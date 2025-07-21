Dots（MetaTrader 指标） 基于TrendLaboratory 2006 年的指标 。 它通过在主图表上放置圆点来显示当前的趋势方向。蓝点表示看涨趋势，红点表示看跌趋势。虽然该指标并不依赖于任何标准的 MetaTrader 指标，但它使用调用 iMA() （ 移动平均线）来获取价格值，具体取决于所使用的输入价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价、典型值等）。交易者可以修改多个输入参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。

输入参数

长度 （ 默认 = 10）--指标的周期。数值越大，滞后时间越长，但出现的错误信号越少。

默认 = 10）--指标的周期。数值越大，滞后时间越长，但出现的错误信号越少。 AppliedPrice （ 默认 = PRICE_CLOSE）--计算中使用的价格类型。

默认 = PRICE_CLOSE）--计算中使用的价格类型。 过滤 （ 默认值 = 0）--特别有用的参数，可在不增加滞后的情况下过滤掉尖峰信号。

默认值 = 0）--特别有用的参数，可在不增加滞后的情况下过滤掉尖峰信号。 偏差 （ 默认值 = 0）- 垂直移动指标显示。

默认值 = 0）- 垂直移动指标显示。 偏移 （ 默认值 = 0）- 水平移动指标显示。

建议的策略是等待 2 个相同颜色的点，然后顺势交易。遗憾的是，有时会失败。使用一个点信号，并将滤波参数设置为类似货币对的点

可能 是一个更好的主意

差 x 3，



