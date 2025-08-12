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Script to Map Market Watch Symbols Based on Similarity - скрипт для MetaTrader 5
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Enrique EnguixAntiOverfit PRO guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768007
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Этот скрипт - эталонное решение, призванное помочь разработчикам и пользователям MetaTrader 5 решить распространенную проблему: несоответствие между настроенными названиями символов и реальными названиями, предоставляемыми брокерами.
Как разработчик, я сталкивался с этой проблемой при работе над настраиваемыми советниками (EA), особенно теми, которые работают с многосимвольными стратегиями. Обычно пользователи не настраивают названия символов в соответствии с соглашениями брокера, что приводит к сбоям в работе советников. Например, если в конфигурации советника указано "EURUSD", а брокер использует "EURUSD.i" или "EURUSD.m", советник не найдет нужный символ и не сможет работать.
Этот код использует алгоритм расстояния Левенштейна, чтобы определить наиболее похожий на указанный пользователем символ среди всех, доступных в окне Market Watch.
Хотя я не являюсь экспертом, это решение доказало свою эффективность на моем личном опыте и может стать полезным инструментом для других разработчиков.
Основные области применения и использования:
- Интеграция в настраиваемые советники: Этот скрипт предназначен для интеграции в советники или скрипты, которые должны автоматически адаптироваться к названиям символов, используемых брокерами.
- Адаптация к пользовательским символам брокера: Если брокер использует специфические названия символов, данный подход поможет правильно сопоставить их и избежать ошибок конфигурации.
- Проверка конфигурации: Этот подход можно использовать в качестве инструмента проверки на этапах разработки и тестирования, чтобы убедиться в надежности и адаптируемости советников.
- Образование и обучение: Для тех, кто изучает MQL5, этот код демонстрирует работу с массивами, строками и динамическими функциями, такими как вычисление расстояния между строками.
Важное предупреждение:
Данный код основан на моем личном опыте и является решением, которое работало в моих проектах. Однако:
- Я не являюсь экспертом в MQL5, и это решение может быть не самым эффективным или идеальным для всех случаев.
- Могут существовать более продвинутые или специфические подходы в зависимости от потребностей каждого пользователя или проекта.
Я призываю пользователей и разработчиков экспериментировать с кодом, адаптировать его к своим условиям и, при необходимости, изучить другие альтернативы, которые могут оказаться более подходящими.
Практический пример интеграции:
Предположим, вы разработали советник, который работает с "EURUSD". В среде пользователя брокер имеет этот символ как "EURUSD.i". Интегрировав этот код в советник:
- Пользователь может ввести "EURUSD" в качестве базовой конфигурации.
- Код автоматически выполнит поиск в Market Watch и отобразит нужный символ ("EURUSD.i").
- Советник будет работать без сбоев, устраняя необходимость в точной ручной настройке.
Заключение:
Этот скрипт не только полезен для обеспечения работоспособности советников в различных средах, но и служит отправной точкой для разработки более сложных решений.
Хотя существуют и другие способы решения этой проблемы, я надеюсь, что данная реализация окажется ценным инструментом для других разработчиков и пользователей MetaTrader 5.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/54554
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Данный скрипт является эталонным решением для сопоставления имен символов, заданных пользователями в советниках или скриптах MetaTrader 5, с реальными именами, предоставляемыми брокером. Он использует алгоритм расстояния Левенштейна для автоматического определения наиболее похожего символа в Market Watch. Идеально подходит для разработчиков, сталкивающихся с проблемами совместимости с префиксами или суффиксами в названиях символов. Это настраиваемая отправная точка для удовлетворения любых конкретных потребностей.