盈亏平衡线指标 是 一个 MetaTrader指标，可根据所有未结头寸计算盈亏平衡水平，并以水平线的形式显示在图表上。此外，它还会计算交易总数、总手数以及与盈亏平衡线的距离（以点为单位）和盈亏。该指标适用于 MT4 和 MT5。

您可以按 键盘 快捷键 Shift + B 隐藏或显示盈亏平衡线。该指标支持多个输入参数，用于配置计算和外观。

输入参数