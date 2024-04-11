Индикатор Chande Kroll Stop это индикатор для определения уровня установки стоп лосса . Он представляет собой две линии на графике цены. Красная линия представляет собой уровень стопа для короткой позиции, тогда как зеленая линия представляет собой уровень стопа для длинной позиции.

Линия для long позиций (синяя) показывает, на каком уровне следует устанавливать стоп-лосс для длинных позиций. Если актив начинает падать и достигает уровня этой линии, это может являться сигналом к закрытию покупок.

(синяя) показывает, на каком уровне следует устанавливать стоп-лосс для длинных позиций. Если актив начинает падать и достигает уровня этой линии, это может являться сигналом к закрытию покупок. Линия для short позиций (красная), наоборот, указывает на уровень, при котором стоит закрывать короткие позиции. Если цена актива начинает расти и касается этой линии, это может быть сигналом к закрытию продаж.





Chande Kroll Stop рассчитывается на основе истинного диапазона и поэтому позиционируется как независимый от волатильности инструмента индикатор.

Индикатор впервые обсуждался и был реализован в «The New Technical Trader», написанной Тушаром Чанде (Tushar Chande) и Стэнли Кроллом (Stanely Kroll).

Созданный как индикатор, следующий за трендом, Chande Kroll Stop указывает стоп уровни для трейдера, рассчитывая средний истинный диапазон рыночного тренда, учитывая при этом любую волатильность рынка.

Расчет индикатора основан на максимальных и минимальных значениях цены за определенный период, и на стандартном отклонении (ATR). Эти данные позволяют индикатору “чувствовать” рынок и корректировать свои значения в соответствии с текущей ситуацией на рынке.

Волатильность рынка играет ключевую роль в расчете индикатора. При высокой волатильности линии Chande Kroll Stop будут располагаться дальше от текущей цены, предоставляя инвестору больше пространства для рыночных колебаний. При низкой волатильности, наоборот, линии будут ближе к цене, что позволяет быстрее реагировать на любые изменения.