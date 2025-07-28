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Breakeven Line Indicator for MT5 - MetaTrader 5脚本
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盈亏平衡线指标 是 一个 MetaTrader指标，可根据所有未结头寸计算盈亏平衡水平，并以水平线的形式显示在图表上。此外，它还会计算交易总数、总手数以及与盈亏平衡线的距离（以点为单位）和盈亏。该指标适用于 MT4 和 MT5。
您可以按 键盘 快捷键 Shift + B 隐藏或显示盈亏平衡线。该指标支持多个输入参数，用于配置计算和外观。
输入参数
- IgnoreLong （ 默认值 = false）- 如果为 "true"，指标将忽略多头头寸，只根据空头头寸计算盈亏平衡线。
- IgnoreShort （ 默认值 = false）- 如果为"true"，指标将忽略空头头寸，只根据多头头寸计算盈亏平衡线。
- line_color_buy （ 默认 = clrTeal）- 当累计总持仓为多头时，盈亏平衡线的颜色。
- line_color_sell ( default = clrPink) - 当累计总仓位为空头时，盈亏平衡线的颜色。
- line_color_neutral ( default = clrSlateGray) - 当累计总仓位为中性时，盈亏平衡线的颜色。
- line_style （ 默认 = STYLE_SOLID）- 盈亏平衡线的样式。
- line_width ( default = 1) - 盈亏平衡线的宽度。
- font_color ( default = clrSlateGray) - 文本颜色。
- font_size （ 默认值 = 12）- 文字大小。
- font_face ( default = "Courier") - 文本字体。
- ObjectPrefix （ 默认 = "BEL"）- 图表对象名称的前缀。它可以使指标避免与其他图表工具发生冲突。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55322
第 3 代移动平均线是 MetaTrader 标准移动平均线 (MA) 指标的高级版本。它在较长的 MA 周期基础上实施了一个相当简单的减少滞后程序。该方法由 M. Duerschner 在其文章 Gleitende Durchschnitte 3.0（德文）中首次描述。所介绍的版本使用 λ = 2，这提供了最佳的滞后还原。λ越高，与经典移动平均线的相似度越高。该指标适用于 MT4 和 MT5。无需使用任何 DLLAroon Up, Down MT5
Aroon Up & Down MetaTrader 指标 - 该指标用于检测图表的局部顶部和底部，当货币对从底部上升或从顶部下降时，该指标提供买入和卖出信号。指标线的交叉是获利或以最小损失离场的良好信号。该指标可在交叉时发出声音和电子邮件提醒。MT4 和 MT5 版本均有提供。
负成交量指数（Negative Volume Index，NVI）是一个免费技术指标，用于 MT4 和 MT5 平台的高级图表分析。它基于勾选成交量（在 MT5 中可用实际成交量替代），并增加了两个有用的功能：支持多时间框架 (MTF) 操作。 可切换为显示正成交量指数。BBMA 零损失区（ZZL）阿莉奶奶
BBMA 零损失区柱状图显示交易区，例如用于 "重入 "设置以最大限度降低风险的交易区