浮动 MetaTrader 指标 - 一个复杂的指标，它分析给定货币对之前的图表历史，然后尝试分析当前形势的趋势。它在单独的图表窗口中显示趋势的起点和终点，并在主图上显示斐波纳契回撤水平和迪纳波利水平。它还会显示当地高点和低点的检测时间。该指标适用于 MT4 和 MT5。

凯尔特纳通道（MetaTrader 指标）--是切斯特-凯尔特纳（Chester W. Keltner）于 1960 年开发的经典技术分析指标。该指标与布林线和包络线有些类似。它使用三条图线：中间线是应用于典型价格的 10 天简单移动平均线（（高价 + 低价 + 收盘价）/ 3），上下限通过将每日价格范围的移动平均线（高低差）与中间线相加减而形成。这样就建立了一个基于波动率的通道。在此版本的指标中，您可以修改 MA 的所有参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。