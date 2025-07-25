Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Bollinger Squeeze Advanced MT5 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 761
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Bollinger Squeeze Advanced MetaTrader - это комплексный индикатор, состоящий из двух компонентов:
- Мера трендовости на основе полос Боллинджера и " сжатия" канала Кельтнера .
- Гистограмма направления и силы тренда на основе одного из восьми осцилляторов: Stochastic , CCI , RSI , MACD , Momentum , Williams % Range, ADX , DeMarker.
Индикатор рисуется в отдельном окне графика в виде гистограммы с дополнительной информацией, передаваемой цветом и шириной столбиков. Он поддерживает работу с несколькими таймфреймами (MTF) и все типы алертов. Индикатор доступен для версий торговой платформы MT4 и MT5.
Bollinger Squeeze Advanced является частью системы индикаторов Not So Squeezy.
Входные параметры
- Таймфрейм ( по умолчанию = Текущий) - таймфрейм, с которого будут браться данные. Индикатор может отображать данные с более высокого таймфрейма на графике с более низким таймфреймом.
- TriggerType ( по умолчанию = DeMarker) - индикатор осциллятора для гистограммы измерения тренда.
- StochasticPeriod ( по умолчанию = 14) - период для индикатора Stochastic (если задан черезTriggerType).
- CCIPeriod ( по умолчанию = 50) - период для индикатора CCI (если задан черезTriggerType).
- RSIPeriod ( по умолчанию = 14) - период для индикатора RSI (если задан черезTriggerType).
- MACDFastEMAPeriod ( по умолчанию = 12) - период быстрой EMA для индикатора MACD (если задан черезTriggerType).
- MACDSlowEMAPeriod ( по умолчанию = 26) - период медленного EMA для индикатора MACD (если задан черезTriggerType).
- MACDMACDEMAPeriod ( по умолчанию = 9) - период сигнальной линии для индикатора MACD (если задан черезTriggerType).
- MomentumPeriod ( по умолчанию = 14) - период для индикатора Momentum (если задан черезTriggerType).
- WilliamsPRPeriod ( по умолчанию = 24) - период для индикатора Williams % Range (если задан черезTriggerType).
- ADXPeriod ( по умолчанию = 14) - период для индикатора ADX (если задан черезTriggerType).
- DeMarkerPeriod ( по умолчанию = 13) - период для индикатора DeMarker (если задан черезTriggerType).
- AlertOnSidewaysTrending ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор будет выдавать предупреждения при изменении рыночной ситуации стрендовой на боковую или наоборот.
- AlertOnZeroCross ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор будет выдавать предупреждения, когда гистограмма пересечет нулевую линию или уровни, заданные двумя входными параметрами ниже.
- AlertAboveLevel ( по умолчанию = 0) - уровень оповещения, когда значение индикатора поднимается выше него.
- AlertBelowLevel ( по умолчанию = 0) - уровень предупреждения, когда значение индикатора опускается ниже него.
- EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор будет использовать встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.
- EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать оповещения MetaTrader по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать оповещения о push-уведомлениях MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
- TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще незавершенная свеча.
Индикатор использует один из восьми индикаторов-осцилляторов для измерения силы и направления тренда и отображает его в виде гистограммы:
- Волны восходящего тренда обозначаютсязелеными столбиками над нулевой линией.
- Волны нисходящего тренда обозначаютсякрасными столбиками под нулевой линией.
Кроме того, Bollinger Squeeze Advanced обеспечивает измерение волатильности , встроенное в основную гистограмму. Когда Bollinger Squeeze указывает на боковой рынок (полосы Боллинджера находятся внутри канала Кельтнера), столбики гистограммы меняются натолстые синие.
Основная идея этого индикатора заключается в установлении торговых диапазонов во время нетрендовой фазы рынка(синие столбики гистограммы ) для входа на прорыве и перехода к нормальным столбикам. Гистограмма поможет вам понять, насколько силен текущий тренд, и подскажет, когда следует выходить из сделки при ослаблении тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55359
Индикатор Bollinger Squeeze Basic MetaTrader - комплексный индикатор на основе Momentum, полос Боллинджера и канала Кельтнера. Индикатор строится в отдельном окне графика в виде гистограммы Momentum и ряда точек, показывающих соотношение между текущими значениями полос Боллинджера и канала Кельтнера. Индикатор доступен для версий торговой платформы MT4 и MT5.Candle Wicks Length Display Indicator MT5
Индикатор Candle Wicks Length Display MetaTrader - это индикатор, который может отображать длину свечных виксов в пунктах прямо на вашем графике. Вы можете задать минимальную длину, которая будет отображаться. Кроме того, индикатор может показывать фитили, длина которых меньше заданного предела. Индикатор поддерживает всевозможные оповещения и работает как в MT4, так и в MT5.
Индикатор BMA MetaTrader или Band Moving Average - был создан на основе оригинального индикатора скользящей средней и идеи одного из посетителей сайта. Индикатор отображает себя в виде трех линий: центральная - это стандартная скользящая средняя MT4/MT5 (которая может быть простой, экспоненциальной или взвешенной), верхняя линия - та же, что и центральная, но поднятая на 2% (по умолчанию), нижняя - та же, что и центральная, но сдвинутая вниз на 2%. Эти две дополнительные линии служат уровнями поддержки и сопротивления. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.Beginner indicator MT5
Индикатор MetaTrader для начинающих - очень простой пользовательский индикатор, который отображает на графике локальные вершины и низы с помощью красной и синей точек рядом с ними. Он анализирует максимумы и минимумы за определенный период, затем сравнивает их с диапазоном, в котором торговалась валютная пара, и если вершина/нижняя точка достаточно значима, то отмечает ее точкой. Данный индикатор перерисовывает сам себя и поэтому не должен использоваться для генерации торговых сигналов, так как положение точек может измениться. Доступны версии индикатора для MT4 и MT5.