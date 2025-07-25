Индикатор BMA MetaTrader или Band Moving Average - был создан на основе оригинального индикатора скользящей средней и идеи одного из посетителей сайта. Индикатор отображает себя в виде трех линий: центральная - это стандартная скользящая средняя MT4/MT5 (которая может быть простой, экспоненциальной или взвешенной), верхняя линия - та же, что и центральная, но поднятая на 2% (по умолчанию), нижняя - та же, что и центральная, но сдвинутая вниз на 2%. Эти две дополнительные линии служат уровнями поддержки и сопротивления. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.

Входные параметры

MA_Period ( по умолчанию = 49) - период стандартной скользящей средней (центральная линия).

по умолчанию = 49) - период стандартной скользящей средней (центральная линия). MA_Shift ( по умолчанию = 0) - горизонтальный сдвиг для всех линий на графике.

по умолчанию = 0) - горизонтальный сдвиг для всех линий на графике. MA_Method ( по умолчанию = Simple) - метод построения MA.

по умолчанию = Simple) - метод построения MA. Percentage ( по умолчанию = 2) - количество процентов для вертикального сдвига верхней и нижней полос по сравнению с центральной линией.

Лучший способ использовать этот индикатор - прикрепить его к графику EUR/USD H4 (пример показан выше) и продавать, когда цена достигает верхней полосы, и покупать, когда цена достигает нижней полосы. В обоих случаях рекомендуется использовать умеренный уровень стоп-лосса, так как цена иногда может пробить эти уровни или линии могут внезапно изменить направление.



