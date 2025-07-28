Индикатор Breakeven Line - это индикатор MetaTrader, который рассчитывает уровень безубыточности на основе всех открытых позиций и отображает его на графике в виде горизонтальной линии. Кроме того, он рассчитывает общее количество сделок, общее количество лотов, расстояние до линии безубыточности в пунктах и прибыль/убыток. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.

Вы можете нажать сочетание клавиш Shift + B, чтобы скрыть или показать линию безубыточности. Индикатор поддерживает множество входных параметров для настройки расчетов и внешнего вида.

Входные параметры