如何利用支撑线、阻力线和枢轴线进行交易的每一位交易者来说，它绝对会有所帮助。它在主图上显示 8 条主要线（另有 5 条附加线），帮助您找到卖出、买入和离场的最佳点位。当蜡烛突破任何一条枢轴线后收盘，该指标就会发出警报。您可以在 MT4 和 MT5 平台上下载该指标。

盈亏信息 MetaTrader 指标 - 显示超过给定阈值的所有蜡烛图的盈亏。数值以点数和百分比计算。该指标可以两种模式计算盈亏：普通蜡烛图收盘价与开盘价之差，以及当前收盘价与上一收盘价之差。您可以设置最小变动限制（点数和百分比）、变动模式，还可以控制输出数字的字体颜色。该指标适用于 MT4 和 MT5。