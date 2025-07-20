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Flexible Momentum for MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Flexible Momentum (индикатор MetaTrader) - рассчитывает изменение курса валюты за заданный период (в секундах) и отображает результат в виде количества пунктов и процентов в главном окне графика платформы. Предлагает легко настраиваемые оповещения, основанные на пороговых значениях максимального импульса в пунктах и процентах. Поскольку индикатор использует историю тиков для расчета импульса, он работает только в MT5.
Основная цель этого индикатора для MT5 - информировать вас о большом движении цены за короткий промежуток времени. Это может быть полезно как при заключении новых сделок, так и при принятии решения о выходе из существующей сделки.
Входные параметры
Основной
- Seconds ( по умолчанию = 10) - количество секунд для расчета изменения цены.
- ThresholdPoints ( по умолчанию = 30) - порог в пунктах для срабатывания предупреждений (если настроено).
- ThresholdPercentage ( по умолчанию = 0,02) - порог в процентах для срабатывания оповещений (если настроено).
- DiscardIfOlder ( по умолчанию = 1) - отбрасывать расчеты, если тики, используемые для расчетов, старше заданного количества секунд.
- PriceToUse ( по умолчанию = Bid) - тип цены, которую следует использовать в расчетах. Может быть Ask, Bid или Midprice.
Оповещения
- AlertBehaviror ( по умолчанию = No alerts) - что делать при нарушении порога?
- Нет оповещений - ничего.
- Одиночное оповещение до следующего превышения - будет выдано одно оповещение, пока импульс не снизится ниже порога. Работает отдельно для пороговых значений в пунктах и процентах.
- Непрерывные оповещения при выполнении условия - если импульс выше порога, оповещения будут выдаваться каждый тик.
- Оповещение по условию, но с ограничением времени следующего оповещения - если импульс выше порога, оповещения будут выдаваться с интервалом, определяемым следующим входным параметром.
- AlertTimeLimitForRestricted ( по умолчанию = 5) - пауза в секундах до следующего оповещения. Работает, только если для параметраAlertBehaviror установлено значениеAlert on condition, но с ограничением времени до следующего оповещения.
- EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при выполнении условия оповещения будет использоваться родное всплывающее оповещение MetaTrader.
- EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при выполнении условия оповещения будет отправлено сообщение по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при выполнении условия оповещения будет отправлено сообщение по электронной почте. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
Отображение
- Размер шрифта ( по умолчанию = 8) - размер шрифта для отображаемого текста.
- Цвет вверх ( по умолчанию =clrGreen) - цвет текста при положительном изменении цены.
- Цвет вниз ( по умолчанию =clrRed) - цвет текста при отрицательном изменении цены.
- No Change Color ( по умолчанию =clrBlue) - цвет текста при отсутствии изменения цены или недостаточном количестве тиков.
- X Distance for Text ( по умолчанию = 21) - расстояние по горизонтали в пикселях от выбранного угла экрана до текста.
- Y Distance for Text ( по умолчанию = 20) - расстояние по вертикали в пикселях от выбранного угла экрана до текста.
- Угол текста ( по умолчанию = CORNER_LEFT_LOWER) - угол диаграммы для отображения текста.
- Имя объекта текста ( по умолчанию = "FM_Text") - имя объекта для текста со значением импульса.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55386
Индикатор Fisher MetaTrader - это довольно простой гистограммный индикатор, который определяет направление и силу тренда и сигнализирует о его смене. В его коде не используются стандартные индикаторы MT4/MT5. Fisher основывает свои расчеты на максимальных и минимальных уровнях цен за предыдущие периоды, применяя некоторые расширенные математические вычисления к соотношениям между текущей ценой и максимальными/минимальными ценами. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5. Это "перерисовывающийся" индикатор - он пересчитывает предыдущие бары при появлении нового бара.Gain/Loss Info MT5
Индикатор Gain/Loss Info MetaTrader - отображает прибыль и убытки для всех свечей, где превышен заданный порог. Значения рассчитываются в пунктах и процентах. Индикатор может рассчитывать прибыль/убытки в двух режимах: как разницу между закрытием и открытием свечи и как разницу между текущим и предыдущим закрытием. Вы можете установить минимальные границы изменения (для пунктов и процентов), режимы изменения, а также управлять цветом шрифта выводимых чисел. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5
Easy Trend Visualizer - это индикатор MetaTrader, который делает именно то, о чем говорит его название. Он показывает, где начинается тренд, где он заканчивается и где тренда вообще нет. Он основан на стандартных индикаторах MetaTrader ADX (Average Direction Movement Index) и работает довольно быстро. Easy Trend Visualizer отображается в главном окне графика. Он предлагает ряд оповещений: появление горизонтальной линии, пересечение горизонтальных линий, стрелка вверх, стрелка вниз, предыдущее пересечение горизонтальных линий (PHLC). Доступен для платформ MT4 и MT5Dots Indi MT5
Dots (индикатор MetaTrader) основан на индикаторе 2006 года от TrendLaboratory. Он отображает текущее направление тренда путем размещения точек на основном графике. Синие точки сигнализируют о бычьем тренде, а красные - о медвежьем. Хотя индикатор не опирается на стандартные индикаторы MetaTrader, он использует вызов iMA() (скользящая средняя) для получения значений цены в зависимости от типа входной цены (Close, Open, High, Low, Typical и т.д.) Расчет основан на косинусе угла изменения цены. Трейдер может изменять несколько входных параметров. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версий платформы.