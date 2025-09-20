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程序库

Balance_Reset - MetaTrader 5程序库

Andrei Krisiuk
Andrei Krisiuk

Andrei Krisiuk

5 (1)
关于我：
我是一名拥有多年金融市场经验的交易员和交易顾问开发者。我的专业包括算法交易和创建高效的交易策略，帮助交易者优化投资并减少风险。
我的能力：
金融市场交易： 在外汇、股票和商品市场的交易经验，使用各种交易策略。
顾问开发： 为MetaTrader 4和5创建和定制交易机器人，包括根据特定交易条件调整策略。
分析和优化： 对市场数据进行深入分析，并优化交易算法以获得最佳结果。
支持和培训： 培训客户使用交易顾问并提供技术支持。
主要成就：
开发成功的交易顾问，在各种市场条件下表现稳定。
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已发布:
BalanceReset.mq5 (2.19 KB) 预览
\MQL5\Include\
BalanceReset.mqh (12.34 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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更新：

我对这个库进行了重大更新，我用它来优化我的专家顾问。这个版本是精简版，但你可以很容易地将其扩展到你可能想要自动化的日常任务中。例如，你可以在道具公司挑战失败后添加交易限制，或者在挑战成功或失败后于周一恢复交易。

代码末尾概述了该库的所有更改和新增内容。该框架非常灵活，可以根据您的具体需求进行调整，无论是为交易限制添加更复杂的逻辑、安排交易，还是根据优化结果对性能进行微调。

您可以根据日常任务对其进行进一步定制！


该库专为测试 MetaTrader 5 中的智能交易系统（EA）而设计，重点关注自营公司的交易要求。其目的是模拟交易环境，在这种环境下，交易者必须达到一定的盈利和亏损阈值才能通过公司的挑战。每当达到指定的盈利或亏损百分比时，EA 就会将账户余额重置为初始值，从而调整账户余额，模拟许多自营公司的规则。

以下是使用 BalanceReset.mqh 库的智能交易系统 (EA) 的完整结构。这种设置将余额重置逻辑直接集成到了 EA 中，同时通过#include 指令保持了干净利落的功能分离：


#include <BalanceReset.mqh>   // 包括余额重置库

//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家初始化函数|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
    InitBalance();  // 初始化起始余额
    return INIT_SUCCEEDED;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家勾选功能|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
    CheckBalanceAndReset();  // 根据阈值检查和重置余额
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家去初始化函数|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
    PrintBalanceResetResults();  // 将天平重置结果输出到日志中
}


关键功能

  1. 可调节的盈亏阈值

    • 该库允许您在回溯测试过程中调整触发余额重置的盈亏阈值。可以使用输入参数更改这些阈值，从而更轻松地自定义测试条件。

    例如

input double profit_threshold = 8.0;  // 利润阈值，默认为 8
input double loss_threshold = -6.0;   // 损失阈值，默认为 -6


2. 初始余额初始化

  • 该函数存储测试开始时的初始账户余额。它仅在第一个刻度运行，以捕捉初始起始余额。

示例

void InitBalance()
{
    initial_balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);  // 存储初始余额
}


平衡重置逻辑

  • 程序库的核心是检查当前余额与初始余额，以计算盈利或亏损的百分比。如果盈利超过指定阈值（如 8%）或亏损超过阈值（如 -6%），余额将重置为初始值。
  • 利润重置： 当达到利润阈值时，TesterWithdrawal 函数用于提取多余金额，使余额恢复到初始值。
  • 损失重置： 当触发亏损阈值时，TesterDeposit 函数将余额恢复到初始值。

举例说明：

void CheckBalanceAndReset()
{
    double current_balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
    if (initial_balance == 0) {
        initial_balance = current_balance; // 第一个刻度，存储初始余额
    }
    double profit_percentage = (current_balance - initial_balance) / initial_balance * 100.0;

    if (profit_percentage >= profit_threshold) {
        double withdrawal_amount = current_balance - initial_balance;
        if (TesterWithdrawal(withdrawal_amount)) {
            successful_resets++;
            ArrayResize(reset_times, ArraySize(reset_times) + 1);
            reset_times[ArraySize(reset_times) - 1] = TimeCurrent();
            Print("Profit reached. Balance has been reset to the initial value.");
        }
    }

    if (profit_percentage <= loss_threshold) {
        double deposit_amount = initial_balance - current_balance;
        if (TesterDeposit(deposit_amount)) {
            unsuccessful_resets++;
            ArrayResize(reset_times, ArraySize(reset_times) + 1);
            reset_times[ArraySize(reset_times) - 1] = TimeCurrent();
            Print("Loss reached. Balance has been reset to the initial value.");
        }
    }
}

4. 结果记录

  • 测试完成后，该功能将输出成功重置的次数（损益）以及每次重置之间的间隔天数。这有助于了解测试期间余额重置的频率。

示例

void PrintBalanceResetResults()
{
    PrintFormat("Number of successful profit resets: %d", successful_resets);
    PrintFormat("Number of successful loss resets: %d", unsuccessful_resets);
    
    for (int i = 1; i < ArraySize(reset_times); i++)
    {
        int days_between_resets = (reset_times[i] - reset_times[i-1]) / 86400; // 一天 86400 秒
        PrintFormat("Days between reset %d and reset %d: %d days", i, i + 1, days_between_resets);
    }
}


结论

该库有助于模拟符合常见自营交易公司要求的交易环境。通过在达到预定义的盈利和亏损阈值时重置余额，它允许交易者更有效地测试其策略，并根据自营交易公司的规则分析其 EA 的性能。


