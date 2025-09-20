更新：



我对这个库进行了重大更新，我用它来优化我的专家顾问。这个版本是精简版，但你可以很容易地将其扩展到你可能想要自动化的日常任务中。例如，你可以在道具公司挑战失败后添加交易限制，或者在挑战成功或失败后于周一恢复交易。

代码末尾概述了该库的所有更改和新增内容。该框架非常灵活，可以根据您的具体需求进行调整，无论是为交易限制添加更复杂的逻辑、安排交易，还是根据优化结果对性能进行微调。

您可以根据日常任务对其进行进一步定制！





该库专为测试 MetaTrader 5 中的智能交易系统（EA）而设计，重点关注自营公司的交易要求。其目的是模拟交易环境，在这种环境下，交易者必须达到一定的盈利和亏损阈值才能通过公司的挑战。每当达到指定的盈利或亏损百分比时，EA 就会将账户余额重置为初始值，从而调整账户余额，模拟许多自营公司的规则。

以下是使用 BalanceReset.mqh 库的智能交易系统 (EA) 的完整结构。这种设置将余额重置逻辑直接集成到了 EA 中，同时通过#include 指令保持了干净利落的功能分离：

#include <BalanceReset.mqh> int OnInit () { InitBalance(); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnTick () { CheckBalanceAndReset(); } void OnDeinit ( const int reason) { PrintBalanceResetResults(); }





关键功能

可调节的盈亏阈值 该库允许您在回溯测试过程中调整触发余额重置的盈亏阈值。可以使用输入参数更改这些阈值，从而更轻松地自定义测试条件。 例如

input double profit_threshold = 8.0 ; input double loss_threshold = - 6.0 ;





2. 初始余额初始化

该函数存储测试开始时的初始账户余额。它仅在第一个刻度运行，以捕捉初始起始余额。

示例

void InitBalance() { initial_balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); }





平衡重置逻辑

举例说明：

void CheckBalanceAndReset() { double current_balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); if (initial_balance == 0 ) { initial_balance = current_balance; } double profit_percentage = (current_balance - initial_balance) / initial_balance * 100.0 ; if (profit_percentage >= profit_threshold) { double withdrawal_amount = current_balance - initial_balance; if ( TesterWithdrawal (withdrawal_amount)) { successful_resets++; ArrayResize (reset_times, ArraySize (reset_times) + 1 ); reset_times[ ArraySize (reset_times) - 1 ] = TimeCurrent (); Print ( "Profit reached. Balance has been reset to the initial value." ); } } if (profit_percentage <= loss_threshold) { double deposit_amount = initial_balance - current_balance; if ( TesterDeposit (deposit_amount)) { unsuccessful_resets++; ArrayResize (reset_times, ArraySize (reset_times) + 1 ); reset_times[ ArraySize (reset_times) - 1 ] = TimeCurrent (); Print ( "Loss reached. Balance has been reset to the initial value." ); } } }

4. 结果记录

测试完成后，该功能将输出成功重置的次数（损益）以及每次重置之间的间隔天数。这有助于了解测试期间余额重置的频率。

示例

void PrintBalanceResetResults() { PrintFormat ( "Number of successful profit resets: %d" , successful_resets); PrintFormat ( "Number of successful loss resets: %d" , unsuccessful_resets); for ( int i = 1 ; i < ArraySize (reset_times); i++) { int days_between_resets = (reset_times[i] - reset_times[i- 1 ]) / 86400 ; PrintFormat ( "Days between reset %d and reset %d: %d days" , i, i + 1 , days_between_resets); } }





结论

该库有助于模拟符合常见自营交易公司要求的交易环境。通过在达到预定义的盈利和亏损阈值时重置余额，它允许交易者更有效地测试其策略，并根据自营交易公司的规则分析其 EA 的性能。





代码更改和添加说明：

与旧代码相比，新代码包含了多项增强功能和新增功能。以下是新增和修改内容的详细说明：

新输入参数：

max_loss 和 min_won ：

input double max_loss = 1 ; input double min_won = 1 ;



目的： 通过这些输入参数，您可以设置允许的最大亏损 ( max_loss ) 和所需的最小成功利润重置次数 ( min_won)。它们提供了对优化条件的更多控制。

