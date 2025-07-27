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Aroon Up & Down MetaTrader 指标 - 该指标用于检测图表的局部顶部和底部，当货币对从底部上升或从顶部下降时，该指标提供买入和卖出信号。指标线的交叉是获利或以最小损失离场的良好信号。该指标可在交叉时发出声音和电子邮件提醒。MT4 和 MT5 版本均有提供。
输入参数
AroonPeriod（默认 = 14）- 该指标查找底部和顶部的图表条周期。与许多其他指标一样，周期越高，输出线越平滑，周期越低，生成的信号越多。
MailAlert（默认 = false）- 如果为 "true"，则将根据 MetaTrader 平台的邮件选项在交叉盘时发送电子邮件提醒。
SoundAlert（声音警报）（默认 = false）- 如果为 "true"，则将在交叉盘时激活简单的声音和视觉警报。
Aroon Up & Down 指标示例 MetaTrader 图表
正如您所看到的，如果使用该指标，交易非常简单。只需在蓝线从底部上升，红线接近区间中部时买入；在蓝线从顶部下降，红线接近区间中部时卖出。当红线到达区间的另一侧时，获利离场或最小损失离场。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55349
Basing Candlesticks MT5
基底烛台 MetaTrader 指标 - 是一种自动指标，用于在图表上检测和标记基底烛台。基底蜡烛是指蜡烛体长度小于其高低区间 50%的蜡烛。该指标使用柱状图线（在 MT4 中）或自定义蜡烛（在 MT5 中）直接在平台的主图表中突出显示底部蜡烛。百分比标准可通过输入参数进行更改。您还可以在出现新的基准烛光时打开警报。BB MACD indicator MT5
BB MACD MetaTrader 指标 - 是一个基本的 MACD（移动平均收敛背离）指标变体，有助于检测趋势变化点并衡量当前趋势的强度。该指标在图表上的独立窗口中绘制，由两条线（蓝色和红色）和点（绿色或洋红色）组成。点的颜色变化是一个良好的信号提供者，而两条线之间的差距宽度则表示当前趋势的强度。该指标适用于 MT4 和 MT5。
3rd Generation Moving Average MT5
第 3 代移动平均线是 MetaTrader 标准移动平均线 (MA) 指标的高级版本。它在较长的 MA 周期基础上实施了一个相当简单的减少滞后程序。该方法由 M. Duerschner 在其文章 Gleitende Durchschnitte 3.0（德文）中首次描述。所介绍的版本使用 λ = 2，这提供了最佳的滞后还原。λ越高，与经典移动平均线的相似度越高。该指标适用于 MT4 和 MT5。无需使用任何 DLLBreakeven Line Indicator for MT5
盈亏平衡线指标是一个 MetaTrader 指标，可根据所有未结头寸计算盈亏平衡水平，并以水平线的形式显示在图表上。此外，它还会计算交易总数、总手数以及与盈亏平衡线的距离（以点为单位）和盈亏。该指标适用于 MT4 和 MT5。