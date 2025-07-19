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指标

Fisher Indicator MT5 - MetaTrader 5脚本

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Fisher.mq5 (2.78 KB) 预览
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Fisher MetaTrader 指标- 是一个相当简单的柱状图指标，用于检测趋势的方向和强度，并发出趋势变化信号。它的代码中没有使用任何标准的 MT4/MT5 指标。费舍尔的计算以前期的最高价和最低价为基础，对当前价格和最高价/最低价之间的关系进行一些高级数学计算。该指标同时适用于 MT4 和 MT5。这是一个 " 重绘 "指标--当一个新的条形图出现时，它会重新计算之前的条形图。

输入参数

  • Period 默认 = 10）- 计算最大和最小值的周期（以条为单位）。该值越大，错误的趋势变化信号就越少，但该指标就越滞后。

在上图示例中，您可以看到上升趋势用绿色柱状图线标出，而下降趋势用红色线标出。使用该指标进行交易非常简单。当柱状图线的颜色从红色变为绿色时，您可以关闭空头头寸，转为做多。当线的颜色从绿色变为红色时，您可以关闭多头头寸，转为空头头寸。在默认周期设置（10）下，该指标在欧元/美元 H1 图表上非常准确。问题是，在根据信号采取行动之前必须等待几个交易日，因为信号可能会因重新绘制而发生变化。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55385

Gain/Loss Info MT5 Gain/Loss Info MT5

盈亏信息 MetaTrader 指标 - 显示超过给定阈值的所有蜡烛图的盈亏。数值以点数和百分比计算。该指标可以两种模式计算盈亏：普通蜡烛图收盘价与开盘价之差，以及当前收盘价与上一收盘价之差。您可以设置最小变动限制（点数和百分比）、变动模式，还可以控制输出数字的字体颜色。该指标适用于 MT4 和 MT5。

Float MT5 Float MT5

浮动 MetaTrader 指标 - 一个复杂的指标，它分析给定货币对之前的图表历史，然后尝试分析当前形势的趋势。它在单独的图表窗口中显示趋势的起点和终点，并在主图上显示斐波纳契回撤水平和迪纳波利水平。它还会显示当地高点和低点的检测时间。该指标适用于 MT4 和 MT5。

Flexible Momentum for MT5 Flexible Momentum for MT5

灵活动量（MetaTrader 指标）--计算给定时间段内（以秒为单位）的汇率变动，并在平台的主图表窗口中以点数和百分比的形式显示结果。它可根据点数和百分比的最大动量阈值提供高度可定制的警报。由于该指标使用刻度线历史记录来计算动量，因此只能在 MT5 中使用。

Easy Trend Visualizer MT5 Easy Trend Visualizer MT5

Easy Trend Visualizer 是一个 MetaTrader 指标，其功能与名称如出一辙。它可以显示趋势的起点、终点以及没有趋势的地方。它基于标准 MetaTrader ADX（平均方向移动指数）指标，运行速度相当快。Easy Trend Visualizer 显示在主图表窗口中。它提供一系列警报：水平线出现、水平线交叉、箭头向上、箭头向下、前水平线交叉 (PHLC)。适用于 MT4 和 MT5 平台