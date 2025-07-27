Индикатор BB MACD MetaTrader - это базовая вариация индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence), которая помогает обнаружить точки смены тренда и измерить силу текущей тенденции. Индикатор строится в отдельном окне на графике и состоит из двух линий (синей и красной) и точек, которые могут быть как зелеными, так и пурпурными. Изменение цвета точек является хорошим сигналом, а ширина разрыва между двумя линиями указывает на силу текущего тренда. Индикатор доступен для MT4 и MT5.

Индикатор MetaTrader для начинающих - очень простой пользовательский индикатор, который отображает на графике локальные вершины и низы с помощью красной и синей точек рядом с ними. Он анализирует максимумы и минимумы за определенный период, затем сравнивает их с диапазоном, в котором торговалась валютная пара, и если вершина/нижняя точка достаточно значима, то отмечает ее точкой. Данный индикатор перерисовывает сам себя и поэтому не должен использоваться для генерации торговых сигналов, так как положение точек может измениться. Доступны версии индикатора для MT4 и MT5.