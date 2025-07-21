请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Dots（MetaTrader 指标） 基于TrendLaboratory 2006 年的指标 。 它通过在主图表上放置圆点来显示当前的趋势方向。蓝点表示看涨趋势，红点表示看跌趋势。虽然该指标并不依赖于任何标准的 MetaTrader 指标，但它使用调用 iMA() （ 移动平均线）来获取价格值，具体取决于所使用的输入价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价、典型值等）。交易者可以修改多个输入参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。
输入参数
- 长度 （ 默认 = 10）--指标的周期。数值越大，滞后时间越长，但出现的错误信号越少。
- AppliedPrice （ 默认 = PRICE_CLOSE）--计算中使用的价格类型。
- 过滤 （ 默认值 = 0）--特别有用的参数，可在不增加滞后的情况下过滤掉尖峰信号。
- 偏差 （ 默认值 = 0）- 垂直移动指标显示。
- 偏移 （ 默认值 = 0）- 水平移动指标显示。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55380
Easy Trend Visualizer MT5
Easy Trend Visualizer 是一个 MetaTrader 指标，其功能与名称如出一辙。它可以显示趋势的起点、终点以及没有趋势的地方。它基于标准 MetaTrader ADX（平均方向移动指数）指标，运行速度相当快。Easy Trend Visualizer 显示在主图表窗口中。它提供一系列警报：水平线出现、水平线交叉、箭头向上、箭头向下、前水平线交叉 (PHLC)。适用于 MT4 和 MT5 平台Flexible Momentum for MT5
灵活动量（MetaTrader 指标）--计算给定时间段内（以秒为单位）的汇率变动，并在平台的主图表窗口中以点数和百分比的形式显示结果。它可根据点数和百分比的最大动量阈值提供高度可定制的警报。由于该指标使用刻度线历史记录来计算动量，因此只能在 MT5 中使用。
Donchian Ultimate Indicator for MT5
Donchian Ultimate MetaTrader 指标 - 是一个经典的 Donchian 通道指标，增加了多种功能：Moving Average x Relative Strength Indicator EA
适用于 MQL5 的基于 RSI 和移动平均线的简单智能交易系统