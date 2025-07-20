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Easy Trend Visualizer MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Easy Trend Visualizer - это индикатор MetaTrader, который делает именно то, о чем говорит его название. Он показывает, где начинается тренд, где он заканчивается и где тренда вообще нет. Он основан на стандартных индикаторах MetaTrader ADX (Average Direction Movement Index) и работает довольно быстро. Easy Trend Visualizer отображается в главном окне графика. Он предлагает ряд оповещений: появление горизонтальной линии, пересечение горизонтальных линий, стрелка вверх, стрелка вниз, предыдущее пересечение горизонтальных линий (PHLC). Доступен для платформ MT4 и MT5.
Входные параметры
- ADXperiod1 ( по умолчанию = 10) - период первого индикатора ADX.
- ADXperiod2 ( по умолчанию = 14) - период второго индикатора ADX.
- ADXperiod3 ( по умолчанию = 20) - период третьего индикатора ADX.
- UseAlertHorizontalLine ( по умолчанию = false) - выдавать оповещение MetaTrader о начале горизонтальной линии.
- UseAlertUpDownArrows ( по умолчанию = false) - выдавать оповещение MetaTrader при появлении стрелки вверх или вниз.
- UseAlertHorizontalLineCrossCurrent ( по умолчанию = false) - выдать оповещение MetaTrader, когда свеча пересекает текущую горизонтальную линию.
- UseAlertHorizontalLineCrossPrevious ( по умолчанию = false) - выдать предупреждение MetaTrader, когда свеча пересекает одну из предыдущих горизонтальных линий.
- NumberPHLtoTrack ( по умолчанию = 0) - количество предыдущих горизонтальных линий для отслеживания алерта. Алерт будет выдан, когда цена пересечет одну из предыдущих горизонтальных линий и закроется выше или ниже нее.
- IgnorePHLShorterThan ( по умолчанию = 2) - минимальная длина предыдущей горизонтальной линии для учета ее в целях оповещения. Линии с длиной 1 не видны на графике и будут сбивать вас с толку неважными алертами.
- PHLC_Arrow_Color ( по умолчанию = clrChocolate) - цвет для стрелок предупреждения о пересечении предыдущей горизонтальной линии.
- CHLC_Arrow_Color ( по умолчанию = clrFireBrick) - цвет для текущих стрелок оповещения о пересечении горизонтальных линий.
- NativeAlerts ( по умолчанию = true) - если значение равноtrue, индикатор будет генерировать всплывающие уведомления.
- SendEmails ( по умолчанию = true) - еслиtrue, то оповещения также будут отправляться по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- SendNotifications ( по умолчанию = true) - еслиtrue, то оповещения также будут отправляться в виде push-уведомлений на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55383
Flexible Momentum (индикатор MetaTrader) - рассчитывает изменение курса валюты за заданный период (в секундах) и отображает результат в виде количества пунктов и процентов в главном окне графика платформы. Предлагает легко настраиваемые оповещения, основанные на пороговых значениях максимального импульса в пунктах и процентах. Поскольку индикатор использует историю тиков для расчета импульса, он работает только в MT5.Fisher Indicator MT5
Индикатор Fisher MetaTrader - это довольно простой гистограммный индикатор, который определяет направление и силу тренда и сигнализирует о его смене. В его коде не используются стандартные индикаторы MT4/MT5. Fisher основывает свои расчеты на максимальных и минимальных уровнях цен за предыдущие периоды, применяя некоторые расширенные математические вычисления к соотношениям между текущей ценой и максимальными/минимальными ценами. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5. Это "перерисовывающийся" индикатор - он пересчитывает предыдущие бары при появлении нового бара.
Dots (индикатор MetaTrader) основан на индикаторе 2006 года от TrendLaboratory. Он отображает текущее направление тренда путем размещения точек на основном графике. Синие точки сигнализируют о бычьем тренде, а красные - о медвежьем. Хотя индикатор не опирается на стандартные индикаторы MetaTrader, он использует вызов iMA() (скользящая средняя) для получения значений цены в зависимости от типа входной цены (Close, Open, High, Low, Typical и т.д.) Расчет основан на косинусе угла изменения цены. Трейдер может изменять несколько входных параметров. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версий платформы.Donchian Ultimate Indicator for MT5
Индикатор Donchian Ultimate MetaTrader - это классический канальный индикатор Donchian с множеством дополнительных функций: