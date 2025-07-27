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Aroon Up, Down MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Пример графика индикатора Aroon Up & Down в MetaTrader
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55349
Индикатор Basing Candlesticks MetaTrader - это автоматический индикатор, который обнаруживает и отмечает на графике базирующие свечи. Базисная свеча - это свеча, длина тела которой составляет менее 50% от диапазона максимумов и минимумов. Индикатор выделяет базирующие свечи с помощью линий гистограммы (в MT4) или пользовательских свечей (в MT5) непосредственно на основном графике платформы. Процентный критерий может быть изменен с помощью входных параметров. Вы также можете включить оповещения о появлении новой свечи базирования.BB MACD indicator MT5
Индикатор BB MACD MetaTrader - это базовая вариация индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence), которая помогает обнаружить точки смены тренда и измерить силу текущей тенденции. Индикатор строится в отдельном окне на графике и состоит из двух линий (синей и красной) и точек, которые могут быть как зелеными, так и пурпурными. Изменение цвета точек является хорошим сигналом, а ширина разрыва между двумя линиями указывает на силу текущего тренда. Индикатор доступен для MT4 и MT5.
3rd Generation Moving Average - это усовершенствованная версия стандартного индикатора скользящей средней (MA) для MetaTrader. В нем реализована довольно простая процедура уменьшения запаздывания, основанная на более длительном периоде МА. Впервые метод был описан М. Дуэршнером в статье Gleitende Durchschnitte 3.0 (на немецком языке). В представленной версии используется λ = 2, что обеспечивает наилучшую редукцию запаздывания. Более высокое значение λ увеличивает сходство с классической скользящей средней. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5. Он не требует использования каких-либо DLLBreakeven Line Indicator for MT5
Индикатор Breakeven Line - это индикатор MetaTrader, который рассчитывает уровень безубыточности на основе всех открытых позиций и отображает его на графике в виде горизонтальной линии. Кроме того, он рассчитывает общее количество сделок, общее количество лотов, расстояние до линии безубыточности в пунктах и прибыль/убыток. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.