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Индикаторы

Flexible Momentum for MT5 - индикатор для MetaTrader 5

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Flexible Momentum (индикатор MetaTrader) - рассчитывает изменение курса валюты за заданный период (в секундах) и отображает результат в виде количества пунктов и процентов в главном окне графика платформы. Предлагает легко настраиваемые оповещения, основанные на пороговых значениях максимального импульса в пунктах и процентах. Поскольку индикатор использует историю тиков для расчета импульса, он работает только в MT5.

Основная цель этого индикатора для MT5 - информировать вас о большом движении цены за короткий промежуток времени. Это может быть полезно как при заключении новых сделок, так и при принятии решения о выходе из существующей сделки.

Входные параметры

Основной

  • Seconds ( по умолчанию = 10) - количество секунд для расчета изменения цены.
  • ThresholdPoints ( по умолчанию = 30) - порог в пунктах для срабатывания предупреждений (если настроено).
  • ThresholdPercentage ( по умолчанию = 0,02) - порог в процентах для срабатывания оповещений (если настроено).
  • DiscardIfOlder ( по умолчанию = 1) - отбрасывать расчеты, если тики, используемые для расчетов, старше заданного количества секунд.
  • PriceToUse ( по умолчанию = Bid) - тип цены, которую следует использовать в расчетах. Может быть Ask, Bid или Midprice.

Оповещения

  • AlertBehaviror ( по умолчанию = No alerts) - что делать при нарушении порога?
    • Нет оповещений - ничего.
    • Одиночное оповещение до следующего превышения - будет выдано одно оповещение, пока импульс не снизится ниже порога. Работает отдельно для пороговых значений в пунктах и процентах.
    • Непрерывные оповещения при выполнении условия - если импульс выше порога, оповещения будут выдаваться каждый тик.
    • Оповещение по условию, но с ограничением времени следующего оповещения - если импульс выше порога, оповещения будут выдаваться с интервалом, определяемым следующим входным параметром.
  • AlertTimeLimitForRestricted ( по умолчанию = 5) - пауза в секундах до следующего оповещения. Работает, только если для параметраAlertBehaviror установлено значениеAlert on condition, но с ограничением времени до следующего оповещения.
  • EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при выполнении условия оповещения будет использоваться родное всплывающее оповещение MetaTrader.
  • EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при выполнении условия оповещения будет отправлено сообщение по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
  • EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при выполнении условия оповещения будет отправлено сообщение по электронной почте. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.

Отображение

  • Размер шрифта ( по умолчанию = 8) - размер шрифта для отображаемого текста.
  • Цвет вверх ( по умолчанию =clrGreen) - цвет текста при положительном изменении цены.
  • Цвет вниз ( по умолчанию =clrRed) - цвет текста при отрицательном изменении цены.
  • No Change Color ( по умолчанию =clrBlue) - цвет текста при отсутствии изменения цены или недостаточном количестве тиков.
  • X Distance for Text ( по умолчанию = 21) - расстояние по горизонтали в пикселях от выбранного угла экрана до текста.
  • Y Distance for Text ( по умолчанию = 20) - расстояние по вертикали в пикселях от выбранного угла экрана до текста.
  • Угол текста ( по умолчанию = CORNER_LEFT_LOWER) - угол диаграммы для отображения текста.
  • Имя объекта текста ( по умолчанию = "FM_Text") - имя объекта для текста со значением импульса.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55386

Fisher Indicator MT5 Fisher Indicator MT5

Индикатор Fisher MetaTrader - это довольно простой гистограммный индикатор, который определяет направление и силу тренда и сигнализирует о его смене. В его коде не используются стандартные индикаторы MT4/MT5. Fisher основывает свои расчеты на максимальных и минимальных уровнях цен за предыдущие периоды, применяя некоторые расширенные математические вычисления к соотношениям между текущей ценой и максимальными/минимальными ценами. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5. Это "перерисовывающийся" индикатор - он пересчитывает предыдущие бары при появлении нового бара.

Gain/Loss Info MT5 Gain/Loss Info MT5

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Dots Indi MT5 Dots Indi MT5

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