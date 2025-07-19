Индикатор Gain/Loss Info MetaTrader - отображает прибыль и убытки для всех свечей, где превышен заданный порог. Значения рассчитываются в пунктах и процентах. Индикатор может рассчитывать прибыль/убытки в двух режимах: как разницу между закрытием и открытием свечи и как разницу между текущим и предыдущим закрытием. Вы можете установить минимальные границы изменения (для пунктов и процентов), режимы изменения, а также управлять цветом шрифта выводимых чисел. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5

Индикатор Float MetaTrader - сложный индикатор, который анализирует предыдущую историю графиков для данной валютной пары, а затем пытается проанализировать тенденции в текущей ситуации. Он показывает, где начинаются и заканчиваются тренды в отдельном окне графика, а также уровни коррекции Фибоначчи в сочетании с уровнями ДиНаполи на основном графике. Он также показывает, как давно были зафиксированы локальные максимумы и минимумы. Индикатор доступен для MT4 и MT5.