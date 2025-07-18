Индикатор Float MetaTrader - сложный индикатор, который анализирует предыдущую историю графиков для данной валютной пары, а затем пытается проанализировать тенденции в текущей ситуации. Он показывает, где начинаются и заканчиваются тренды в отдельном окне графика, а также уровни коррекции Фибоначчи в сочетании с уровнями ДиНаполи на основном графике. Он также показывает, как давно были зафиксированы локальные максимумы и минимумы. Индикатор доступен для MT4 и MT5.

Индикатор перерисовывает свои уровни на основе всех баров, которые он анализирует (200 по умолчанию). Это означает, что вы не можете использовать обнаружение новых пиков или впадин в качестве торговых сигналов, так как они будут пересматриваться в зависимости от дальнейшего развития ситуации на рынке. Данный индикатор следует использовать только для анализа продолжительности трендовых колебаний и важных уровней графика.

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