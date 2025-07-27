Aroon Up & Down MetaTrader 指标 - 该指标用于检测图表的局部顶部和底部，当货币对从底部上升或从顶部下降时，该指标提供买入和卖出信号。指标线的交叉是获利或以最小损失离场的良好信号。该指标可在交叉时发出声音和电子邮件提醒。MT4 和 MT5 版本均有提供。





输入参数

AroonPeriod（默认 = 14）- 该指标查找底部和顶部的图表条周期。与许多其他指标一样，周期越高，输出线越平滑，周期越低，生成的信号越多。

MailAlert（默认 = false）- 如果为 "true"，则将根据 MetaTrader 平台的邮件选项在交叉盘时发送电子邮件提醒。

SoundAlert（声音警报）（默认 = false）- 如果为 "true"，则将在交叉盘时激活简单的声音和视觉警报。

Aroon Up & Down 指标示例 MetaTrader 图表



正如您所看到的，如果使用该指标，交易非常简单。只需在蓝线从底部上升，红线接近区间中部时买入；在蓝线从顶部下降，红线接近区间中部时卖出。当红线到达区间的另一侧时，获利离场或最小损失离场。