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Индикаторы

3rd Generation Moving Average MT5 - индикатор для MetaTrader 5

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3rd Generation Moving Average - это усовершенствованная версия стандартного индикатора скользящей средней (MA) для MetaTrader. В нем реализована довольно простая процедура уменьшения запаздывания, основанная на более длительном периоде МА. Впервые метод был описан М. Дуэршнером в статье Gleitende Durchschnitte 3.0 (на немецком языке). В представленной версии используется λ = 2, что обеспечивает наилучшую редукцию запаздывания. Более высокое значение λ увеличивает сходство с классической скользящей средней. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5. Он не требует использования какой-либо DLL.

Входные параметры
MA_Period (по умолчанию = 50) - период скользящей средней 3-го поколения.
MA_Sampling_Period (по умолчанию = 220) - период выборки скользящей средней 3-го поколения. Должен быть как минимум в 4 раза больше, чем MA_Period.
MA_Method (по умолчанию = MODE_EMA) - метод скользящей средней.

MA_Applied_Price (по умолчанию = PRICE_TYPICAL) - применяемая цена для скользящей средней.

Как видите, MA 3-го поколения (красная линия) имеет чуть меньшее запаздывание, чем обычная EMA (синяя линия), и быстрее реагирует на изменения цены. К сожалению, она все еще склонна к запаздыванию и может давать ложные сигналы. Вы можете использовать индикатор 3-го поколения Moving Average Forex так же, как и обычную скользящую среднюю - для определения текущего направления тренда.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55327

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