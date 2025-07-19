加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
盈亏信息 MetaTrader 指标- 显示超过给定阈值的所有蜡烛图的盈亏。数值以点数和百分比计算。该指标可以两种模式计算盈亏：普通蜡烛图收盘价与开盘价之差，以及当前收盘价与上一收盘价之差。您可以设置最小变动限制（点数和百分比）、变动模式，还可以控制输出数字的字体颜色。该指标适用于 MT4 和 MT5。
输入参数
- PercentageLimit （ 默认 = 1.0）- 显示变化的最小阈值；单位为百分点。
- PointsLimit （ 默认 = 1000）- 显示变化的最小阈值；单位为点。
- CloseToClose （ 默认 = true）- 如果为真，指标将比较当前收盘价和上一个收盘价；如果为假，指标将比较当前收盘价和当前开盘价。
- DisplayLossColor （ 默认 = clrRed）- 显示负价格变化的颜色。
- DisplayGainColor （ 默认 = clrGreen）- 显示正价格变化的颜色。
- MaxBars （ 默认 = 100）- 计算指标的最大条数。数字越大，指标越滞后。
- FontFace （ 默认 = "Verdana"）- 显示使用的字体。
- FontSize （ 默认值 = 10）- 显示使用的字体大小。
- ObjectPrefix （ 默认 = "GLI-"）- 图表对象的前缀，以便与其他指标兼容。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55390
浮动 MetaTrader 指标 - 一个复杂的指标，它分析给定货币对之前的图表历史，然后尝试分析当前形势的趋势。它在单独的图表窗口中显示趋势的起点和终点，并在主图上显示斐波纳契回撤水平和迪纳波利水平。它还会显示当地高点和低点的检测时间。该指标适用于 MT4 和 MT5。Keltner Channel MT5
凯尔特纳通道（MetaTrader 指标）--是切斯特-凯尔特纳（Chester W. Keltner）于 1960 年开发的经典技术分析指标。该指标与布林线和包络线有些类似。它使用三条图线：中间线是应用于典型价格的 10 天简单移动平均线（（高价 + 低价 + 收盘价）/ 3），上下限通过将每日价格范围的移动平均线（高低差）与中间线相加减而形成。这样就建立了一个基于波动率的通道。在此版本的指标中，您可以修改 MA 的所有参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。
Fisher MetaTrader 指标 - 是一个相当简单的柱状图指标，用于检测趋势的方向和强度，并发出趋势变化信号。它的代码中没有使用任何标准的 MT4/MT5 指标。费舍尔的计算以前期的最高价和最低价为基础，对当前价格和最高价/最低价之间的关系进行一些高级数学计算。该指标同时适用于 MT4 和 MT5。这是一个 "重绘 "指标--当一个新的条形图出现时，它会重新计算之前的条形图。Flexible Momentum for MT5
灵活动量（MetaTrader 指标）--计算给定时间段内（以秒为单位）的汇率变动，并在平台的主图表窗口中以点数和百分比的形式显示结果。它可根据点数和百分比的最大动量阈值提供高度可定制的警报。由于该指标使用刻度线历史记录来计算动量，因此只能在 MT5 中使用。