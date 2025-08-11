蜡烛图回放放大镜可在当前图表区域直观地回放历史蜡烛图，以便进行比较分析。该指标可将所选日期的过往价格条叠加到实时图表上，让交易者实时研究蜡烛形态、波动性和结构。包括动态范围高亮显示和详细的工具提示，显示每根重放蜡烛的开盘价、最高价、最低价、收盘价、范围、方向、时间和成交量。

Breakout Trader 1.0 从区间内交易突破。

该脚本是一个参考解决方案，用于将用户在 MetaTrader 5 EA 或脚本中配置的符号名称与经纪商提供的实际名称进行映射。 它使用莱文斯坦距离算法自动识别市场观察中最相似的符号。 它是面临符号名称前缀或后缀兼容性问题的开发人员的理想选择。 这是一个可定制的起点，可适应任何特定需求。