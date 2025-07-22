去趋势价格振荡器（MetaTrader 指标）--价格振荡器的一种，基于当前价格与简单移动平均线之间的差值，按（周期/2）+1 小节移动。与随机震荡指标不同，该指标旨在显示短期趋势变化（长期趋势中的价格波浪）。该指标显示在图表的单独窗口中。您可以在 MT4 和 MT5 版本的平台上使用该去趋势价格振荡器 (DPO) 指标。

CCI 箭头 MetaTrader 指标 - 将显示 CCI 与零点交叉的位置（用红色或蓝色箭头标记），帮助您决定做空还是做多。该指标滞后时间极短，准确度相对较高。对于那些喜欢简单、讨厌复杂指标的交易者来说，这个简单的指标是个不错的选择。CCI Arrows 支持所有类型的警报。该指标有 MT4 和 MT5 版本。