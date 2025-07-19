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Fisher Indicator MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fisher MetaTrader - это довольно простой гистограммный индикатор, который определяет направление и силу тренда и сигнализирует о его смене. В его коде не используются стандартные индикаторы MT4/MT5. Fisher основывает свои расчеты на максимальных и минимальных уровнях цен за предыдущие периоды, применяя некоторые расширенные математические вычисления к соотношениям между текущей ценой и максимальными/минимальными ценами. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5. Это " перерисовывающий" индикатор - он пересчитывает предыдущие бары при появлении нового бара.
Входные параметры
- Период ( по умолчанию = 10) - период в барах, по которому рассчитываются максимум и минимум. Чем выше это значение, тем меньше ложных сигналов о смене тренда, но тем больше отставание индикатора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55385
Индикатор Gain/Loss Info MetaTrader - отображает прибыль и убытки для всех свечей, где превышен заданный порог. Значения рассчитываются в пунктах и процентах. Индикатор может рассчитывать прибыль/убытки в двух режимах: как разницу между закрытием и открытием свечи и как разницу между текущим и предыдущим закрытием. Вы можете установить минимальные границы изменения (для пунктов и процентов), режимы изменения, а также управлять цветом шрифта выводимых чисел. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5Float MT5
Индикатор Float MetaTrader - сложный индикатор, который анализирует предыдущую историю графиков для данной валютной пары, а затем пытается проанализировать тенденции в текущей ситуации. Он показывает, где начинаются и заканчиваются тренды в отдельном окне графика, а также уровни коррекции Фибоначчи в сочетании с уровнями ДиНаполи на основном графике. Он также показывает, как давно были зафиксированы локальные максимумы и минимумы. Индикатор доступен для MT4 и MT5.
Flexible Momentum (индикатор MetaTrader) - рассчитывает изменение курса валюты за заданный период (в секундах) и отображает результат в виде количества пунктов и процентов в главном окне графика платформы. Предлагает легко настраиваемые оповещения, основанные на пороговых значениях максимального импульса в пунктах и процентах. Поскольку индикатор использует историю тиков для расчета импульса, он работает только в MT5.Easy Trend Visualizer MT5
Easy Trend Visualizer - это индикатор MetaTrader, который делает именно то, о чем говорит его название. Он показывает, где начинается тренд, где он заканчивается и где тренда вообще нет. Он основан на стандартных индикаторах MetaTrader ADX (Average Direction Movement Index) и работает довольно быстро. Easy Trend Visualizer отображается в главном окне графика. Он предлагает ряд оповещений: появление горизонтальной линии, пересечение горизонтальных линий, стрелка вверх, стрелка вниз, предыдущее пересечение горизонтальных линий (PHLC). Доступен для платформ MT4 и MT5