代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

平均范围 - MetaTrader 5脚本

Mahmut Deniz
Mahmut Deniz

Mahmut Deniz

3 代码 1 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
674
等级:
(5)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这是一个根据年、月、周或 4 小时价格波动平均值确定目标水平的指标。

当前水平的确定方法如下；

OpenBuffer[i] = PeriodOpenPrice；

HighBuffer[i] = PeriodOpenPrice + adr/2；

LowBuffer[i] = PeriodOpenPrice - adr/2；

MaxHighBuffer[i] = PeriodOpenPrice + adr；

MinLowBuffer[i] = PeriodOpenPrice - adr；




由MetaQuotes Ltd译自土耳其语
原代码： https://www.mql5.com/tr/code/54247

Profit labels for closed trades (deals) Profit labels for closed trades (deals)

在交易（平仓交易）上创建利润标签，这些标签也会显示在策略测试器中

承诺 承诺

实现算法异步执行的接口

LotSize Calculation LotSize Calculation

这是一个简单的脚本文件，可使用风险百分比方法或实际风险金额计算手数。

SuperTrend_Enhanced SuperTrend_Enhanced

超级趋势指标是一种基于 ATR 的动态趋势跟踪工具。它在价格上方或下方绘制一条彩色线，以指示看涨或看跌情况。当价格越过该线时，会出现一个信号箭头。可完全自定义 ATR 周期、乘数、箭头、标签和颜色。适用于所有工具和时间框架。是剥头皮、波段和日内交易的理想选择。将其与其他指标结合使用，可实现更强的设置。