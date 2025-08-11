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更新：
- 只有在看跌或看涨蜡烛图后才会开仓。
- 关闭 EA 后，从聊天中移除移动平均线和布林线等指标。
- 时间结束后平仓的小错误。
布林线 EA 根据布林线进行交易，如果下线向下突破，ES 将下买单，反之则下卖单。
集成了以下设置：
- 神奇数字
- 固定交易量
- 百分比成交量
- 成交量类型
- 仓位风险
- 手数
- 止损点数
- 交易（分钟）在会议开始后开始
- 交易（分钟）在会议开始前结束
- 在指标之后平仓
- 是否允许追踪止损？
- 止损后的利润因子 (RR)
- 允许盈亏平衡？
- 拉出止损后的利润因子 (RR)
- 如果是负数，则平仓（分钟后）
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/54612
Strategy report output into a chart
该脚本用于将保存的策略报告从策略测试器显示到图表中。Candle Replay Magnifier
蜡烛图回放放大镜可在当前图表区域直观地回放历史蜡烛图，以便进行比较分析。该指标可将所选日期的过往价格条叠加到实时图表上，让交易者实时研究蜡烛形态、波动性和结构。包括动态范围高亮显示和详细的工具提示，显示每根重放蜡烛的开盘价、最高价、最低价、收盘价、范围、方向、时间和成交量。
疫情交易者 1.0
Breakout Trader 1.0 从区间内交易突破。Script to Map Market Watch Symbols Based on Similarity
该脚本是一个参考解决方案，用于将用户在 MetaTrader 5 EA 或脚本中配置的符号名称与经纪商提供的实际名称进行映射。 它使用莱文斯坦距离算法自动识别市场观察中最相似的符号。 它是面临符号名称前缀或后缀兼容性问题的开发人员的理想选择。 这是一个可定制的起点，可适应任何特定需求。