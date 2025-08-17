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这是一个根据年、月、周或 4 小时价格波动平均值确定目标水平的指标。
当前水平的确定方法如下；
OpenBuffer[i] = PeriodOpenPrice；
HighBuffer[i] = PeriodOpenPrice + adr/2；
LowBuffer[i] = PeriodOpenPrice - adr/2；
MaxHighBuffer[i] = PeriodOpenPrice + adr；
MinLowBuffer[i] = PeriodOpenPrice - adr；
由MetaQuotes Ltd译自土耳其语
原代码： https://www.mql5.com/tr/code/54247
Profit labels for closed trades (deals)
在交易（平仓交易）上创建利润标签，这些标签也会显示在策略测试器中承诺
实现算法异步执行的接口
LotSize Calculation
这是一个简单的脚本文件，可使用风险百分比方法或实际风险金额计算手数。SuperTrend_Enhanced
超级趋势指标是一种基于 ATR 的动态趋势跟踪工具。它在价格上方或下方绘制一条彩色线，以指示看涨或看跌情况。当价格越过该线时，会出现一个信号箭头。可完全自定义 ATR 周期、乘数、箭头、标签和颜色。适用于所有工具和时间框架。是剥头皮、波段和日内交易的理想选择。将其与其他指标结合使用，可实现更强的设置。