쿠스쿠스 스타라이트 - MetaTrader 5용 지표
표시기 이름 : 쿠스쿠스 별빛
설명 : :
쿠스쿠스 스타라이트는 오실레이터 역할을 하는 기술 지표로, 피셔 가격 변형을 활용하여 트레이더가 잠재적인 시장 추세와 반전을 식별하는 데 도움을 줍니다. 지정된 기간 동안 정규화되며, 평활화 매개변수를 조정하여 반응성을 조정할 수 있습니다. 이 지표는 거래 시스템 내에서 잠재적 거래 신호를 검증하는 데 도움을 주는 확인 도구로서의 역할로 특히 가치가 높습니다.
배경 :
저는 스톤힐 외환과 넌센스 외환(NNFX) 유튜브 채널을 통해 쿠스쿠스 스타라이트 지표를 알게 되었습니다. 두 플랫폼 모두 거래 시스템 내에서 확인 지표로서의 유용성을 강조합니다. 스톤힐 외환에 따르면 이 보조지표는 2007년에 출시된 것이고, NNFX는 2017년에 출시된 것이라고 합니다.
쿠스쿠스 스타라이트 인디케이터에 대한 자세한 개요와 적용 방법은 다음 자료를 참조하세요:
-
스톤힐 외환의 기사: 확인 지표로서의 쿠스쿠스 스타라이트
-
NNFX의 유튜브 동영상: 쿠스쿠스 스타라이트 인디케이터
코딩한 이유 :
메타트레이더 5(MT5) 사용자로서 MT5와 호환되는 쿠스쿠스 스타라이트 인디케이터 버전을 찾을 수 없었습니다. MT5 환경의 트레이더에게 잠재적 가치를 인식하고 직접 코딩하여 기능과 무결성이 원래 알고리즘과 일치하는지 확인했습니다.
오리지널 MT4 코드 및 알고리즘 :
메타트레이더 4(MT4) 용으로 설계된 이 인디케이터의 원본 버전은 스크립터에서 게시했으며 여기에서 찾을 수 있습니다: Kuskus Starlight - MQL4 코드 베이스. 저의 MT5 버전은 이 코드를 기반으로 하며 핵심 원칙을 유지하면서 MT5 커뮤니티가 이용할 수 있도록 했습니다.
이 MT5 버전의 쿠스쿠스 스타라이트가 여러분의 트레이딩 툴킷에 도움이 되길 바랍니다!
인디케이터 설정: 드로우타입 옵션
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/54894
