CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BMA or Band Moving Average MT5 - индикатор для MetaTrader 5

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
625
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор BMA MetaTrader или Band Moving Average - был создан на основе оригинального индикатора скользящей средней и идеи одного из посетителей сайта. Индикатор отображает себя в виде трех линий: центральная - это стандартная скользящая средняя MT4/MT5 (которая может быть простой, экспоненциальной или взвешенной), верхняя линия - та же, что и центральная, но поднятая на 2% (по умолчанию), нижняя - та же, что и центральная, но сдвинутая вниз на 2%. Эти две дополнительные линии служат уровнями поддержки и сопротивления. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.

Входные параметры

  • MA_Period ( по умолчанию = 49) - период стандартной скользящей средней (центральная линия).
  • MA_Shift ( по умолчанию = 0) - горизонтальный сдвиг для всех линий на графике.
  • MA_Method ( по умолчанию = Simple) - метод построения MA.
  • Percentage ( по умолчанию = 2) - количество процентов для вертикального сдвига верхней и нижней полос по сравнению с центральной линией.

Лучший способ использовать этот индикатор - прикрепить его к графику EUR/USD H4 (пример показан выше) и продавать, когда цена достигает верхней полосы, и покупать, когда цена достигает нижней полосы. В обоих случаях рекомендуется использовать умеренный уровень стоп-лосса, так как цена иногда может пробить эти уровни или линии могут внезапно изменить направление.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55357

Bollinger Squeeze Advanced MT5 Bollinger Squeeze Advanced MT5

Индикатор Bollinger Squeeze Advanced MetaTrader - это комплексный индикатор, состоящий из двух компонентов: Мера трендовости на основе полос Боллинджера и канала Кельтнера "squeeze". Гистограмма направления и силы тренда на основе одного из следующих восьми осцилляторов: Stochastic, CCI, RSI, MACD, Momentum, Williams % Range, ADX, DeMarker.

Bollinger Squeeze Basic MT5 Bollinger Squeeze Basic MT5

Индикатор Bollinger Squeeze Basic MetaTrader - комплексный индикатор на основе Momentum, полос Боллинджера и канала Кельтнера. Индикатор строится в отдельном окне графика в виде гистограммы Momentum и ряда точек, показывающих соотношение между текущими значениями полос Боллинджера и канала Кельтнера. Индикатор доступен для версий торговой платформы MT4 и MT5.

Beginner indicator MT5 Beginner indicator MT5

Индикатор MetaTrader для начинающих - очень простой пользовательский индикатор, который отображает на графике локальные вершины и низы с помощью красной и синей точек рядом с ними. Он анализирует максимумы и минимумы за определенный период, затем сравнивает их с диапазоном, в котором торговалась валютная пара, и если вершина/нижняя точка достаточно значима, то отмечает ее точкой. Данный индикатор перерисовывает сам себя и поэтому не должен использоваться для генерации торговых сигналов, так как положение точек может измениться. Доступны версии индикатора для MT4 и MT5.

BB MACD indicator MT5 BB MACD indicator MT5

Индикатор BB MACD MetaTrader - это базовая вариация индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence), которая помогает обнаружить точки смены тренда и измерить силу текущей тенденции. Индикатор строится в отдельном окне на графике и состоит из двух линий (синей и красной) и точек, которые могут быть как зелеными, так и пурпурными. Изменение цвета точек является хорошим сигналом, а ширина разрыва между двумя линиями указывает на силу текущего тренда. Индикатор доступен для MT4 и MT5.