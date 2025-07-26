BMA MetaTrader 指标或带状移动平均线 - 利用原始移动平均线指标和网站一位访客的想法创建而成。该指标以三条线的形式显示：中心线是标准的 MT4/MT5 移动平均线（可以是简单、指数或加权），上线与中心线相同，但向上提升了 2%（默认），下线与中心线相同，但向下推移了 2%。这两条附加线分别作为支撑位和阻力位。该指标适用于 MT4 和 MT5。

布林挤压高级 MetaTrader 指标 - 是一个复杂的指标，由两个部分组成：基于布林带和凯尔特纳通道 "挤压 "的趋势度量。 基于以下八个振荡器之一的趋势方向和强度柱状图：随机指标、CCI、RSI、MACD、动量指标、Williams % Range、ADX、DeMarker。