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CCI Arrows MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CCI Arrows MetaTrader - покажет вам, где происходит пересечение CCI с нулем (отмечая его красной или синей стрелкой), чтобы помочь вам решить, в какую сторону идти - короткую или длинную. Он имеет минимальное запаздывание и относительно высокую точность. Этот простой индикатор - хороший выбор для тех трейдеров, которые предпочитают все упрощать и ненавидят сложные индикаторы. CCI Arrows поддерживает все типы алертов. Индикатор доступен в версиях для MT4 и MT5.
Входные параметры
- CCI_Period ( по умолчанию = 14) - период CCI, который используется в данном индикаторе. Чем выше значение, тем больше запаздывает индикатор, но меньше ложных сигналов.
- EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при появлении стрелки будут использоваться встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.
- EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при появлении стрелки будут отправляться оповещения на электронную почту MetaTrader. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при появлении стрелки на вашем устройстве будут отправляться оповещения о push-уведомлениях MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
- TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще не закрытая свеча.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55366
Detrended Price Oscillator (индикатор MetaTrader) - версия ценового осциллятора, основанная на разнице между текущей ценой и простой скользящей средней, сдвинутой на (Период / 2) + 1 бар. В отличие от стохастического осциллятора, данный индикатор призван показывать краткосрочные изменения тренда (ценовые волны внутри долгосрочного тренда). Индикатор отображается в отдельном окне графика. Вы можете использовать этот индикатор Detrended Price Oscillator (DPO) как в MT4, так и в MT5-версии платформы.Daily Percentage Change MT5
Daily Percentage Change (индикатор MetaTrader) - рассчитывает изменение курса валюты относительно предыдущего дневного закрытия и отображает его в процентных пунктах в главном окне графика платформы. Кроме того, он может отображать недельные и месячные процентные изменения. Для положительного или отрицательного роста цены можно установить разные цвета. Кроме того, небольшая настраиваемая стрелка помогает визуализировать направление изменения цены. Если ваш брокер использует нетрадиционный часовой пояс, индикатор может использовать параметр Time Shift для настройки часа, который он будет использовать для окончания дня. Индикатор одинаково хорошо работает в MT4 и MT5.
Индикатор Candle Wicks Length Display MetaTrader - это индикатор, который может отображать длину свечных виксов в пунктах прямо на вашем графике. Вы можете задать минимальную длину, которая будет отображаться. Кроме того, индикатор может показывать фитили, длина которых меньше заданного предела. Индикатор поддерживает всевозможные оповещения и работает как в MT4, так и в MT5.Bollinger Squeeze Basic MT5
Индикатор Bollinger Squeeze Basic MetaTrader - комплексный индикатор на основе Momentum, полос Боллинджера и канала Кельтнера. Индикатор строится в отдельном окне графика в виде гистограммы Momentum и ряда точек, показывающих соотношение между текущими значениями полос Боллинджера и канала Кельтнера. Индикатор доступен для версий торговой платформы MT4 и MT5.