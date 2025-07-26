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BB MACD indicator MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор BB MACD MetaTrader - это базовая вариация индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence), которая помогает обнаружить точки смены тренда и измерить силу текущей тенденции. Индикатор строится в отдельном окне на графике и состоит из двух линий (синей и красной) и точек, которые могут быть как зелеными, так и пурпурными. Изменение цвета точек является хорошим сигналом, а ширина разрыва между двумя линиями указывает на силу текущего тренда. Индикатор доступен для MT4 и MT5.
Входные параметры
- FastLen ( по умолчанию = 12) - период быстрой скользящей средней (с наименьшим периодом), который используется в расчетах точек данного индикатора.
- SlowLen ( по умолчанию = 26) - период медленной скользящей средней (с наибольшим периодом), которая используется в расчетах точек данного индикатора.
- Length ( по умолчанию = 10) - период скользящей средней и индикатора стандартного отклонения, которые используются при расчете линий данного индикатора.
- barsCount ( по умолчанию = 400) - максимальное количество баров на графике, к которым будут применяться данные расчеты.
- StDv ( по умолчанию = 2,5) - весовой множитель для индикатора стандартного отклонения в его роли в расчетах по сравнению со скользящим средним.
- EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при изменении цвета BB MACD будут использоваться встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.
- EnableSoundAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при изменении цвета BB MACD будут использоваться звуковые оповещения.
- EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при изменении цвета BB MACD будут отправляться почтовые оповещения MetaTrader. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при изменении цвета BB MACD на ваше устройство будут отправляться оповещения о push-уведомлениях MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
- SoundFileName ( по умолчанию = "alert.wav") - имя звукового файла, который будет воспроизводиться при оповещении, еслиEnableSoundAlerts установлен вtrue.
Как следует из примера графика, сигналом к покупке является превращение пурпурных точек в зеленые, а сигналом к продаже - превращение зеленых точек в пурпурные. Торговать лучше, когда синяя и красная линии достаточно широкие.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55352
Индикатор MetaTrader для начинающих - очень простой пользовательский индикатор, который отображает на графике локальные вершины и низы с помощью красной и синей точек рядом с ними. Он анализирует максимумы и минимумы за определенный период, затем сравнивает их с диапазоном, в котором торговалась валютная пара, и если вершина/нижняя точка достаточно значима, то отмечает ее точкой. Данный индикатор перерисовывает сам себя и поэтому не должен использоваться для генерации торговых сигналов, так как положение точек может измениться. Доступны версии индикатора для MT4 и MT5.BMA or Band Moving Average MT5
Индикатор BMA MetaTrader или Band Moving Average - был создан на основе оригинального индикатора скользящей средней и идеи одного из посетителей сайта. Индикатор отображает себя в виде трех линий: центральная - это стандартная скользящая средняя MT4/MT5 (которая может быть простой, экспоненциальной или взвешенной), верхняя линия - та же, что и центральная, но поднятая на 2% (по умолчанию), нижняя - та же, что и центральная, но сдвинутая вниз на 2%. Эти две дополнительные линии служат уровнями поддержки и сопротивления. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.
Индикатор Basing Candlesticks MetaTrader - это автоматический индикатор, который обнаруживает и отмечает на графике базирующие свечи. Базисная свеча - это свеча, длина тела которой составляет менее 50% от диапазона максимумов и минимумов. Индикатор выделяет базирующие свечи с помощью линий гистограммы (в MT4) или пользовательских свечей (в MT5) непосредственно на основном графике платформы. Процентный критерий может быть изменен с помощью входных параметров. Вы также можете включить оповещения о появлении новой свечи базирования.Aroon Up, Down MT5
Индикатор Aroon Up & Down MetaTrader - обнаруживая локальные вершины и низы графика, к которому он был применен, этот индикатор дает сигналы на покупку и продажу валютных пар, когда они поднимаются от дна и падают от вершины. Пересечение линий индикатора является хорошим сигналом для фиксации прибыли или выхода с минимальными потерями. Индикатор может отправлять звуковые и электронные оповещения о пересечении линий. Он доступен в версиях для MT4 и MT5.