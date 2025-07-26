Индикатор MetaTrader для начинающих - очень простой пользовательский индикатор, который отображает на графике локальные вершины и низы с помощью красной и синей точек рядом с ними. Он анализирует максимумы и минимумы за определенный период, затем сравнивает их с диапазоном, в котором торговалась валютная пара, и если вершина/нижняя точка достаточно значима, то отмечает ее точкой. Данный индикатор перерисовывает сам себя и поэтому не должен использоваться для генерации торговых сигналов, так как положение точек может измениться. Доступны версии индикатора для MT4 и MT5.

Индикатор BMA MetaTrader или Band Moving Average - был создан на основе оригинального индикатора скользящей средней и идеи одного из посетителей сайта. Индикатор отображает себя в виде трех линий: центральная - это стандартная скользящая средняя MT4/MT5 (которая может быть простой, экспоненциальной или взвешенной), верхняя линия - та же, что и центральная, но поднятая на 2% (по умолчанию), нижняя - та же, что и центральная, но сдвинутая вниз на 2%. Эти две дополнительные линии служат уровнями поддержки и сопротивления. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.