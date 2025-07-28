Индикатор Aroon Up & Down MetaTrader - обнаруживая локальные вершины и низы графика, к которому он был применен, этот индикатор дает сигналы на покупку и продажу валютных пар, когда они поднимаются от дна и падают от вершины. Пересечение линий индикатора является хорошим сигналом для фиксации прибыли или выхода с минимальными потерями. Индикатор может отправлять звуковые и электронные оповещения о пересечении линий. Он доступен в версиях для MT4 и MT5.

Индикатор Basing Candlesticks MetaTrader - это автоматический индикатор, который обнаруживает и отмечает на графике базирующие свечи. Базисная свеча - это свеча, длина тела которой составляет менее 50% от диапазона максимумов и минимумов. Индикатор выделяет базирующие свечи с помощью линий гистограммы (в MT4) или пользовательских свечей (в MT5) непосредственно на основном графике платформы. Процентный критерий может быть изменен с помощью входных параметров. Вы также можете включить оповещения о появлении новой свечи базирования.