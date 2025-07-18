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Float MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Float MetaTrader - сложный индикатор, который анализирует предыдущую историю графиков для данной валютной пары, а затем пытается проанализировать тенденции в текущей ситуации. Он показывает, где начинаются и заканчиваются тренды в отдельном окне графика, а также уровни коррекции Фибоначчи в сочетании с уровнями ДиНаполи на основном графике. Он также показывает, как давно были зафиксированы локальные максимумы и минимумы. Индикатор доступен для MT4 и MT5.
Индикатор перерисовывает свои уровни на основе всех баров, которые он анализирует (200 по умолчанию). Это означает, что вы не можете использовать обнаружение новых пиков или впадин в качестве торговых сигналов, так как они будут пересматриваться в зависимости от дальнейшего развития ситуации на рынке. Данный индикатор следует использовать только для анализа продолжительности трендовых колебаний и важных уровней графика.
Входные параметры
- Float ( по умолчанию = 200) - количество баров для анализа тренда. Меньшее число означает более актуальные данные, но менее точный анализ.
- ObjectPrefix ( по умолчанию = "FI-") - префикс для объектов графика для совместимости с другими индикаторами.
- DisableDinapoli ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то уровни ДиНаполи не будут отрисовываться в главном окне графика.
- DisableFibonacci ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то уровни Фибоначчи не будут отрисовываться в основном окне графика.
- DrawVerticalLinesAsBackground ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то вертикальные линии начала и конца тренда будут установлены в качестве фона графика, чтобы не скрывать сам график.
- SwingBorderColor ( по умолчанию = clrBlue) - цвет границ зоны свинга.
- SwingBorderWidth ( по умолчанию = 1) - ширина границ зоны колебаний.
- SwingBorderStyle ( по умолчанию = STYLE_SOLID) - стиль линий для границ зоны качелей.
- SwingLinesColor ( по умолчанию = clrRed) - цвет линий свинга.
- SwingLinesWidth ( по умолчанию = 1) - ширина линий свинга.
- SwingLinesStyle ( по умолчанию = STYLE_DOT) - стиль линий свинга.
- FiboColor ( по умолчанию = clrGreen) - цвет уровней Фибоначчи.
- FiboWidth ( по умолчанию = 1) - ширина уровней Фибоначчи.
- FiboStyle ( по умолчанию = STYLE_DASH) - стиль линий для уровней Фибоначчи.
- DinapoliColor ( по умолчанию = clrRed) - цвет уровней ДиНаполи.
- DinapoliWidth ( по умолчанию = 1) - ширина уровней ДиНаполи.
- DinapoliStyle ( по умолчанию = STYLE_DOT) - стиль линий для уровней ДиНаполи.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55388
Keltner Channel (индикатор MetaTrader) - классический индикатор технического анализа, разработанный Честером В. Келтнером в 1960 году. Индикатор в некоторой степени похож на полосы Боллинджера и конверты. Он использует три линии графика: средняя линия - это 10-дневная простая скользящая средняя, примененная к типичной цене ((high + low + close) / 3), верхняя и нижняя полосы получаются путем сложения и вычитания скользящей средней дневного диапазона цен (разница High и Low) из средней линии. Таким образом, строится канал, основанный на волатильности. В этой версии индикатора вы можете изменять все параметры МА. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версий платформы.Laguerre MT5
Индикатор Laguerre MetaTrader - полностью собственный индикатор, не опирающийся на стандартные индикаторы MT4/MT5. Он отображает взвешенную линию тренда в отдельном окне графика. Его можно использовать для простых сигналов входа и выхода. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.
Индикатор Gain/Loss Info MetaTrader - отображает прибыль и убытки для всех свечей, где превышен заданный порог. Значения рассчитываются в пунктах и процентах. Индикатор может рассчитывать прибыль/убытки в двух режимах: как разницу между закрытием и открытием свечи и как разницу между текущим и предыдущим закрытием. Вы можете установить минимальные границы изменения (для пунктов и процентов), режимы изменения, а также управлять цветом шрифта выводимых чисел. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5Fisher Indicator MT5
Индикатор Fisher MetaTrader - это довольно простой гистограммный индикатор, который определяет направление и силу тренда и сигнализирует о его смене. В его коде не используются стандартные индикаторы MT4/MT5. Fisher основывает свои расчеты на максимальных и минимальных уровнях цен за предыдущие периоды, применяя некоторые расширенные математические вычисления к соотношениям между текущей ценой и максимальными/минимальными ценами. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5. Это "перерисовывающийся" индикатор - он пересчитывает предыдущие бары при появлении нового бара.