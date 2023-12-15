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Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 6 - эксперт для MetaTrader 5

MetaQuotes
MetaQuotes

MetaQuotes

Компания MetaQuotes Ltd является разработчиком торговой платформы MetaTrader 5, которая позволяет торговать на разнообразных финансовых рынках.
Скачать последние билды можно по указанным ниже ссылкам:
133 статьи 289 кодов 18347 тем 28400 комментариев
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(10)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\MQL5Book\p6\
AllPendingsOrderSend.mq5 (6.82 KB) просмотр
BandOsMA.mq5 (12.61 KB) просмотр
BandOsMApro.mq5 (17.46 KB) просмотр
BandOsMAprofile.mq5 (18.21 KB) просмотр
CrazyCarryTrade.mq5 (4.08 KB) просмотр
CustomOrderCheck.mq5 (5.7 KB) просмотр
CustomOrderSend.mq5 (4.66 KB) просмотр
ExpertEvents.mq5 (2.87 KB) просмотр
FrameTransfer.mq5 (6.85 KB) просмотр
FrameTransfer.set (0.51 KB)
LotMarginExposureTable.mq5 (14.5 KB) просмотр
MarketOrderSend.mq5 (5.3 KB) просмотр
MarketOrderSendMonitor.mq5 (5.64 KB) просмотр
MathCalc.mq5 (0.99 KB) просмотр
MathCalc.set (0.29 KB)
MultiMartingale.mq5 (20.12 KB) просмотр
OCO2.mq5 (9.37 KB) просмотр
OptReportElement.htm (0.46 KB)
OptReportPage.htm (1.36 KB)
OrderSendTransaction1.mq5 (6.41 KB) просмотр
OrderSendTransaction2.mq5 (8.79 KB) просмотр
OrderSendTransaction3.mq5 (8.85 KB) просмотр
OrderSnapshot.mq5 (5.59 KB) просмотр
PendingOrderDelete.mq5 (8.38 KB) просмотр
PendingOrderGrid1.mq5 (17.9 KB) просмотр
PendingOrderGrid2.mq5 (17.76 KB) просмотр
PendingOrderGrid3.mq5 (29.46 KB) просмотр
PendingOrderGrid4.mq5 (19.92 KB) просмотр
PendingOrderModify.mq5 (13.08 KB) просмотр
PendingOrderSend.mq5 (7.03 KB) просмотр
SyncBarsBySleep.mq5 (3.48 KB) просмотр
SyncBarsBySpy.mq5 (4.81 KB) просмотр
SyncBarsByTimer.mq5 (3.43 KB) просмотр
TickModel.mq5 (3.75 KB) просмотр
TradeClose.mq5 (7.39 KB) просмотр
TradeCloseBy.mq5 (9.19 KB) просмотр
TradeSnapshot.mq5 (9.32 KB) просмотр
TradeTransactions.mq5 (5.81 KB) просмотр
TrailingStop.mq5 (7.17 KB) просмотр
UnityMartingale-audjpy.set (1.58 KB)
UnityMartingale-combo.set (1.77 KB)
UnityMartingale-eurusd.set (1.58 KB)
UnityMartingale-gbpchf.set (1.64 KB)
UnityMartingale.mq5 (42.29 KB) просмотр
UnityMartingaleDraft1.mq5 (32.16 KB) просмотр
UnityMartingaleDraft2.mq5 (35.39 KB) просмотр
UnityMartingaleDraft3.mq5 (37.25 KB) просмотр
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) просмотр
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) просмотр
unicode2.txt (0.1 KB) просмотр
unicode3.txt (0.1 KB) просмотр
utf8.txt (0.05 KB) просмотр
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) просмотр
AppliedTo.mqh (1.17 KB) просмотр
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) просмотр
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) просмотр
AutoPtr.mqh (1.87 KB) просмотр
CalendarCache.mqh (24.24 KB) просмотр
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) просмотр
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) просмотр
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) просмотр
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) просмотр
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) просмотр
ColorMix.mqh (6.25 KB) просмотр
Comments.mqh (3.71 KB) просмотр
ConverterT.mqh (0.96 KB) просмотр
CRC32.mqh (1.89 KB) просмотр
CustomOrder.mqh (8.69 KB) просмотр
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) просмотр
CustomTrade.mqh (39.4 KB) просмотр
DateTime.mqh (2.56 KB) просмотр
DBSQLite.mqh (24.03 KB) просмотр
DealFilter.mqh (0.84 KB) просмотр
DealMonitor.mqh (4.56 KB) просмотр
Defines.mqh (0.71 KB) просмотр
EnumToArray.mqh (1.54 KB) просмотр
FileHandle.mqh (1.97 KB) просмотр
FileHolder.mqh (3.64 KB) просмотр
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) просмотр
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) просмотр
IndBufArray.mqh (7.17 KB) просмотр
IndCommon.mqh (0.9 KB) просмотр
IS.mqh (0.98 KB) просмотр
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) просмотр
LibRand.mqh (1.23 KB) просмотр
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) просмотр
MapArray.mqh (2.64 KB) просмотр
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) просмотр
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) просмотр
