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BMA or Band Moving Average MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор BMA MetaTrader или Band Moving Average - был создан на основе оригинального индикатора скользящей средней и идеи одного из посетителей сайта. Индикатор отображает себя в виде трех линий: центральная - это стандартная скользящая средняя MT4/MT5 (которая может быть простой, экспоненциальной или взвешенной), верхняя линия - та же, что и центральная, но поднятая на 2% (по умолчанию), нижняя - та же, что и центральная, но сдвинутая вниз на 2%. Эти две дополнительные линии служат уровнями поддержки и сопротивления. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.
Входные параметры
- MA_Period ( по умолчанию = 49) - период стандартной скользящей средней (центральная линия).
- MA_Shift ( по умолчанию = 0) - горизонтальный сдвиг для всех линий на графике.
- MA_Method ( по умолчанию = Simple) - метод построения MA.
- Percentage ( по умолчанию = 2) - количество процентов для вертикального сдвига верхней и нижней полос по сравнению с центральной линией.
Лучший способ использовать этот индикатор - прикрепить его к графику EUR/USD H4 (пример показан выше) и продавать, когда цена достигает верхней полосы, и покупать, когда цена достигает нижней полосы. В обоих случаях рекомендуется использовать умеренный уровень стоп-лосса, так как цена иногда может пробить эти уровни или линии могут внезапно изменить направление.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55357
Индикатор Bollinger Squeeze Advanced MetaTrader - это комплексный индикатор, состоящий из двух компонентов: Мера трендовости на основе полос Боллинджера и канала Кельтнера "squeeze". Гистограмма направления и силы тренда на основе одного из следующих восьми осцилляторов: Stochastic, CCI, RSI, MACD, Momentum, Williams % Range, ADX, DeMarker.Bollinger Squeeze Basic MT5
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