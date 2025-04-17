거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
SMI 에르고딕 발진기 - MetaTrader 5용 지표
SMI 에르고딕 오실레이터 표시기는 실제 강도 지수와 지수 평활 신호선 사이의 차이를 표시합니다.
세 가지 조정 가능한 매개변수가 있습니다:
- 긴 길이 - TSI 계산을 위한 1차 평활 기간
- 짧은 길이 - TSI 계산을 위한 보조 평활 기간입니다.
- 신호선 길이 - SMI 계산을 위한 신호선 평활화 기간입니다.
에르고딕 오실레이터는 제로 레벨 크로싱과 관련된 다음과 같은 신호를 제공합니다:
-
영점 아래 영역에서 오랫동안 오실레이터 라인을 찾은 다음 아래에서 위로 교차하면 롱 포지션을 오픈할 가능성이 있음을 나타냅니다;
-
마찬가지로 오실레이터가 오랫동안 제로 레벨 위에 있다가 위에서 아래로 교차하면 숏 포지션을 오픈하기에 유리한 순간을 나타냅니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/49404
