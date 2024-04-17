Индикатор Know Sure Thing (KST) представляет собой осциллятор, основанный на импульсе, представленном скоростью изменения цены (ROC). Это четыре разнопериодных ROC, сглаженных с помощью простых скользящих средних (SMA). Из этих четырёх серий ROC вычисляется окончательное значение, колеблющееся между положительными и отрицательными значениями выше и ниже нулевой линии. Сигнальная линия индикатора является SMA от рассчитанной линии KST. По сути, индикатор Know Sure Thing измеряет импульс четырех отдельных ценовых циклов.





Индикатор KST был разработан Мартином Прингом (Martin Pring) и представлен в 1992 году в журнале "Stocks & Commodities Magazine".



Расчёт.

По умолчанию для расчётов используются такие периоды расчёта ROC, сглаживания и сигнальной линии: 10,15,20,30,10,10,10,15,9.

ROCMA1 = SMA(ROC( 10 ), 10 ) ROCMA1 = SMA(ROC( 15 ), 10 ) ROCMA1 = SMA(ROC( 20 ), 10 ) ROCMA1 = SMA(ROC( 30 ), 15 ) KST = ROCMA1 + (ROCMA2 * 2 ) + (ROCMA3 * 3 ) + (ROCMA4 * 4 ) Signal = SMA(KST, 9 )

KST берет скорость изменения цены для четырех разных периодов времени, сглаживает их и суммирует результаты.

Общее правило: когда KST положителен, импульс растет, а когда KST отрицателен - импульс падает. Это может означать бычий и медвежий рынки соответственно.



Следует отметить, что периоды расчёта и сглаживания, используемые в параметрах индикатора, выбираются по усмотрению трейдера. Принг рекомендовал такие значения параметров для дневных, недельных и месячных графиков:

D1: ( 10 , 15 , 20 , 30 , 10 , 10 , 10 , 15 , 9 ) W1: ( 10 , 13 , 15 , 20 , 10 , 13 , 15 , 20 , 9 ) MN: ( 9 , 12 , 18 , 24 , 6 , 6 , 6 , 9 , 9 )



Дивергенция возникает, когда движение цены не подтверждается значениями индикатора. Это может быть признаком того, что текущий импульс не поддерживает цену и, вероятно, близок разворот рынка.

Бычья дивергенция KST – это когда цены падают, а KST растет. Медвежья дивергенция - наоборот, когда цены растут, а KST падает.



Перекупленность/перепроданность

Относительно других осцилляторов, имеющих заданную шкалу данных, KST не привязан к каким-либо диапазонам. Поэтому определение истинных уровней перекупленности и перепроданности требует некоторых исследований и экспериментов на исторических данных рассматриваемого периода графика. В большинстве случаев условия перекупленности и перепроданности KST хороши для подтверждения тренда, а не для его разворота. Перекупленность можно рассматривать как признак силы на бычьем рынке, тогда как перепроданность может быть признаком силы на медвежьем рынке.



Пересечения



При анализе KST существует два разных типа пересечений:

пересечение нулевой линии,

пересечение сигнальной и главной линий.

Пересечения нулевой линии обычно имеют большое запаздывание и не надёжны и, скорее, указывают на продолжение текущей тенденции, а пересечения сигнальных линий может означать основное изменение импульса.

Если линия KST отрицательна, при этом пересекает сигнальную линию снизу-вверх, то импульс роста увеличивается.



Если линия KST положительна, при этом пересекает сигнальную линию сверху-вниз, импульс падения увеличивается.



Индикатор Know Sure Thing (KST) похож на многие другие индикаторы технического анализа тем, что у него есть как сильные, так и слабые стороны, и его не следует использовать в качестве автономной системы генерации сигналов. Так как индикатор использует серию скользящих средних, в нем изначально заложена задержка. Это может привести к тому, что простые сигналы, такие как пересечение нулевой линии, будут ненадежными. Однако индикатор можно считать полезным при использовании условий перекупленности и перепроданности, но не как способ определения разворотов, а как подтверждение направления тренда. Пересечение с сигнальной линией с подтверждающими сигналами от других индикаторов показывает эффективность в прогнозировании ценовых движений.

