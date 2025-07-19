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Gain/Loss Info MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Gain/Loss Info MetaTrader - отображает прибыль и убытки для всех свечей, где превышен заданный порог. Значения рассчитываются в пунктах и процентах. Индикатор может рассчитывать прибыль/убытки в двух режимах: как разницу между закрытием и открытием свечи и как разницу между текущим и предыдущим закрытием. Вы можете установить минимальные границы изменения (для пунктов и процентов), режимы изменения, а также управлять цветом шрифта выводимых чисел. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.
Входные параметры
- PercentageLimit ( по умолчанию = 1,0) - минимальный порог для отображения изменения; в процентных пунктах.
- PointsLimit ( по умолчанию = 1000) - минимальный порог отображения изменений; в пунктах.
- CloseToClose ( по умолчанию = true) - еслиtrue, индикатор будет сравнивать текущее Close с предыдущим Close; еслиfalse, он будет сравнивать текущее Close с текущим Open.
- DisplayLossColor ( по умолчанию = clrRed) - цвет отображения отрицательного изменения цены.
- DisplayGainColor ( по умолчанию = clrGreen) - цвет отображения положительного изменения цены.
- MaxBars ( по умолчанию = 100) - максимальное количество баров для расчета индикатора. Чем больше это число, тем более запаздывающим становится индикатор.
- FontFace ( по умолчанию = "Verdana") - шрифт, который будет использоваться для отображения.
- FontSize ( по умолчанию = 10) - размер шрифта для отображения.
- ObjectPrefix ( по умолчанию = "GLI-") - префикс для объектов графика для совместимости с другими индикаторами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55390
Индикатор Float MetaTrader - сложный индикатор, который анализирует предыдущую историю графиков для данной валютной пары, а затем пытается проанализировать тенденции в текущей ситуации. Он показывает, где начинаются и заканчиваются тренды в отдельном окне графика, а также уровни коррекции Фибоначчи в сочетании с уровнями ДиНаполи на основном графике. Он также показывает, как давно были зафиксированы локальные максимумы и минимумы. Индикатор доступен для MT4 и MT5.Keltner Channel MT5
Keltner Channel (индикатор MetaTrader) - классический индикатор технического анализа, разработанный Честером В. Келтнером в 1960 году. Индикатор в некоторой степени похож на полосы Боллинджера и конверты. Он использует три линии графика: средняя линия - это 10-дневная простая скользящая средняя, примененная к типичной цене ((high + low + close) / 3), верхняя и нижняя полосы получаются путем сложения и вычитания скользящей средней дневного диапазона цен (разница High и Low) из средней линии. Таким образом, строится канал, основанный на волатильности. В этой версии индикатора вы можете изменять все параметры МА. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версий платформы.
Индикатор Fisher MetaTrader - это довольно простой гистограммный индикатор, который определяет направление и силу тренда и сигнализирует о его смене. В его коде не используются стандартные индикаторы MT4/MT5. Fisher основывает свои расчеты на максимальных и минимальных уровнях цен за предыдущие периоды, применяя некоторые расширенные математические вычисления к соотношениям между текущей ценой и максимальными/минимальными ценами. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5. Это "перерисовывающийся" индикатор - он пересчитывает предыдущие бары при появлении нового бара.Flexible Momentum for MT5
Flexible Momentum (индикатор MetaTrader) - рассчитывает изменение курса валюты за заданный период (в секундах) и отображает результат в виде количества пунктов и процентов в главном окне графика платформы. Предлагает легко настраиваемые оповещения, основанные на пороговых значениях максимального импульса в пунктах и процентах. Поскольку индикатор использует историю тиков для расчета импульса, он работает только в MT5.