代码更改和添加说明：

与旧代码相比，新代码包含了多项增强功能和新增功能。以下是新增和修改内容的详细说明：

新输入参数：

  • max_loss 和 min_won ：

input double max_loss = 1;   // 最大损耗
input double min_won = 1;    // 最小赢家


目的： 通过这些输入参数，您可以设置允许的最大亏损 ( max_loss ) 和所需的最小成功利润重置次数 ( min_won)。它们提供了对优化条件的更多控制。

附加变量：

  • reset_status[] ：

string reset_status[]; // 用于存储每次重置状态的数组

用途： 添加一个数组，用于存储每次余额重置事件的状态（"盈利重置 "或 "亏损重置"）。

stopOptimization ： 

bool stopOptimization = false;

用途： 用于指示何时应根据某些条件停止优化的标志。

badResult（坏结果）： 

bool badResult = false; // 表示优化结果不佳的标志

用途： 将优化结果标记为不利的标志，可用于影响 OnTester() 中的结果。

CheckBalanceAndReset() 中的修改 ：

  • 记录重置状态：

ArrayResize(reset_status, ArraySize(reset_status) + 1); // 调整数组大小，以记录重置状态
reset_status[ArraySize(reset_status) - 1] = "Profit reset"; // 记录状态

目的： 当发生利润重置时，状态将记录在 reset_status[] 数组中。

使用优化停止条件处理亏损重置：

if (TesterDeposit(deposit_amount))
{
    unsuccessful_resets++;  // 增加丢失重置失败的计数器
    // 记录重置时间和状态
    ArrayResize(reset_status, ArraySize(reset_status) + 1);
    reset_status[ArraySize(reset_status) - 1] = "Loss reset";
    {
        stopOptimization = true;
        CheckStopCondition();  // 检查是否应停止优化
    }
    PrintFormat("Loss reached. Balance has been reset to the initial value.");
}

目的： 在损失重置后，代码会递增 unsuccessful_resets，记录状态，将 stopOptimization 设为 true，并调用 CheckStopCondition() 来确定是否应停止优化。

新函数 CheckStopCondition() ：

void CheckStopCondition()
{
    if(stopOptimization)
    {
        Print("Stopping current optimization pass");
        badResult = true;  // 将结果标记为坏
        TesterStop();
    }
}

目的： 该函数检查 stopOptimization 是否为 true，如果为 true，则将结果标记为坏，并使用 TesterStop() 停止当前优化过程。

新函数 OnTester() ：

double OnTester()
{
    // 如果成功重置的次数少于最低要求或设置了 badResult
    if(successful_resets < min_won || badResult)
    {
        Print("Optimization failed: returning a highly unfavorable result.");
        // 返回一个非常不利的结果，以破坏优化传递
        return -999999;
    }

    // 计算成功重置与失败重置之间的差值
    int reset_difference = successful_resets - unsuccessful_resets;

    // 检查差值是否为负数
    if(reset_difference < 0)
    {
        Print("Negative difference between successful and unsuccessful resets. Returning a highly unfavorable result.");
        // 如果差值为负数，则返回非常不利的结果
        return -999999;
    }

    // 将差值输出到日志中
    PrintFormat("Difference between successful and unsuccessful resets: %d", reset_difference);

    // 将差值作为测试仪的结果返回
    return reset_difference;
}


目的： 该函数为优化过程提供了一个自定义标准。它会检查成功重置的次数是否满足最低要求，或者结果是否不佳。它会计算成功重置和不成功重置之间的差值，并返回该值，除非差值为负，在这种情况下，它会返回一个非常不利的结果，以影响优化器。


PrintBalanceResetResults() 中的 增强功能

// 输出每次重置的日期和间隔天数
for(int i = 1; i < ArraySize(reset_times); i++)
{
    // 计算两次重置之间的天数
    int days_between_resets = (reset_times[i] - reset_times[i-1]) / 86400; // 一天 86400 秒
    // 打印重置日期、状态以及它们之间的间隔天数
    PrintFormat("Reset %d: %s (%s), Reset %d: %s (%s), Days between: %d days",
                i, TimeToString(reset_times[i-1], TIME_DATE), reset_status[i-1],
                i + 1, TimeToString(reset_times[i], TIME_DATE), reset_status[i],
                days_between_resets);
}


目的： 该函数现在不仅输出重置次数，还详细列出了每个重置事件，包括日期、状态和重置间隔天数。这将提供更全面的重置活动日志。

变量初始化和使用：

  • 初始余额检查：

if(initial_balance == 0)
{
    initial_balance = current_balance;
}

目的： 确保初始余额在第一次跳转时设置正确。

利润百分比计算：

double profit_percentage = (current_balance - initial_balance) / initial_balance * 100.0;

用途： 计算相对于初始余额的利润或亏损百分比。


添加摘要：

  • 控制优化过程：

    • 代码现在包含根据特定条件停止优化过程的机制，如超过不成功重置的最大次数或未达到成功重置的最小次数。

  • 增强了日志记录和跟踪功能：

    • 在 PrintBalanceResetResults() 中增加了 reset_status[] 和详细日志，从而可以更好地跟踪重置事件及其结果。

  • 通过 OnTester() 与优化器集成：

    • 通过实施 OnTester()，脚本可将结果反馈给优化引擎，从而影响基于自定义标准的参数集选择。
这些更改增强了脚本的功能，在优化过程中更好地控制交易操作，更详细地记录事件，并能根据自定义标准影响优化过程。









由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52163

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