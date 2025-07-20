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Easy Trend Visualizer MT5 - MetaTrader 5脚本
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Easy Trend Visualizer 是 一个 MetaTrader 指标，其功能与名称如出一辙。它可以显示趋势的起点、终点以及没有趋势的地方。它基于标准 MetaTrader ADX（平均方向移动指数）指标，运行速度相当快。Easy Trend Visualizer 显示在主图表窗口中。它提供一系列警报：水平线出现、水平线交叉、箭头向上、箭头向下、前水平线交叉 (PHLC)。适用于 MT4 和 MT5 平台。
输入参数
- ADXperiod1 （ 默认 = 10）- 第一个 ADX 指标的周期。
- ADXperiod2 （ 默认 = 14）- 第二个 ADX 指标的周期。
- ADXperiod3 （ 默认 = 20）- 第三个 ADX 指标的周期。
- UseAlertHorizontalLine （ 默认 = false）- 在水平线开始时发出 MetaTrader 警报。
- UseAlertUpDownArrows （ 默认 = false）- 向上或向下箭头出现时发出 MetaTrader 警报。
- UseAlertHorizontalLineCrossCurrent （ 默认 = false）- 当蜡烛线穿过当前水平线时发出 MetaTrader 警报。
- UseAlertHorizontalLineCrossPrevious （ 使用水平线交叉前 一条水平线）（默认 = false）- 当蜡烛线交叉前一条水平线时发出 MetaTrader 警报。
- NumberPHLtoTrack （ 默认 = 0）- 为发出警报而跟踪的前一条水平线的数量。当价格穿过前一条水平线并在其上方或下方收盘时，将发出警报。
- IgnorePHLShorterThan （ 默认值 = 2）- 为发出警报而计算的前一条水平线的最小长度。长度为 1 的水平线在图表上不可见，会用不重要的警报混淆您的视线。
- PHLC_Arrow_Color （ 默认 = clrChocolate）- 上一条水平线十字形警报箭头的颜色。
- CHLC_Arrow_Color （ 默认 = clrFireBrick）- 当前水平线交叉警报箭头的颜色。
- NativeAlerts （ 默认 = true）- 如果为 " true"，指标将生成本地弹出式警报。
- SendEmails （ 默认 = true）- 如果为 " true"，还将通过电子邮件发送警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- SendNotifications （ 发送通知）（默认 = true）- 如果为 " true"，警报还将通过推送通知发送到您的移动设备。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55383
灵活动量（MetaTrader 指标）--计算给定时间段内（以秒为单位）的汇率变动，并在平台的主图表窗口中以点数和百分比的形式显示结果。它可根据点数和百分比的最大动量阈值提供高度可定制的警报。由于该指标使用刻度线历史记录来计算动量，因此只能在 MT5 中使用。Fisher Indicator MT5
Fisher MetaTrader 指标 - 是一个相当简单的柱状图指标，用于检测趋势的方向和强度，并发出趋势变化信号。它的代码中没有使用任何标准的 MT4/MT5 指标。费舍尔的计算以前期的最高价和最低价为基础，对当前价格和最高价/最低价之间的关系进行一些高级数学计算。该指标同时适用于 MT4 和 MT5。这是一个 "重绘 "指标--当一个新的条形图出现时，它会重新计算之前的条形图。
Dots（MetaTrader 指标）基于 TrendLaboratory 2006 年的指标。它通过在主图表上放置圆点来显示当前的趋势方向。蓝点表示看涨趋势，红点表示看跌趋势。虽然该指标不依赖于任何标准的 MetaTrader 指标，但它使用调用 iMA()（移动平均线）来获取价格值，具体取决于所使用的输入价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价、典型值等）。交易者可以修改多个输入参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。Donchian Ultimate Indicator for MT5
Donchian Ultimate MetaTrader 指标 - 是一个经典的 Donchian 通道指标，增加了多种功能：