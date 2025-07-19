Индикатор Float MetaTrader - сложный индикатор, который анализирует предыдущую историю графиков для данной валютной пары, а затем пытается проанализировать тенденции в текущей ситуации. Он показывает, где начинаются и заканчиваются тренды в отдельном окне графика, а также уровни коррекции Фибоначчи в сочетании с уровнями ДиНаполи на основном графике. Он также показывает, как давно были зафиксированы локальные максимумы и минимумы. Индикатор доступен для MT4 и MT5.

Keltner Channel (индикатор MetaTrader) - классический индикатор технического анализа, разработанный Честером В. Келтнером в 1960 году. Индикатор в некоторой степени похож на полосы Боллинджера и конверты. Он использует три линии графика: средняя линия - это 10-дневная простая скользящая средняя, примененная к типичной цене ((high + low + close) / 3), верхняя и нижняя полосы получаются путем сложения и вычитания скользящей средней дневного диапазона цен (разница High и Low) из средней линии. Таким образом, строится канал, основанный на волатильности. В этой версии индикатора вы можете изменять все параметры МА. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версий платформы.