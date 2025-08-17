在交易（平仓交易）上创建利润标签，这些标签也会显示在策略测试器中

这是一个简单的脚本文件，可使用风险百分比方法或实际风险金额计算手数。

超级趋势指标是一种基于 ATR 的动态趋势跟踪工具。它在价格上方或下方绘制一条彩色线，以指示看涨或看跌情况。当价格越过该线时，会出现一个信号箭头。可完全自定义 ATR 周期、乘数、箭头、标签和颜色。适用于所有工具和时间框架。是剥头皮、波段和日内交易的理想选择。将其与其他指标结合使用，可实现更强的设置。