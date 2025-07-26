Индикатор BMA MetaTrader или Band Moving Average - был создан на основе оригинального индикатора скользящей средней и идеи одного из посетителей сайта. Индикатор отображает себя в виде трех линий: центральная - это стандартная скользящая средняя MT4/MT5 (которая может быть простой, экспоненциальной или взвешенной), верхняя линия - та же, что и центральная, но поднятая на 2% (по умолчанию), нижняя - та же, что и центральная, но сдвинутая вниз на 2%. Эти две дополнительные линии служат уровнями поддержки и сопротивления. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.

Индикатор Bollinger Squeeze Advanced MetaTrader - это комплексный индикатор, состоящий из двух компонентов: Мера трендовости на основе полос Боллинджера и канала Кельтнера "squeeze". Гистограмма направления и силы тренда на основе одного из следующих восьми осцилляторов: Stochastic, CCI, RSI, MACD, Momentum, Williams % Range, ADX, DeMarker.