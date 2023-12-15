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Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 7 - эксперт для MetaTrader 5

MetaQuotes
MetaQuotes

MetaQuotes

Компания MetaQuotes Ltd является разработчиком торговой платформы MetaTrader 5, которая позволяет торговать на разнообразных финансовых рынках.
Скачать последние билды можно по указанным ниже ссылкам:
133 статьи 289 кодов 18347 тем 28400 комментариев
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Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\
BandOsMACustom.mq5 (17.78 KB) просмотр
BandOsMACustomSignal.mq5 (18.01 KB) просмотр
BandOsMAticks.mq5 (12.59 KB) просмотр
CalendarTrading.mq5 (9.26 KB) просмотр
CustomOrderSend.mq5 (4.38 KB) просмотр
CustomTester.mq5 (10.06 KB) просмотр
EqualVolumeBars.mq5 (14.87 KB) просмотр
PseudoMarketBook.mq5 (7.18 KB) просмотр
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\Web\
access.js (0.88 KB)
common.css (0.21 KB)
index.htm (0.48 KB)
MQL5Book.crt (1.24 KB)
MQL5Book.key (1.69 KB)
wschat.htm (0.5 KB)
wschat.js (3.38 KB)
wschat_client.js (1.56 KB)
wsecho.js (2.87 KB)
wsecho_client.js (1.32 KB)
wsintro.js (1.47 KB)
wspublisher.htm (0.83 KB)
wspublisher_client.js (2.58 KB)
wspubsub.htm (0.32 KB)
wspubsub.js (7.26 KB)
wssubscriber.htm (0.85 KB)
wssubscriber_client.js (2.63 KB)
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsChat\
wschat.mq5 (7.22 KB) просмотр
wschat.mqproj (4.57 KB)
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsEcho\
wsecho.mq5 (1.74 KB) просмотр
wsecho.mqproj (4.61 KB)
\MQL5\Experts\MQL5Book\p7\wsTradeCopier\
wstradecopier.mq5 (16.93 KB) просмотр
wstradecopier.mqproj (10.38 KB)
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) просмотр
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) просмотр
unicode2.txt (0.1 KB) просмотр
unicode3.txt (0.1 KB) просмотр
utf8.txt (0.05 KB) просмотр
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) просмотр
AppliedTo.mqh (1.17 KB) просмотр
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) просмотр
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) просмотр
AutoPtr.mqh (1.87 KB) просмотр
CalendarCache.mqh (24.24 KB) просмотр
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) просмотр
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) просмотр
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) просмотр
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) просмотр
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) просмотр
ColorMix.mqh (6.25 KB) просмотр
Comments.mqh (3.71 KB) просмотр
ConverterT.mqh (0.96 KB) просмотр
CRC32.mqh (1.89 KB) просмотр
CustomOrder.mqh (8.69 KB) просмотр
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) просмотр
CustomTrade.mqh (39.4 KB) просмотр
DateTime.mqh (2.56 KB) просмотр
DBSQLite.mqh (24.03 KB) просмотр
DealFilter.mqh (0.84 KB) просмотр
DealMonitor.mqh (4.56 KB) просмотр
Defines.mqh (0.71 KB) просмотр
EnumToArray.mqh (1.54 KB) просмотр
FileHandle.mqh (1.97 KB) просмотр
FileHolder.mqh (3.64 KB) просмотр
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) просмотр
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) просмотр
IndBufArray.mqh (7.17 KB) просмотр
IndCommon.mqh (0.9 KB) просмотр
IS.mqh (0.98 KB) просмотр
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) просмотр
LibRand.mqh (1.23 KB) просмотр
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) просмотр
MapArray.mqh (2.64 KB) просмотр
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) просмотр
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) просмотр
MqlError.mqh (8.53 KB) просмотр
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) просмотр
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) просмотр
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) просмотр
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) просмотр
MultiTimer.mqh (6.77 KB) просмотр
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) просмотр
OptReader.mqh (21.93 KB) просмотр
OrderFilter.mqh (1.19 KB) просмотр
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) просмотр
OutputStream.mqh (4.18 KB) просмотр
Periods.mqh (1.95 KB) просмотр
Permissions.mqh (4.87 KB) просмотр
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) просмотр
PNG.mqh (5.31 KB) просмотр
PositionFilter.mqh (1.38 KB) просмотр
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) просмотр
PRTF.mqh (1.07 KB) просмотр
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) просмотр
QuickSortT.mqh (1.67 KB) просмотр
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) просмотр
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) просмотр
Reservoir.mqh (4.71 KB) просмотр
RSquared.mqh (2.27 KB) просмотр
RTTI.mqh (1.57 KB) просмотр
SimpleArray.mqh (1.3 KB) просмотр
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) просмотр
StringUtils.mqh (1.91 KB) просмотр
StructPrint.mqh (0.85 KB) просмотр
SymbolFilter.mqh (7 KB) просмотр
