Negative Volume Index (NVI) - это бесплатный технический индикатор для расширенного анализа графиков на платформах MT4, MT5. Он основан на тиковом объеме (в MT5 может быть заменен реальным объемом) и имеет две полезные функции: Поддержка работы с несколькими таймфреймами (MTF). Возможность переключения на отображение индекса положительного объема.

Индикатор Breakeven Line - это индикатор MetaTrader, который рассчитывает уровень безубыточности на основе всех открытых позиций и отображает его на графике в виде горизонтальной линии. Кроме того, он рассчитывает общее количество сделок, общее количество лотов, расстояние до линии безубыточности в пунктах и прибыль/убыток. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.