Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Beginner indicator MT5 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 801
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MetaTrader для начинающих - очень простой пользовательский индикатор, который отображает на графике локальные вершины и низы с помощью красной и синей точек рядом с ними. Он анализирует максимумы и минимумы за определенный период, затем сравнивает их с диапазоном, в котором торговалась валютная пара, и если вершина/нижняя точка достаточно значима, то отмечает ее точкой. Данный индикатор перерисовывает сам себя и поэтому не должен использоваться для генерации торговых сигналов, так как положение точек может измениться. Доступны версии индикатора для MT4 и MT5.
Входные параметры
- AllBars ( по умолчанию = 0) - количество баров, используемых для расчетов (0 - все бары). Изменять его нет смысла.
- Otstup ( по умолчанию = 30) - количество процентов, которые вырезаются из диапазона перед сравнением максимумов и минимумов для определения их значимости. Чем больше это число, тем чаще встречаются точки.
- Per ( по умолчанию = 9) - период, по которому рассчитываются максимумы и минимумы в данный момент. Чем выше это число, тем реже рисуются точки.
Очень важно понимать, что данный индикатор нельзя использовать для получения реальных торговых сигналов. Например, нельзя продавать, когда появляется красная точка, или покупать, когда рисуется синяя - в итоге вы проиграете. Этот индикатор можно использовать только для быстрого поиска уровней поддержки и сопротивления, если вы торгуете по какой-либо пробойной системе, или для разработки собственных индикаторов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55355
Индикатор BMA MetaTrader или Band Moving Average - был создан на основе оригинального индикатора скользящей средней и идеи одного из посетителей сайта. Индикатор отображает себя в виде трех линий: центральная - это стандартная скользящая средняя MT4/MT5 (которая может быть простой, экспоненциальной или взвешенной), верхняя линия - та же, что и центральная, но поднятая на 2% (по умолчанию), нижняя - та же, что и центральная, но сдвинутая вниз на 2%. Эти две дополнительные линии служат уровнями поддержки и сопротивления. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.Bollinger Squeeze Advanced MT5
Индикатор Bollinger Squeeze Advanced MetaTrader - это комплексный индикатор, состоящий из двух компонентов: Мера трендовости на основе полос Боллинджера и канала Кельтнера "squeeze". Гистограмма направления и силы тренда на основе одного из следующих восьми осцилляторов: Stochastic, CCI, RSI, MACD, Momentum, Williams % Range, ADX, DeMarker.
Индикатор BB MACD MetaTrader - это базовая вариация индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence), которая помогает обнаружить точки смены тренда и измерить силу текущей тенденции. Индикатор строится в отдельном окне на графике и состоит из двух линий (синей и красной) и точек, которые могут быть как зелеными, так и пурпурными. Изменение цвета точек является хорошим сигналом, а ширина разрыва между двумя линиями указывает на силу текущего тренда. Индикатор доступен для MT4 и MT5.Basing Candlesticks MT5
Индикатор Basing Candlesticks MetaTrader - это автоматический индикатор, который обнаруживает и отмечает на графике базирующие свечи. Базисная свеча - это свеча, длина тела которой составляет менее 50% от диапазона максимумов и минимумов. Индикатор выделяет базирующие свечи с помощью линий гистограммы (в MT4) или пользовательских свечей (в MT5) непосредственно на основном графике платформы. Процентный критерий может быть изменен с помощью входных параметров. Вы также можете включить оповещения о появлении новой свечи базирования.