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) просмотр
Tableau.mqh (8.79 KB) просмотр
TickEnum.mqh (2.4 KB) просмотр
TickFilter.mqh (3.74 KB) просмотр
TickModel.mqh (2.67 KB) просмотр
Timing.mqh (1.71 KB) просмотр
toyjson.mqh (11.4 KB) просмотр
TplFile.mqh (8.12 KB) просмотр
TplFileFull.mqh (11.01 KB) просмотр
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) просмотр
TradeCache.mqh (7.55 KB) просмотр
TradeFilter.mqh (10.59 KB) просмотр
TradeGuard.mqh (4.42 KB) просмотр
TradeReport.mqh (8.83 KB) просмотр
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) просмотр
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) просмотр
TradeState.mqh (5.91 KB) просмотр
TradeUtils.mqh (11.51 KB) просмотр
TrailingStop.mqh (4.17 KB) просмотр
Tuples.mqh (4.94 KB) просмотр
TypeName.mqh (1 KB) просмотр
Uninit.mqh (1.16 KB) просмотр
URL.mqh (4.64 KB) просмотр
Warnings.mqh (0.54 KB) просмотр
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) просмотр
wsframe.mqh (11.62 KB) просмотр
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) просмотр
wsmessage.mqh (5.44 KB) просмотр
wsprotocol.mqh (15.63 KB) просмотр
wstools.mqh (6.22 KB) просмотр
wstransport.mqh (5.33 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\MQL5Book\p7\
BmpOwner.mq5 (1.73 KB) просмотр
BmpUser.mq5 (2.38 KB) просмотр
CalendarMonitor.mq5 (6.4 KB) просмотр
CalendarMonitorCached.mq5 (7.57 KB) просмотр
CalendarRecordById.mq5 (6.93 KB) просмотр
DeltaPrice.mq5 (3.63 KB) просмотр
DeltaVolumeProfile.mq5 (10.44 KB) просмотр
FaultyIndicator.mq5 (1.66 KB) просмотр
KeyboardSpy.mq5 (2.6 KB) просмотр
LibHoughChannel.mq5 (6.64 KB) просмотр
MainIndicator.mq5 (1.65 KB) просмотр
message.txt (0.06 KB) просмотр
search1.bmp (1.51 KB)
search2.bmp (1.51 KB)
ShapesDrawing.mqh (16.89 KB) просмотр
SimpleDrawing.mq5 (2.72 KB) просмотр
SimpleDrawing.mqh (13.11 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\MQL5Book\p7\SubFolder\
EmbeddedIndicator.mq5 (2.48 KB) просмотр
NonEmbeddedIndicator.mq5 (1.88 KB) просмотр
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) просмотр
LibRand.mq5 (3 KB) просмотр
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p7\
argb.bmp (451.18 KB)
ARGBbitmap.mq5 (1.76 KB) просмотр
a_LCDNova3DCmObl.ttf (40.47 KB)
CalendarChangeBacktrace.mq5 (11.65 KB) просмотр
CalendarChangeReader.mq5 (4.08 KB) просмотр
CalendarCountries.mq5 (3.35 KB) просмотр
CalendarEventKindsByCountry.mq5 (7.4 KB) просмотр
CalendarEventKindsByCurrency.mq5 (11.77 KB) просмотр
CalendarFilterPrint.mq5 (4.62 KB) просмотр
CalendarForDates.mq5 (5.57 KB) просмотр
CalendarStatsByEvent.mq5 (9.68 KB) просмотр
CryptDecode.mq5 (7.2 KB) просмотр
CryptEncode.mq5 (10.83 KB) просмотр
CryptPNG.mq5 (1.76 KB) просмотр
CustomSymbolCreateDelete.mq5 (1.6 KB) просмотр
CustomSymbolFilterTicks.mq5 (5.49 KB) просмотр
CustomSymbolProperties.mq5 (2.51 KB) просмотр
CustomSymbolRandomRates.mq5 (6.48 KB) просмотр
DBcreateTable.mq5 (1.71 KB) просмотр
DBcreateTableFromStruct.mq5 (2.65 KB) просмотр
DBfillTableFromStructArray.mq5 (10.3 KB) просмотр
DBinit.mq5 (0.98 KB) просмотр
DBmetaProgramming.mq5 (3.41 KB) просмотр
DBquickStart.mq5 (5.14 KB) просмотр
DBquickStartWithStruct.mq5 (5.02 KB) просмотр
DBquotesImport.mq5 (4.28 KB) просмотр
DBQuotesIntradayBackAndForward.mq5 (19.77 KB) просмотр
DBQuotesIntradayBackAndForward.sql (1.54 KB)
DBQuotesIntradayLag.mq5 (5.16 KB) просмотр
DBQuotesIntradayLag.sql (0.84 KB)
DBQuotesIntradayLagGroup.mq5 (14.21 KB) просмотр
DBQuotesIntradayLagGroup.sql (1.06 KB)
LibClipboard.mq5 (1.91 KB) просмотр
LibRandTest.mq5 (4.46 KB) просмотр
LibWindowTree.mq5 (3.83 KB) просмотр
NetFtp.mq5 (1.02 KB) просмотр
NetMail.mq5 (0.96 KB) просмотр
NetNotification.mq5 (1.04 KB) просмотр
Reservoir.mq5 (3.1 KB) просмотр
ResourceFont.mq5 (3.29 KB) просмотр
ResourceReadImage.mq5 (4.5 KB) просмотр
ResourceShapesDraw.mq5 (18.37 KB) просмотр
ResourceText.mq5 (4 KB) просмотр
ResourceTextAnchOrientation.mq5 (4.13 KB) просмотр
SocketConnect.mq5 (1.42 KB) просмотр
SocketIsConnected.mq5 (1.99 KB) просмотр
SocketReadWriteHTTP.mq5 (4.11 KB) просмотр
SocketReadWriteHTTPS.mq5 (11.84 KB) просмотр
WebRequestAuth.mq5 (4.37 KB) просмотр
WebRequestCookie.mq5 (1.81 KB) просмотр
WebRequestForm.mq5 (2.35 KB) просмотр
WebRequestTest.mq5 (1.97 KB) просмотр
yuan.bmp (4.05 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\Python\
accountinfo.py (1.16 KB) просмотр
copyticks.py (1.62 KB) просмотр
eurjpy.py (1.62 KB) просмотр
eurusdbook.py (1.84 KB) просмотр
eurusdrates.py (1.45 KB) просмотр
gbpusdtick.py (1.36 KB) просмотр
historydealsget.py (1.96 KB) просмотр
historyordersget.py (2.74 KB) просмотр
init.py (0.94 KB) просмотр
ordercheck.py (2.73 KB) просмотр
ordersend.py (4.57 KB) просмотр
ordersget.py (2.13 KB) просмотр
positionsget.py (2.06 KB) просмотр
python-args.py (0.59 KB) просмотр
ratescorr.py (2.26 KB) просмотр
terminalinfo.py (1.35 KB) просмотр
\MQL5\Services\MQL5Book\p7\
CalendarChangeSaver.mq5 (3.94 KB) просмотр
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Часть 7. Расширенные средства MQL5

