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Negative Volume Index indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Negative Volume Index (NVI) - это бесплатный технический индикатор для расширенного анализа графиков на платформах MT4, MT5. Он основан на тиковом объеме (в MT5 может быть заменен реальным объемом) и имеет две дополнительные полезные функции:
- Поддержка работы с мультитаймфреймом (MTF).
- Может быть переключен на отображение индекса положительного объема.
Negative Volume Index отображается в отдельном окне графика под основным графиком и не использует в своем коде никаких стандартных или пользовательских индикаторов. Данная реализация NVI доступна для платформ MT4, MT5.
Что такое индикатор Negative Volume Index (NVI)?
Индикатор Negative Volume Index (NVI) - это довольно старый технический индикатор, который был разработан Полом Л. Дайсартом в первой половине 20 века и усовершенствован Норманом Г. Фосбеком в 1976 году. Он состоит из одной колеблющейся линии в отдельном окне индикатора. Линия поднимается или опускается только на тех барах, где объем меньше объема предыдущего бара.
Как использовать индикатор Negative Volume Index (NVI)?
Классическая стратегия NVI
Классическая интерпретация Negative Volume Index заключается в том, что подтверждение тренда последующим движением NVI сигнализирует о силе тренда. Идея заключается в том, что сильный тренд будет продолжаться даже на падающих объемах. Пересечение со скользящей средней можно рассматривать как подтверждение тренда.
Как и другие стратегии пересечения МА, эта стратегия может давать ложные или запаздывающие сигналы.
Стратегия дивергенции NVI
Другой вариант - посмотреть на дивергенцию между ценой и ее индексом отрицательного объема, чтобы обнаружить разворот тренда. В данном случае график цены устанавливает новые более высокие максимумы, в то время как NVI демонстрирует более низкий минимум. Возникает долгосрочный нисходящий тренд:
К сожалению, такие сигналы не всегда бывают четкими и точными. Как и в случае с другимииндикаторами дивергенции, имеет смысл использовать дополнительные подтверждения перед входом или выходом из сделки.
Перспектива более высокого таймфрейма
В нашей версии Negative Volume Index можно настроить отображение значений NVI на более высоком таймфрейме на графике более низкого таймфрейма. Это тот же график EUR/USD @ D1, что и выше, но на этот раз к нему прикреплен индикатор Negative Volume Index с недельного таймфрейма:
Учитывая, что объем на барах старшего таймфрейма может значительно отличаться от объема на барах младшего таймфрейма, полученная кривая NVI может дать иное представление о ситуации на рынке.
Индекс положительного объема (PVI)
Индикатор Negative Volume Index может быть переключен на расчет и отображение вместо него Positive Volume Index. Это позволяет трейдерам видеть изменения цены, сопровождающиеся ростом объема. Полученная кривая мало чем отличается от ценового графика:
Следовательно, PVI считается менее информативным, чем NVI.
Входные параметры NVI
- Сдвиг индикатора ( по умолчанию = 0) - горизонтальный сдвиг в барах для кривой индикатора. Может быть положительным (сдвиг вправо) или отрицательным (сдвиг влево).
- Таймфрейм ( по умолчанию = Current) - таймфрейм, на котором будет рассчитываться линия NVI. Если задать таймфрейм выше текущего, индикатор будет отображать NVI более высокого таймфрейма на текущем графике. Параметр игнорируется, если установлен на таймфрейм, который ниже текущего.
- Positive Volume Index? ( по умолчанию = false) - если параметрравен true, то индикатор будет использовать для расчета Positive Volume Index (PVI) вместо Negative Volume Index (NVI).
- VolumeType ( по умолчанию = VOLUME_TICK) - тип объема, который будет использоваться в расчетах - тиковый объем или реальный объем. Этот параметр доступен только в MT5.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55320
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