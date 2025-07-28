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Индикаторы

Breakeven Line Indicator for MT5 - индикатор для MetaTrader 5

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Индикатор Breakeven Line - это индикатор MetaTrader, который рассчитывает уровень безубыточности на основе всех открытых позиций и отображает его на графике в виде горизонтальной линии. Кроме того, он рассчитывает общее количество сделок, общее количество лотов, расстояние до линии безубыточности в пунктах и прибыль/убыток. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.

Вы можете нажать сочетание клавиш Shift + B, чтобы скрыть или показать линию безубыточности. Индикатор поддерживает множество входных параметров для настройки расчетов и внешнего вида.

Входные параметры

  • IgnoreLong ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор будет игнорировать длинные позиции и рассчитывать линию безубыточности только на основе коротких позиций.
  • IgnoreShort ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор будет игнорировать короткие позиции и рассчитывать линию безубыточности только по длинным позициям.
  • line_color_buy ( по умолчанию = clrTeal) - цвет для линии безубытка, когда общая совокупная позиция длинная.
  • line_color_sell ( по умолчанию = clrPink) - цвет для линии безубыточности, когда общая совокупная позиция является короткой.
  • line_color_neutral ( по умолчанию = clrSlateGray) - цвет для линии безубыточности, когда общая кумулятивная позиция нейтральна.
  • line_style ( по умолчанию = STYLE_SOLID) - стиль линии безубыточности.
  • line_width ( по умолчанию = 1) - ширина линии безубыточности.
  • font_color ( по умолчанию = clrSlateGray) - цвет текста.
  • font_size ( по умолчанию = 12) - размер текста.
  • font_face ( по умолчанию = "Courier") - начертание шрифта текста.
  • ObjectPrefix ( по умолчанию = "BEL") - префикс для имен объектов графика. Позволяет индикатору избежать конфликтов с другими инструментами графика.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55322

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