MqlError.mqh (8.53 KB) просмотр
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) просмотр
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) просмотр
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) просмотр
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) просмотр
MultiTimer.mqh (6.77 KB) просмотр
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) просмотр
OptReader.mqh (21.93 KB) просмотр
OrderFilter.mqh (1.19 KB) просмотр
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) просмотр
OutputStream.mqh (4.18 KB) просмотр
Periods.mqh (1.95 KB) просмотр
Permissions.mqh (4.87 KB) просмотр
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) просмотр
PNG.mqh (5.31 KB) просмотр
PositionFilter.mqh (1.38 KB) просмотр
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) просмотр
PRTF.mqh (1.07 KB) просмотр
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) просмотр
QuickSortT.mqh (1.67 KB) просмотр
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) просмотр
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) просмотр
Reservoir.mqh (4.71 KB) просмотр
RSquared.mqh (2.27 KB) просмотр
RTTI.mqh (1.57 KB) просмотр
SimpleArray.mqh (1.3 KB) просмотр
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) просмотр
StringUtils.mqh (1.91 KB) просмотр
StructPrint.mqh (0.85 KB) просмотр
SymbolFilter.mqh (7 KB) просмотр
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) просмотр
Tableau.mqh (8.79 KB) просмотр
TickEnum.mqh (2.4 KB) просмотр
TickFilter.mqh (3.74 KB) просмотр
TickModel.mqh (2.67 KB) просмотр
Timing.mqh (1.71 KB) просмотр
toyjson.mqh (11.4 KB) просмотр
TplFile.mqh (8.12 KB) просмотр
TplFileFull.mqh (11.01 KB) просмотр
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) просмотр
TradeCache.mqh (7.55 KB) просмотр
TradeFilter.mqh (10.59 KB) просмотр
TradeGuard.mqh (4.42 KB) просмотр
TradeReport.mqh (8.83 KB) просмотр
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) просмотр
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) просмотр
TradeState.mqh (5.91 KB) просмотр
TradeUtils.mqh (11.51 KB) просмотр
TrailingStop.mqh (4.17 KB) просмотр
Tuples.mqh (4.94 KB) просмотр
TypeName.mqh (1 KB) просмотр
Uninit.mqh (1.16 KB) просмотр
URL.mqh (4.64 KB) просмотр
Warnings.mqh (0.54 KB) просмотр
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) просмотр
wsframe.mqh (11.62 KB) просмотр
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) просмотр
wsmessage.mqh (5.44 KB) просмотр
wsprotocol.mqh (15.63 KB) просмотр
wstools.mqh (6.22 KB) просмотр
wstransport.mqh (5.33 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\MQL5Book\p6\
MarketBookAddRelease.mq5 (2.74 KB) просмотр
MarketBookDisplay.mq5 (6.19 KB) просмотр
MarketBookEvent.mq5 (2.37 KB) просмотр
MarketBookQuasiTicks.mq5 (3.87 KB) просмотр
MarketBookVolumeAlert.mq5 (5.17 KB) просмотр
SymbolBidAskChart.mq5 (8.65 KB) просмотр
SymbolListSync.mq5 (2.56 KB) просмотр
SymbolTickSpy.mq5 (4.55 KB) просмотр
TradeTransactionRelay.mq5 (2.66 KB) просмотр
UnityPercentEvent.mq5 (10.18 KB) просмотр
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) просмотр
LibRand.mq5 (3 KB) просмотр
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p6\
AccountInfo.mq5 (2.15 KB) просмотр
AccountPermissions.mq5 (1.82 KB) просмотр
Opt2Csv.mq5 (1.21 KB) просмотр
ProfitMeter.mq5 (3.01 KB) просмотр
SymbolExists.mq5 (1.04 KB) просмотр
SymbolFilterBookDepth.mq5 (2.85 KB) просмотр
SymbolFilterCurrency.mq5 (1.76 KB) просмотр
SymbolFilterCustom.mq5 (1.62 KB) просмотр
SymbolFilterDescription.mq5 (2.75 KB) просмотр
SymbolFilterExecMode.mq5 (2.7 KB) просмотр
SymbolFilterExpiration.mq5 (5.43 KB) просмотр
SymbolFilterMarginStats.mq5 (6.52 KB) просмотр
SymbolFilterSpread.mq5 (3.99 KB) просмотр
SymbolFilterSwap.mq5 (5.37 KB) просмотр
SymbolFilterTickValue.mq5 (1.65 KB) просмотр
SymbolFilterTradeMode.mq5 (2.46 KB) просмотр
SymbolFilterVolumes.mq5 (2.74 KB) просмотр
SymbolInfoTick.mq5 (1.96 KB) просмотр
SymbolInvisible.mq5 (1.43 KB) просмотр
SymbolList.mq5 (1.23 KB) просмотр
SymbolMarginRate.mq5 (1.42 KB) просмотр
SymbolMonitor.mq5 (0.91 KB) просмотр
SymbolPermissions.mq5 (4.35 KB) просмотр
SymbolRemoveUnused.mq5 (2.25 KB) просмотр
SymbolStatsByPriceType.mq5 (1.35 KB) просмотр
TradeGuardExample.mq5 (2.79 KB) просмотр
TradeHistoryPrint.mq5 (11.43 KB) просмотр
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Часть 6. Автоматизация торговли

