Flexible Momentum (индикатор MetaTrader) - рассчитывает изменение курса валюты за заданный период (в секундах) и отображает результат в виде количества пунктов и процентов в главном окне графика платформы. Предлагает легко настраиваемые оповещения, основанные на пороговых значениях максимального импульса в пунктах и процентах. Поскольку индикатор использует историю тиков для расчета импульса, он работает только в MT5.

Основная цель этого индикатора для MT5 - информировать вас о большом движении цены за короткий промежуток времени. Это может быть полезно как при заключении новых сделок, так и при принятии решения о выходе из существующей сделки.

Входные параметры

Основной

Seconds ( по умолчанию = 10) - количество секунд для расчета изменения цены.

по умолчанию = 10) - количество секунд для расчета изменения цены. ThresholdPoints ( по умолчанию = 30) - порог в пунктах для срабатывания предупреждений (если настроено).

по умолчанию = 30) - порог в пунктах для срабатывания предупреждений (если настроено). ThresholdPercentage ( по умолчанию = 0,02) - порог в процентах для срабатывания оповещений (если настроено).

по умолчанию = 0,02) - порог в процентах для срабатывания оповещений (если настроено). DiscardIfOlder ( по умолчанию = 1) - отбрасывать расчеты, если тики, используемые для расчетов, старше заданного количества секунд.

по умолчанию = 1) - отбрасывать расчеты, если тики, используемые для расчетов, старше заданного количества секунд. PriceToUse ( по умолчанию = Bid) - тип цены, которую следует использовать в расчетах. Может быть Ask, Bid или Midprice.

Оповещения

AlertBehaviror ( по умолчанию = No alerts) - что делать при нарушении порога? Нет оповещений - ничего. Одиночное оповещение до следующего превышения - будет выдано одно оповещение, пока импульс не снизится ниже порога. Работает отдельно для пороговых значений в пунктах и процентах. Непрерывные оповещения при выполнении условия - если импульс выше порога, оповещения будут выдаваться каждый тик. Оповещение по условию, но с ограничением времени следующего оповещения - если импульс выше порога, оповещения будут выдаваться с интервалом, определяемым следующим входным параметром.

по умолчанию = No alerts) - что делать при нарушении порога? AlertTimeLimitForRestricted ( по умолчанию = 5) - пауза в секундах до следующего оповещения. Работает, только если для параметра AlertBehaviror установлено значениеAlert on condition, но с ограничением времени до следующего оповещения.

по умолчанию = 5) - пауза в секундах до следующего оповещения. Работает, только если параметра установлено значениеAlert on condition, но с ограничением времени до следующего оповещения. EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при выполнении условия оповещения будет использоваться родное всплывающее оповещение MetaTrader.

по умолчанию = false) - еслиtrue, то при выполнении условия оповещения будет использоваться родное всплывающее оповещение MetaTrader. EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при выполнении условия оповещения будет отправлено сообщение по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.

по умолчанию = false) - еслиtrue, то при выполнении условия оповещения будет отправлено сообщение по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email. EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при выполнении условия оповещения будет отправлено сообщение по электронной почте. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.