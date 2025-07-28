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3rd Generation Moving Average MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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MA_Applied_Price (по умолчанию = PRICE_TYPICAL) - применяемая цена для скользящей средней.
Как видите, MA 3-го поколения (красная линия) имеет чуть меньшее запаздывание, чем обычная EMA (синяя линия), и быстрее реагирует на изменения цены. К сожалению, она все еще склонна к запаздыванию и может давать ложные сигналы. Вы можете использовать индикатор 3-го поколения Moving Average Forex так же, как и обычную скользящую среднюю - для определения текущего направления тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55327
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