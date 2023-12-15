Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 6 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3851
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Часть 6. Автоматизация торговли
В разделе "Часть 6. Автоматизация торговли" книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" мы изучим ключевую составляющую языка MQL5. Начнем с описания основных сущностей, таких как спецификации финансовых инструментов и настройки торгового счета, которые необходимы для создания корректных советников. Затем перейдем к встроенным функциям и структурам данных, специфическим для роботов событиям, а также к ключевым вопросам работы экспертов в тестере. Тестер стратегий в MetaTrader 5 является важнейшей частью разработки торговых роботов, он позволяет оценить финансовые показатели и оптимизировать торговые стратегии.
Тестер важен для разработки MQL5-программ, так как предоставляет инструменты для отладки в различных режимах — визуального тестирования по барам или тикам, с искусственной генерацией тиков или на истории реальных тиков, с возможностью визуального воспроизведения потока котировок и простого тестирования без визуального окна. Мы уже пробовали тестировать индикаторы в визуальном режиме, но для них разрешен лишь ограниченный набор настроек. При разработке экспертов нам станет доступен полный набор возможностей тестера.
Мы также рассмотрим новый "измеритель" рыночной информации — стакан цен и его программный интерфейс.
MetaTrader 5 предоставляет возможность анализа и торговли финансовыми инструментами (символами), которые являются основой практически всех подсистем терминала. Пользователи выбирают интересующие их символы из предоставленного брокером списка и добавляют их в Обзор рынка. MQL5 API позволяет просматривать и анализировать характеристики всех символов, добавлять или удалять их из Обзора рынка.
В дополнение к стандартным символам, которые поступают из торговых площадок, MetaTrader 5 позволяет создавать пользовательские символы, загружать их свойства и историю котировок из произвольных источников данных или рассчитывать их с помощью формул или MQL5-программ.
В пятой части книги мы углубимся в изучение API, связанного с алготрейдингом, включая анализ и обработку финансовых данных, визуализацию на графиках и автоматизацию действий, а также интерактивное взаимодействие с пользователем.Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 4
В четвертой части книги мы сосредоточимся на освоении встроенных функций (MQL5 API) и будем последовательно углубляться в специализированные подсистемы. Перечень технологий и функциональности, доступных любой программе на MQL5, огромен. Поэтому для начала имеет смысл рассмотреть наиболее простые и полезные функции, которые могут применяться в большинстве программ.
В заключительной седьмой части книги рассматриваются расширенные возможности MQL5 API, которые пригодятся при разработке программ для MetaTrader 5. Некоторые из них — пользовательские финансовые инструменты и встроенный экономический календарь, а другие — универсальные технологии, такие как сетевые функции, базы данных и криптография.iMy
В графическом представлении теханализ представляет трендовую линию справа от свечей на пробой (зеленым). После пробоя предполагается движение по красной линии.