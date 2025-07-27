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Basing Candlesticks MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Basing Candlesticks MetaTrader - это автоматический индикатор, который обнаруживает и отмечает на графике базирующие свечи. Базисная свеча - это свеча, длина тела которой составляет менее 50% от диапазона максимумов и минимумов. Индикатор выделяет базирующие свечи с помощью линий гистограммы (в MT4) или пользовательских свечей (в MT5) непосредственно на основном графике платформы. Процентный критерий может быть изменен с помощью входных параметров. Также можно включить оповещения о появлении новой базирующей свечи.
Входные параметры
- Percentage ( по умолчанию = 50) - процентное значение для сравнения отношения тела свечи к ее диапазону high low.
- TriggerCandle ( по умолчанию = 1) - номер свечи для проверки оповещений. "1" - последняя полностью сформированная свеча. "0" - текущая свеча, которая еще не завершила формирование.
- EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при появлении новой свечи будут использоваться встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.
- EnableSoundAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при появлении новой базовой свечи будут использоваться звуковые оповещения.
- EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при появлении новой базовой свечи будут отправляться оповещения по электронной почте MetaTrader. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при появлении новой базовой свечи на вашем устройстве будут отправляться оповещения MetaTrader в виде push-уведомлений. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
- AlertEmailSubject ( по умолчанию = "") - дополнительный текст для темы оповещения.
- AlertText ( по умолчанию = "") - дополнительный текст для оповещений.
- SoundFileName ( по умолчанию = "alert.wav") - имя звукового файла, который будет воспроизводиться при оповещении, еслиEnableSoundAlerts установлен вtrue.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55351
Индикатор BB MACD MetaTrader - это базовая вариация индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence), которая помогает обнаружить точки смены тренда и измерить силу текущей тенденции. Индикатор строится в отдельном окне на графике и состоит из двух линий (синей и красной) и точек, которые могут быть как зелеными, так и пурпурными. Изменение цвета точек является хорошим сигналом, а ширина разрыва между двумя линиями указывает на силу текущего тренда. Индикатор доступен для MT4 и MT5.Beginner indicator MT5
Индикатор MetaTrader для начинающих - очень простой пользовательский индикатор, который отображает на графике локальные вершины и низы с помощью красной и синей точек рядом с ними. Он анализирует максимумы и минимумы за определенный период, затем сравнивает их с диапазоном, в котором торговалась валютная пара, и если вершина/нижняя точка достаточно значима, то отмечает ее точкой. Данный индикатор перерисовывает сам себя и поэтому не должен использоваться для генерации торговых сигналов, так как положение точек может измениться. Доступны версии индикатора для MT4 и MT5.
Индикатор Aroon Up & Down MetaTrader - обнаруживая локальные вершины и низы графика, к которому он был применен, этот индикатор дает сигналы на покупку и продажу валютных пар, когда они поднимаются от дна и падают от вершины. Пересечение линий индикатора является хорошим сигналом для фиксации прибыли или выхода с минимальными потерями. Индикатор может отправлять звуковые и электронные оповещения о пересечении линий. Он доступен в версиях для MT4 и MT5.3rd Generation Moving Average MT5
3rd Generation Moving Average - это усовершенствованная версия стандартного индикатора скользящей средней (MA) для MetaTrader. В нем реализована довольно простая процедура уменьшения запаздывания, основанная на более длительном периоде МА. Впервые метод был описан М. Дуэршнером в статье Gleitende Durchschnitte 3.0 (на немецком языке). В представленной версии используется λ = 2, что обеспечивает наилучшую редукцию запаздывания. Более высокое значение λ увеличивает сходство с классической скользящей средней. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5. Он не требует использования каких-либо DLL