В заключительной части "Часть 7. Расширенные средства MQL5" книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" рассматриваются расширенные возможности MQL5 API, которые пригодятся при разработке программ для MetaTrader 5. Некоторые из них — пользовательские финансовые инструменты и встроенный экономический календарь, а другие — универсальные технологии, такие как сетевые функции, базы данных и криптография.

Будут рассмотрены библиотеки — специальный тип программ, предоставляющий готовые API для подключения к другим MQL-программам, а также возможности организации процесса разработки программных комплексов и объединения логически взаимосвязанных программ в проекты.

И, наконец, будет представлена интеграция с другими программными средами, в частности, Python.

Расширенные средства MQL5

Начнем мы с изучения ресурсов — файлов произвольного типа, которые можно встроить в код программы и которые могут содержать:

  • мультимедийные элементы
  • "тяжелые" настройки из внешних программ
  • другие MQL5-программы в откомпилированном виде

Среда разработки MQL5-программ позволяет включить в исходный файл массивы прикладных данных, изображения, звуки и шрифты, делая программу самодостаточным и удобным продуктом для конечного пользователя.

Особое внимание будет уделено графическим ресурсам с растровыми изображениями в формате BMP, их созданию, редактированию и отображению на графике динамически.

Завершим мы последнюю часть книги изучением интеграции OpenCL в MQL5. OpenCL — открытый стандарт параллельного программирования для многопроцессорных систем, включая графические (GPU) и центральные (CPU) процессоры. Он позволяет ускорить трудоемкие вычисления, но для этого алгоритмы должны быть разделены на параллельные потоки. Например, обучение нейронных сетей, преобразование Фурье и решение систем уравнений.

Для использования OpenCL в MQL-программах требуются специальные драйверы от производителя и поддержка версии OpenCL 1.1 и выше. Наличие видеокарты необязательно, так как центральный процессор также может использоваться для параллельных вычислений.


Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 6 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 6

В шестой части книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" мы изучим ключевую составляющую языка MQL5 — автоматизацию торговли. Начнем с описания основных сущностей, таких как спецификации финансовых инструментов и настройки торгового счета, которые необходимы для создания корректных советников.

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 5 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 5

В пятой части книги мы углубимся в изучение API, связанного с алготрейдингом, включая анализ и обработку финансовых данных, визуализацию на графиках и автоматизацию действий, а также интерактивное взаимодействие с пользователем.

iMy iMy

В графическом представлении теханализ представляет трендовую линию справа от свечей на пробой (зеленым). После пробоя предполагается движение по красной линии.

MT4Orders QuickReport MT4Orders QuickReport

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