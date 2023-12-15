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Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 7 - эксперт для MetaTrader 5
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Часть 7. Расширенные средства MQL5
В заключительной части "Часть 7. Расширенные средства MQL5" книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" рассматриваются расширенные возможности MQL5 API, которые пригодятся при разработке программ для MetaTrader 5. Некоторые из них — пользовательские финансовые инструменты и встроенный экономический календарь, а другие — универсальные технологии, такие как сетевые функции, базы данных и криптография.
Будут рассмотрены библиотеки — специальный тип программ, предоставляющий готовые API для подключения к другим MQL-программам, а также возможности организации процесса разработки программных комплексов и объединения логически взаимосвязанных программ в проекты.
И, наконец, будет представлена интеграция с другими программными средами, в частности, Python.
Начнем мы с изучения ресурсов — файлов произвольного типа, которые можно встроить в код программы и которые могут содержать:
- мультимедийные элементы
- "тяжелые" настройки из внешних программ
- другие MQL5-программы в откомпилированном виде
Среда разработки MQL5-программ позволяет включить в исходный файл массивы прикладных данных, изображения, звуки и шрифты, делая программу самодостаточным и удобным продуктом для конечного пользователя.
Особое внимание будет уделено графическим ресурсам с растровыми изображениями в формате BMP, их созданию, редактированию и отображению на графике динамически.
Завершим мы последнюю часть книги изучением интеграции OpenCL в MQL5. OpenCL — открытый стандарт параллельного программирования для многопроцессорных систем, включая графические (GPU) и центральные (CPU) процессоры. Он позволяет ускорить трудоемкие вычисления, но для этого алгоритмы должны быть разделены на параллельные потоки. Например, обучение нейронных сетей, преобразование Фурье и решение систем уравнений.
Для использования OpenCL в MQL-программах требуются специальные драйверы от производителя и поддержка версии OpenCL 1.1 и выше. Наличие видеокарты необязательно, так как центральный процессор также может использоваться для параллельных вычислений.
В шестой части книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" мы изучим ключевую составляющую языка MQL5 — автоматизацию торговли. Начнем с описания основных сущностей, таких как спецификации финансовых инструментов и настройки торгового счета, которые необходимы для создания корректных советников.Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 5
В пятой части книги мы углубимся в изучение API, связанного с алготрейдингом, включая анализ и обработку финансовых данных, визуализацию на графиках и автоматизацию действий, а также интерактивное взаимодействие с пользователем.
В графическом представлении теханализ представляет трендовую линию справа от свечей на пробой (зеленым). После пробоя предполагается движение по красной линии.MT4Orders QuickReport
Быстрая JavaScript версия библиотеки Report от fxsaber для торговых команд в стиле MT4 реализованных через MT4Orders или Virtual. Работает до 10 раз быстрее, размер НТМL файлов меньше, может выгрузить и отобразить до 5.4 млн. строк отчета.