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Индикаторы

BBMA ZoneZeroLoss (ZZL) Бабушка Элли - индикатор для MetaTrader 5

Alexander P.
Alexander P.

Alexander P.

2 кода 3 темы 43 комментария
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Ома Алли - малазийский трейдер, разработавший стратегию BBMA - метод, сочетающий полосы Боллинджера и скользящие средние для определения потенциальных движений рынка.

Эта стратегия завоевала популярность в Малайзии, Индонезии и Брунее и используется многими трейдерами в форекс-сообществе.

Стратегия BBMA включает в себя несколько настроек, в том числе настройку "Повторный вход", которая направлена на повторный вход в рынок после коррекции цены в направлении основного тренда.
Этот сетап используется трейдерами для определения точных точек входа и выхода.

Зона нулевых потерь" - это концепция стратегии BBMA, направленная на определение торговых зон, например, для сетапов "повторного входа", где риск сведен к минимуму.
Применяя определенные критерии, такие как наличие сильных трендовых свечей и расположение определенных скользящих средних, трейдеры пытаются занять позиции с минимальным риском потерь.

Пример

Перевод с немецкого произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/de/code/55233

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