Часть 6. Автоматизация торговли





В разделе "Часть 6. Автоматизация торговли" книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" мы изучим ключевую составляющую языка MQL5. Начнем с описания основных сущностей, таких как спецификации финансовых инструментов и настройки торгового счета, которые необходимы для создания корректных советников. Затем перейдем к встроенным функциям и структурам данных, специфическим для роботов событиям, а также к ключевым вопросам работы экспертов в тестере. Тестер стратегий в MetaTrader 5 является важнейшей частью разработки торговых роботов, он позволяет оценить финансовые показатели и оптимизировать торговые стратегии.

Тестер важен для разработки MQL5-программ, так как предоставляет инструменты для отладки в различных режимах — визуального тестирования по барам или тикам, с искусственной генерацией тиков или на истории реальных тиков, с возможностью визуального воспроизведения потока котировок и простого тестирования без визуального окна. Мы уже пробовали тестировать индикаторы в визуальном режиме, но для них разрешен лишь ограниченный набор настроек. При разработке экспертов нам станет доступен полный набор возможностей тестера.









Мы также рассмотрим новый "измеритель" рыночной информации — стакан цен и его программный интерфейс.



MetaTrader 5 предоставляет возможность анализа и торговли финансовыми инструментами (символами), которые являются основой практически всех подсистем терминала. Пользователи выбирают интересующие их символы из предоставленного брокером списка и добавляют их в Обзор рынка. MQL5 API позволяет просматривать и анализировать характеристики всех символов, добавлять или удалять их из Обзора рынка.

В дополнение к стандартным символам, которые поступают из торговых площадок, MetaTrader 5 позволяет создавать пользовательские символы, загружать их свойства и историю котировок из произвольных источников данных или рассчитывать их с помощью формул или MQL5-программ.

