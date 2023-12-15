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Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 5 - эксперт для MetaTrader 5
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Часть 5. Создание прикладных программ на MQL5
В пятой части "Создание прикладных программ на MQL5" книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" мы углубимся в изучение API, связанного с алготрейдингом, включая анализ и обработку финансовых данных, визуализацию на графиках и автоматизацию действий, а также интерактивное взаимодействие с пользователем.
Мы начнем с общих принципов создания MQL-программ, рассмотрим типы, особенности и модели событий в терминале. Затем изучим доступ к таймсериям, работу с графиками и графическими объектами, а также принципы создания и применения каждого типа MQL-программы отдельно.
В терминале MetaTrader 5 доступны пять типов программ: технические индикаторы, эксперты (советники) для автоматической или полуавтоматической торговли, скрипты для выполнения разовых задач, сервисы для фоновых задач и библиотеки для отдельных функциональных модулей.
Мы углубимся в работу с индикаторами и графиками, изучим технические приемы, которые также применимы к экспертам. Разработку экспертов отложим до следующей части книги, где будем рассматривать автоматическое исполнение приказов, формализацию торговых стратегий, а также их тестирование и оптимизацию на исторических данных.
Мы научимся использовать стандартные встроенные индикаторы, а также создавать свои собственные с нуля или на базе других индикаторов. Все откомпилированные программы отображаются в Навигаторе в MetaTrader 5, кроме EX5-библиотек, которые используются другими программами, но не имеют отдельного представления в Навигаторе.
В результате мы получим более полное представление о возможностях языка MQL5 и его применении в алготрейдинге, что позволит нам эффективно работать с финансовыми данными и создавать индикаторы и экспертов для торговли.
В четвертой части книги мы сосредоточимся на освоении встроенных функций (MQL5 API) и будем последовательно углубляться в специализированные подсистемы. Перечень технологий и функциональности, доступных любой программе на MQL5, огромен. Поэтому для начала имеет смысл рассмотреть наиболее простые и полезные функции, которые могут применяться в большинстве программ.Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 3
Часть 3 "Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5" предлагает погружение в мир объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке MQL5. В процессе разработки программ часто возникает сложность управления множеством сущностей, что требует продвинутой технологии для улучшения удобства, производительности и качества работы программиста.
В шестой части книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" мы изучим ключевую составляющую языка MQL5 — автоматизацию торговли. Начнем с описания основных сущностей, таких как спецификации финансовых инструментов и настройки торгового счета, которые необходимы для создания корректных советников.Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 7
В заключительной седьмой части книги рассматриваются расширенные возможности MQL5 API, которые пригодятся при разработке программ для MetaTrader 5. Некоторые из них — пользовательские финансовые инструменты и встроенный экономический календарь, а другие — универсальные технологии, такие как сетевые функции, базы данных и криптография.