Индикатор CCI Arrows MetaTrader - покажет вам, где происходит пересечение CCI с нулем (отмечая его красной или синей стрелкой), чтобы помочь вам решить, в какую сторону идти - короткую или длинную. Он имеет минимальное запаздывание и относительно высокую точность. Этот простой индикатор - хороший выбор для тех трейдеров, которые предпочитают все упрощать и ненавидят сложные индикаторы. CCI Arrows поддерживает все типы алертов. Индикатор доступен в версиях для MT4 и MT5.

Входные параметры

CCI_Period ( по умолчанию = 14) - период CCI, который используется в данном индикаторе. Чем выше значение, тем больше запаздывает индикатор, но меньше ложных сигналов.

по умолчанию = 14) - период CCI, который используется в данном индикаторе. Чем выше значение, тем больше запаздывает индикатор, но меньше ложных сигналов. EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - если значение равно true , то при появлении стрелки будут использоваться встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.

по умолчанию = false) - если значение , то при появлении стрелки будут использоваться встроенные всплывающие оповещения MetaTrader. EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - если true , то при появлении стрелки будут отправляться оповещения на электронную почту MetaTrader. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader через Tools->Options->Email .

по умолчанию = false) - если , то при появлении стрелки будут отправляться оповещения на электронную почту MetaTrader. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader через . EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - если значение равно true , то при появлении стрелки на вашем устройстве будут отправляться оповещения о push-уведомлениях MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader через Tools->Options->Notifications .

по умолчанию = false) - если значение , то при появлении стрелки на вашем устройстве будут отправляться оповещения о push-уведомлениях MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader через . TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще не закрытая свеча.

Как видите, этот индикатор дает прямые сигналы на покупку (синяя стрелка, направленная вверх) и продажу (красная стрелка, направленная вниз). Следует знать, что не стоит входить в сделку, если сигнал противоречит текущему общему тренду. Если тренд восходящий и вы получили синюю стрелку - идите в лонг, если красную - ничего не делайте (просто закройте длинную позицию, если она была открыта); если тренд нисходящий и вы получили синюю стрелку - закройте короткую позицию, но не идите в лонг, если вы получили красную стрелку - идите в шорт; если график идет вбок и вы получили синюю или красную стрелку - смело идите в лонг или шорт соответственно. Я рекомендую устанавливать стоп-лосс непосредственно на уровне, где нарисована стрелка (она отображается, если навести на нее мышь).



