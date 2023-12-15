Часть 7. Расширенные средства MQL5





В заключительной части "Часть 7. Расширенные средства MQL5" книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" рассматриваются расширенные возможности MQL5 API, которые пригодятся при разработке программ для MetaTrader 5. Некоторые из них — пользовательские финансовые инструменты и встроенный экономический календарь, а другие — универсальные технологии, такие как сетевые функции, базы данных и криптография.

Будут рассмотрены библиотеки — специальный тип программ, предоставляющий готовые API для подключения к другим MQL-программам, а также возможности организации процесса разработки программных комплексов и объединения логически взаимосвязанных программ в проекты.

И, наконец, будет представлена интеграция с другими программными средами, в частности, Python.





Начнем мы с изучения ресурсов — файлов произвольного типа, которые можно встроить в код программы и которые могут содержать:

мультимедийные элементы

"тяжелые" настройки из внешних программ

другие MQL5-программы в откомпилированном виде

Среда разработки MQL5-программ позволяет включить в исходный файл массивы прикладных данных, изображения, звуки и шрифты, делая программу самодостаточным и удобным продуктом для конечного пользователя.

Особое внимание будет уделено графическим ресурсам с растровыми изображениями в формате BMP, их созданию, редактированию и отображению на графике динамически.

Завершим мы последнюю часть книги изучением интеграции OpenCL в MQL5. OpenCL — открытый стандарт параллельного программирования для многопроцессорных систем, включая графические (GPU) и центральные (CPU) процессоры. Он позволяет ускорить трудоемкие вычисления, но для этого алгоритмы должны быть разделены на параллельные потоки. Например, обучение нейронных сетей, преобразование Фурье и решение систем уравнений.

Для использования OpenCL в MQL-программах требуются специальные драйверы от производителя и поддержка версии OpenCL 1.1 и выше. Наличие видеокарты необязательно, так как центральный процессор также может использоваться для параллельных вычислений.