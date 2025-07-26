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Beginner indicator MT5 - MetaTrader 5脚本
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MetaTrader 初级指标- 一个非常简单的自定义指标，在图表上以红色和蓝色圆点显示局部顶部和底部。它分析一定时期内的最大值和最小值，然后将其与货币对的交易范围进行比较，如果顶部/底部足够重要，则用圆点标记。该指标会自行重绘，因此不能用于生成交易信号，因为点的位置可能会发生变化。该指标有 MT4 和 MT5 版本。
输入参数
- AllBars （ 默认 = 0）- 用于计算的条数（0 - 所有条数）。无需更改。
- Otstup （ 默认 = 30）- 在比较最大值和最小值以确定其重要性之前，从范围中截取的百分比数。该数字越大，点的出现就越频繁。
- Per （ 默认值 = 9）- 在给定时刻计算最大值和最小值的周期。数字越大，绘制的点就越少。
需要注意的是，该指标不能用于实际交易信号。例如，您不能在出现红点时卖出，也不能在出现蓝点时买入--您最终会亏损。这个指标只能用于快速找到 支撑位 和阻力位， 如果 你交易一些突破系统或开发自己的指标 的话 。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55355
BMA MetaTrader 指标或带状移动平均线 - 利用原始移动平均线指标和网站一位访客的想法创建而成。该指标以三条线的形式显示：中心线是标准的 MT4/MT5 移动平均线（可以是简单、指数或加权），上线与中心线相同，但向上提升了 2%（默认），下线与中心线相同，但向下推移了 2%。这两条附加线分别作为支撑位和阻力位。该指标适用于 MT4 和 MT5。Bollinger Squeeze Advanced MT5
布林挤压高级 MetaTrader 指标 - 是一个复杂的指标，由两个部分组成：基于布林带和凯尔特纳通道 "挤压 "的趋势度量。 基于以下八个振荡器之一的趋势方向和强度柱状图：随机指标、CCI、RSI、MACD、动量指标、Williams % Range、ADX、DeMarker。
BB MACD MetaTrader 指标 - 是一个基本的 MACD（移动平均收敛背离）指标变体，有助于检测趋势变化点并衡量当前趋势的强度。该指标在图表上的独立窗口中绘制，由两条线（蓝色和红色）和点（绿色或洋红色）组成。点的颜色变化是一个良好的信号提供者，而两条线之间的差距宽度则表示当前趋势的强度。该指标适用于 MT4 和 MT5。Basing Candlesticks MT5
基底烛台 MetaTrader 指标 - 是一种自动指标，用于在图表上检测和标记基底烛台。基底蜡烛是指蜡烛体长度小于其高低区间 50%的蜡烛。该指标使用柱状图线（在 MT4 中）或自定义蜡烛（在 MT5 中）直接在平台的主图表中突出显示底部蜡烛。百分比标准可通过输入参数进行更改。您还可以在出现新的基准烛光时打开警报。