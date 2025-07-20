灵活动量（MetaTrader 指标）--计算给定时间段内（以秒为单位）的汇率变动，并在平台的主图表窗口中以点数和百分比的形式显示结果。它可根据点数和百分比的最大动量阈值提供高度可定制的警报。由于该指标使用刻度线历史记录来计算动量，因此只能在 MT5 中使用。

Fisher MetaTrader 指标 - 是一个相当简单的柱状图指标，用于检测趋势的方向和强度，并发出趋势变化信号。它的代码中没有使用任何标准的 MT4/MT5 指标。费舍尔的计算以前期的最高价和最低价为基础，对当前价格和最高价/最低价之间的关系进行一些高级数学计算。该指标同时适用于 MT4 和 MT5。这是一个 "重绘 "指标--当一个新的条形图出现时，它会重新计算之前的条形图。