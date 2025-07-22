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Daily Percentage Change MT5 - MetaTrader 5脚本
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每日百分比变化（MetaTrader 指标）- 计算与前一日收盘价相关的货币汇率变化，并在平台的主图表窗口中以百分比点显示。此外，它还可以显示每周和每月的百分比变化。可以为正或负的价格上涨设置不同的颜色。此外，一个可自定义的小箭头有助于直观地显示价格变化方向。如果您的经纪商 使用 的是非常规时区，该指标可以使用时间偏移 参数 来调整当天结束时使用的小时。该指标同样适用于 MT4 和 MT5。
输入参数
常规参数
- 时间平移 （ 默认 = 0）--如果不为零，则将有效日期的结束时间向前或向后平移。可以在 -12 和 12 之间。
- 显示每周 百分比变化 （ 默认值 = true）- 如果为 " true"，图表上将显示每周百分比变化。
- 显示每月 百分比变化 （ 默认值 = true）- 如果为 true，图表上将显示每月百分比变化。
外观
- 字体大小 （ 默认值 = 8）- 显示文本的字体大小。
- 箭头大小 （ 默认值 = 10）- 显示箭头的字体大小。
- 向上颜色 （ 默认 =clrGreen）- 当价格变化为正数时，文本和箭头的颜色。
- 向上箭头 （ 默认 = "p"）- 上升箭头的 Windings 3 符号。
- 向下颜色 （ 默认 =clrRed）- 当价格变化为负数时，文本和箭头的颜色。
- 向下箭头 （ 默认 ="q"）- Windings 3 符号表示下降箭头。
- 无变化颜色 （ 默认 =clrBlue）- 价格无变化时的文本颜色。
定位
- 文本的 X 距离 （ 默认值 = 21）- 从所选屏幕角到每日变动文本的水平距离（像素）。
- 文本的 Y 距离 （ 默认值 = 20）- 从所选屏幕角到每日变动文本的垂直距离（像素）。
- 文本角 （ 默认 = CORNER_LEFT_LOWER）- 显示每日更改文本的图表角。
- 箭头的 X 距离 （ 默认值 = 5）- 从所选屏幕角到每日变动箭头的水平距离（像素）。
- 箭头的 Y 距离 （ 默认值 = 20）- 从所选屏幕角到每日变动箭头的垂直距离（像素）。
- 箭头角 （ 默认 = CORNER_LEFT_LOWER）- 显示每日更改箭头的图表角。
- 每周文本的 X 距离 （ 默认值 = 21）- 从所选屏幕角到每周变化文本的水平距离（像素）。
- 每周文本的 Y 距离 （ 默认值 = 35）- 从所选屏幕角到每周变化文本的垂直距离（像素）。
- 每周文本角 （ 默认 = CORNER_LEFT_LOWER）- 显示每周更改文本的图表角。
- 每周箭头的 X 距离 （ 默认值 = 5）- 从所选屏幕角到每周更改箭头的水平距离（像素）。
- 周箭头的 Y 距离 （ 默认值 = 35）- 从所选屏幕角到周变化箭头的垂直距离（像素）。
- 每周箭头角 （ 默认 = CORNER_LEFT_LOWER）- 显示每周更改箭头的图表角。
- 月度文本的 X 距离 （ 默认 = 21）- 从所选屏幕角到月度更改文本的水平距离（像素）。
- 月度文本的 Y 距离 （ 默认值 = 50）- 从所选屏幕角到月度变化文本的垂直距离（像素）。
- 每月文本角 （ 默认 = CORNER_LEFT_LOWER）- 显示每月更改文本的图表角。
- 月度箭头的 X 距离 （ 默认值 = 5）- 从所选屏幕角到月度变化箭头的水平距离（像素）。
- 月度箭头的 Y 距离 （ 默认值 = 50）- 从所选屏幕角到月度变化箭头的垂直距离（像素）。
- 月度箭头角 （ 默认 = CORNER_LEFT_LOWER）- 显示月度变化箭头的图表角。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55373
Moving Average x Relative Strength Indicator EA
适用于 MQL5 的基于 RSI 和移动平均线的简单智能交易系统Donchian Ultimate Indicator for MT5
Donchian Ultimate MetaTrader 指标 - 是一个经典的 Donchian 通道指标，增加了多种功能：
Detrended Price Oscillator MT5
去趋势价格振荡器（MetaTrader 指标）--价格振荡器的一种，基于当前价格与简单移动平均线之间的差值，按（周期/2）+1 小节移动。与随机震荡指标不同，该指标旨在显示短期趋势变化（长期趋势中的价格波浪）。该指标显示在图表的单独窗口中。您可以在 MT4 和 MT5 版本的平台上使用该去趋势价格振荡器 (DPO) 指标。CCI Arrows MT5
CCI 箭头 MetaTrader 指标 - 将显示 CCI 与零点交叉的位置（用红色或蓝色箭头标记），帮助您决定做空还是做多。该指标滞后时间极短，准确度相对较高。对于那些喜欢简单、讨厌复杂指标的交易者来说，这个简单的指标是个不错的选择。CCI Arrows 支持所有类型的警报。该指标有 MT4 和 MT5 版本。