Индикатор Bollinger Squeeze Advanced MetaTrader - это комплексный индикатор, состоящий из двух компонентов:

Мера трендовости на основе полос Боллинджера и " сжатия" канала Кельтнера .

сжатия" канала . Гистограмма направления и силы тренда на основе одного из восьми осцилляторов: Stochastic , CCI , RSI , MACD , Momentum , Williams % Range, ADX , DeMarker.

Индикатор рисуется в отдельном окне графика в виде гистограммы с дополнительной информацией, передаваемой цветом и шириной столбиков. Он поддерживает работу с несколькими таймфреймами (MTF) и все типы алертов. Индикатор доступен для версий торговой платформы MT4 и MT5.

Bollinger Squeeze Advanced является частью системы индикаторов Not So Squeezy.

Входные параметры

Таймфрейм ( по умолчанию = Текущий) - таймфрейм, с которого будут браться данные. Индикатор может отображать данные с более высокого таймфрейма на графике с более низким таймфреймом.

по умолчанию = Текущий) - таймфрейм, с которого будут браться данные. Индикатор может отображать данные с более высокого таймфрейма на графике с более низким таймфреймом. TriggerType ( по умолчанию = DeMarker) - индикатор осциллятора для гистограммы измерения тренда.

по умолчанию = DeMarker) - индикатор осциллятора для гистограммы измерения тренда. StochasticPeriod ( по умолчанию = 14) - период для индикатора Stochastic (если задан через TriggerType ).

по умолчанию = 14) - период для индикатора Stochastic (если задан через ). CCIPeriod ( по умолчанию = 50) - период для индикатора CCI (если задан через TriggerType ).

по умолчанию = 50) - период для индикатора CCI (если задан через ). RSIPeriod ( по умолчанию = 14) - период для индикатора RSI (если задан через TriggerType ).

по умолчанию = 14) - период для индикатора RSI (если задан через ). MACDFastEMAPeriod ( по умолчанию = 12) - период быстрой EMA для индикатора MACD (если задан через TriggerType ).

по умолчанию = 12) - период быстрой EMA для индикатора MACD (если задан через ). MACDSlowEMAPeriod ( по умолчанию = 26) - период медленного EMA для индикатора MACD (если задан через TriggerType ).

по умолчанию = 26) - период медленного EMA для индикатора MACD (если задан через ). MACDMACDEMAPeriod ( по умолчанию = 9) - период сигнальной линии для индикатора MACD (если задан через TriggerType ).

по умолчанию = 9) - период сигнальной линии для индикатора MACD (если задан через ). MomentumPeriod ( по умолчанию = 14) - период для индикатора Momentum (если задан через TriggerType ).

по умолчанию = 14) - период для индикатора Momentum (если задан через ). WilliamsPRPeriod ( по умолчанию = 24) - период для индикатора Williams % Range (если задан через TriggerType ).

по умолчанию = 24) - период для индикатора Williams % Range (если задан через ). ADXPeriod ( по умолчанию = 14) - период для индикатора ADX (если задан через TriggerType ).

по умолчанию = 14) - период для индикатора ADX (если задан через ). DeMarkerPeriod ( по умолчанию = 13) - период для индикатора DeMarker (если задан через TriggerType ).

по умолчанию = 13) - период для индикатора DeMarker (если задан через ). AlertOnSidewaysTrending ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор будет выдавать предупреждения при изменении рыночной ситуации стрендовой на боковую или наоборот.

по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор будет выдавать предупреждения при изменении рыночной ситуации стрендовой боковую наоборот. AlertOnZeroCross ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор будет выдавать предупреждения, когда гистограмма пересечет нулевую линию или уровни, заданные двумя входными параметрами ниже.

по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор будет выдавать предупреждения, когда гистограмма пересечет нулевую линию или уровни, заданные двумя входными параметрами ниже. AlertAboveLevel ( по умолчанию = 0) - уровень оповещения, когда значение индикатора поднимается выше него.

по умолчанию = 0) - уровень оповещения, когда значение индикатора поднимается выше него. AlertBelowLevel ( по умолчанию = 0) - уровень предупреждения, когда значение индикатора опускается ниже него.

по умолчанию = 0) - уровень предупреждения, когда значение индикатора опускается ниже него. EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор будет использовать встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.

по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор будет использовать встроенные всплывающие оповещения MetaTrader. EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать оповещения MetaTrader по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.

по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать оповещения MetaTrader по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email. EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать оповещения о push-уведомлениях MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.

по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать оповещения о push-уведомлениях MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications. TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще незавершенная свеча.

Индикатор использует один из восьми индикаторов-осцилляторов для измерения силы и направления тренда и отображает его в виде гистограммы:

Волны восходящего тренда обозначаются зелеными столбиками над нулевой линией.

над нулевой линией. Волны нисходящего тренда обозначаются красными столбиками под нулевой линией.

Кроме того, Bollinger Squeeze Advanced обеспечивает измерение волатильности , встроенное в основную гистограмму. Когда Bollinger Squeeze указывает на боковой рынок (полосы Боллинджера находятся внутри канала Кельтнера), столбики гистограммы меняются натолстые синие.

Основная идея этого индикатора заключается в установлении торговых диапазонов во время нетрендовой фазы рынка(синие столбики гистограммы ) для входа на прорыве и перехода к нормальным столбикам. Гистограмма поможет вам понять, насколько силен текущий тренд, и подскажет, когда следует выходить из сделки при ослаблении тренда.



