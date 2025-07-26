加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
BB MACD indicator MT5 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1139
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
BB MACD MetaTrader 指标- 是一个基本的 MACD（移动平均收敛背离）指标变体，有助于检测趋势变化点并衡量当前趋势的强度。该指标在图表上的独立窗口中绘制，由两条线（蓝色和红色）和点（绿色或洋红色）组成。点的颜色变化是一个良好的信号提供者，而两条线之间的差距宽度则表示当前趋势的强度。该指标适用于 MT4 和 MT5。
输入参数
- FastLen （ 默认值 = 12）- 快速移动平均线的周期（周期最小者），用于计算该指标的点数。
- SlowLen （ 默认 = 26）--慢速移动平均线的周期（周期最高的那个），用于该指标的点计算。
- Length （ 默认 = 10）- 移动平均线和标准差指标的周期，用于该指标的点计算。
- barsCount （ 默认 = 400）- 图表中应用这些计算的最大条数。
- StDv （ 默认 = 2.5）- 与移动平均线相比，标准偏差指标在计算中的权重乘数。
- EnableNativeAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，MetaTrader 的本地弹出式警报将用于 BB MACD 颜色变化。
- EnableSoundAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将在 BB MACD 颜色变化时使用声音警报。
- EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将在 BB MACD 颜色变化时发送 MetaTrader 电子邮件警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- EnablePushAlerts （ 默认 = false） - 如果为 "true"，MetaTrader 的推送通知提醒将在 BB MACD 颜色变化时发送到您的设备。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
- SoundFileName （ 默认 = "alert.wav"）- 如果EnableSoundAlerts 设置 为 true，警报时播放的声音文件名。
如图表示例所示，当洋红色圆点变成绿色圆点时就是买入信号，当绿色圆点变成洋红色时就是卖出信号。交易最好在蓝线和红线都比较宽时进行。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55352
MetaTrader 初级指标 - 一个非常简单的自定义指标，在图表上以红色和蓝色圆点显示局部顶部和底部。它分析一定时期内的最大值和最小值，然后将其与货币对的交易范围进行比较，如果顶部/底部足够重要，则用圆点标记。该指标会自行重绘，因此不能用于生成交易信号，因为点的位置可能会发生变化。该指标有 MT4 和 MT5 版本。BMA or Band Moving Average MT5
BMA MetaTrader 指标或带状移动平均线 - 利用原始移动平均线指标和网站一位访客的想法创建而成。该指标以三条线的形式显示：中心线是标准的 MT4/MT5 移动平均线（可以是简单、指数或加权），上线与中心线相同，但向上提升了 2%（默认），下线与中心线相同，但向下推移了 2%。这两条附加线分别作为支撑位和阻力位。该指标适用于 MT4 和 MT5。
基底烛台 MetaTrader 指标 - 是一种自动指标，用于在图表上检测和标记基底烛台。基底蜡烛是指蜡烛体长度小于其高低区间 50%的蜡烛。该指标使用柱状图线（在 MT4 中）或自定义蜡烛（在 MT5 中）直接在平台的主图表中突出显示底部蜡烛。百分比标准可通过输入参数进行更改。您还可以在出现新的基准烛光时打开警报。Aroon Up, Down MT5
Aroon Up & Down MetaTrader 指标 - 该指标用于检测图表的局部顶部和底部，当货币对从底部上升或从顶部下降时，该指标提供买入和卖出信号。指标线的交叉是获利或以最小损失离场的良好信号。该指标可在交叉时发出声音和电子邮件提醒。MT4 和 MT5 版本均有提供。