附加变量：

reset_status[] ：

string reset_status[];

用途： 添加一个数组，用于存储每次余额重置事件的状态（"盈利重置 "或 "亏损重置"）。

stopOptimization ：

bool stopOptimization = false ;

用途： 用于指示何时应根据某些条件停止优化的标志。

badResult（坏结果）：

bool badResult = false ;

用途： 将优化结果标记为不利的标志，可用于影响 OnTester() 中的结果。

CheckBalanceAndReset() 中的修改 ：

记录重置状态：

ArrayResize (reset_status, ArraySize (reset_status) + 1 ); reset_status[ ArraySize (reset_status) - 1 ] = "Profit reset" ;

目的： 当发生利润重置时，状态将记录在 reset_status[] 数组中。

使用优化停止条件处理亏损重置：

if ( TesterDeposit (deposit_amount)) { unsuccessful_resets++; ArrayResize (reset_status, ArraySize (reset_status) + 1 ); reset_status[ ArraySize (reset_status) - 1 ] = "Loss reset" ; { stopOptimization = true ; CheckStopCondition(); } PrintFormat ( "Loss reached. Balance has been reset to the initial value." ); }

目的： 在损失重置后，代码会递增 unsuccessful_resets，记录状态，将 stopOptimization 设为 true，并调用 CheckStopCondition() 来确定是否应停止优化。

新函数 CheckStopCondition() ：

void CheckStopCondition() { if (stopOptimization) { Print ( "Stopping current optimization pass" ); badResult = true ; TesterStop (); } }

目的： 该函数检查 stopOptimization 是否为 true，如果为 true，则将结果标记为坏，并使用 TesterStop() 停止当前优化过程。

新函数 OnTester() ：

double OnTester () { if (successful_resets < min_won || badResult) { Print ( "Optimization failed: returning a highly unfavorable result." ); return - 999999 ; } int reset_difference = successful_resets - unsuccessful_resets; if (reset_difference < 0 ) { Print ( "Negative difference between successful and unsuccessful resets. Returning a highly unfavorable result." ); return - 999999 ; } PrintFormat ( "Difference between successful and unsuccessful resets: %d" , reset_difference); return reset_difference; }





目的： 该函数为优化过程提供了一个自定义标准。它会检查成功重置的次数是否满足最低要求，或者结果是否不佳。它会计算成功重置和不成功重置之间的差值，并返回该值，除非差值为负，在这种情况下，它会返回一个非常不利的结果，以影响优化器。





PrintBalanceResetResults() 中的 增强功能：

for ( int i = 1 ; i < ArraySize (reset_times); i++) { int days_between_resets = (reset_times[i] - reset_times[i- 1 ]) / 86400 ; PrintFormat ( "Reset %d: %s (%s), Reset %d: %s (%s), Days between: %d days" , i, TimeToString (reset_times[i- 1 ], TIME_DATE ), reset_status[i- 1 ], i + 1 , TimeToString (reset_times[i], TIME_DATE ), reset_status[i], days_between_resets); }





目的： 该函数现在不仅输出重置次数，还详细列出了每个重置事件，包括日期、状态和重置间隔天数。这将提供更全面的重置活动日志。

变量初始化和使用：

初始余额检查：

if (initial_balance == 0 ) { initial_balance = current_balance; }

目的： 确保初始余额在第一次跳转时设置正确。

利润百分比计算：

double profit_percentage = (current_balance - initial_balance) / initial_balance * 100.0 ;

计算相对于初始余额的利润或亏损百分比。





添加摘要：

控制优化过程： 代码现在包含根据特定条件停止优化过程的机制，如超过不成功重置的最大次数或未达到成功重置的最小次数。

增强了日志记录和跟踪功能： 在 PrintBalanceResetResults() 中增加了 reset_status[] 和详细日志，从而可以更好地跟踪重置事件及其结果。

通过 OnTester() 与优化器集成： 通过实施 OnTester()，脚本可将结果反馈给优化引擎，从而影响基于自定义标准的参数集选择。



这些更改增强了脚本的功能，在优化过程中更好地控制交易操作，更详细地记录事件，并能根据自定义标准影响优化过程。



