В разделе "Часть 6. Автоматизация торговли" книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" мы изучим ключевую составляющую языка MQL5. Начнем с описания основных сущностей, таких как спецификации финансовых инструментов и настройки торгового счета, которые необходимы для создания корректных советников. Затем перейдем к встроенным функциям и структурам данных, специфическим для роботов событиям, а также к ключевым вопросам работы экспертов в тестере. Тестер стратегий в MetaTrader 5 является важнейшей частью разработки торговых роботов, он позволяет оценить финансовые показатели и оптимизировать торговые стратегии.

Тестер важен для разработки MQL5-программ, так как предоставляет инструменты для отладки в различных режимах — визуального тестирования по барам или тикам, с искусственной генерацией тиков или на истории реальных тиков, с возможностью визуального воспроизведения потока котировок и простого тестирования без визуального окна. Мы уже пробовали тестировать индикаторы в визуальном режиме, но для них разрешен лишь ограниченный набор настроек. При разработке экспертов нам станет доступен полный набор возможностей тестера.

Автоматизация торговли



Мы также рассмотрим новый "измеритель" рыночной информации — стакан цен и его программный интерфейс.

MetaTrader 5 предоставляет возможность анализа и торговли финансовыми инструментами (символами), которые являются основой практически всех подсистем терминала. Пользователи выбирают интересующие их символы из предоставленного брокером списка и добавляют их в Обзор рынка. MQL5 API позволяет просматривать и анализировать характеристики всех символов, добавлять или удалять их из Обзора рынка.

В дополнение к стандартным символам, которые поступают из торговых площадок, MetaTrader 5 позволяет создавать пользовательские символы, загружать их свойства и историю котировок из произвольных источников данных или рассчитывать их с помощью формул или MQL5-программ.

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 5 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 5

В пятой части книги мы углубимся в изучение API, связанного с алготрейдингом, включая анализ и обработку финансовых данных, визуализацию на графиках и автоматизацию действий, а также интерактивное взаимодействие с пользователем.

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 4 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 4

В четвертой части книги мы сосредоточимся на освоении встроенных функций (MQL5 API) и будем последовательно углубляться в специализированные подсистемы. Перечень технологий и функциональности, доступных любой программе на MQL5, огромен. Поэтому для начала имеет смысл рассмотреть наиболее простые и полезные функции, которые могут применяться в большинстве программ.

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 7 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 7

В заключительной седьмой части книги рассматриваются расширенные возможности MQL5 API, которые пригодятся при разработке программ для MetaTrader 5. Некоторые из них — пользовательские финансовые инструменты и встроенный экономический календарь, а другие — универсальные технологии, такие как сетевые функции, базы данных и криптография.

iMy iMy

В графическом представлении теханализ представляет трендовую линию справа от свечей на пробой (зеленым). После пробоя предполагается движение по красной линии.