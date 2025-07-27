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Индикаторы

Aroon Up, Down MT5 - индикатор для MetaTrader 5

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Индикатор Aroon Up & Down MetaTrader - обнаруживая локальные вершины и низы графика, к которому он был применен, этот индикатор дает сигналы на покупку и продажу валютных пар, когда они поднимаются от дна и падают от вершины. Пересечение линий индикатора является хорошим сигналом для фиксации прибыли или выхода с минимальными потерями. Индикатор может отправлять звуковые и электронные оповещения о пересечении линий. Он доступен в версиях для MT4 и MT5.

Входные параметры
AroonPeriod (по умолчанию = 14) - период в барах графика, в течение которого индикатор будет искать низы и вершины. Как и во многих других индикаторах, чем выше период, тем более плавными получаются выходные линии, чем ниже период, тем больше сигналов генерируется.
MailAlert (по умолчанию = false) - если значение равно true, то при пересечении будет отправлено оповещение по электронной почте в соответствии с почтовыми настройками вашей платформы MetaTrader.
SoundAlert (по умолчанию = false) - если значение равно true, то при пересечении будет активировано простое звуковое и визуальное оповещение.

Пример графика индикатора Aroon Up & Down в MetaTrader


Как видите, торговать довольно просто, если следовать этому индикатору. Просто покупайте, когда синяя линия поднимается снизу, а красная находится вблизи середины диапазона; продавайте, когда синяя линия опускается сверху, а красная находится вблизи середины диапазона. Выходите с прибылью или с минимальным убытком, когда красная линия достигает противоположной стороны диапазона.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55349

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