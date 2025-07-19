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Индикаторы

Fisher Indicator MT5 - индикатор для MetaTrader 5

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Индикатор Fisher MetaTrader - это довольно простой гистограммный индикатор, который определяет направление и силу тренда и сигнализирует о его смене. В его коде не используются стандартные индикаторы MT4/MT5. Fisher основывает свои расчеты на максимальных и минимальных уровнях цен за предыдущие периоды, применяя некоторые расширенные математические вычисления к соотношениям между текущей ценой и максимальными/минимальными ценами. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5. Это " перерисовывающий" индикатор - он пересчитывает предыдущие бары при появлении нового бара.

Входные параметры

  • Период ( по умолчанию = 10) - период в барах, по которому рассчитываются максимум и минимум. Чем выше это значение, тем меньше ложных сигналов о смене тренда, но тем больше отставание индикатора.

На примере графика выше вы видите, что восходящие тренды отмечены зелеными линиями гистограммы, а нисходящие - красными. Торговать с помощью этого индикатора очень просто. Вы можете закрывать короткие позиции и переходить в длинные, когда цвет линий меняется с красного на зеленый. Вы можете закрывать длинные позиции и переходить в короткие, когда цвет линий меняется с зеленого на красный. При установленном по умолчанию периоде (10) он был очень точен на графике EUR/USD H1. Проблема в том, что вам придется подождать несколько баров, прежде чем действовать по сигналу, потому что он может измениться из-за перерисовки.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55385

Gain/Loss Info MT5 Gain/Loss Info MT5

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