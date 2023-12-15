Часть 5. Создание прикладных программ на MQL5





В пятой части "Создание прикладных программ на MQL5" книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" мы углубимся в изучение API, связанного с алготрейдингом, включая анализ и обработку финансовых данных, визуализацию на графиках и автоматизацию действий, а также интерактивное взаимодействие с пользователем.

Мы начнем с общих принципов создания MQL-программ, рассмотрим типы, особенности и модели событий в терминале. Затем изучим доступ к таймсериям, работу с графиками и графическими объектами, а также принципы создания и применения каждого типа MQL-программы отдельно.

В терминале MetaTrader 5 доступны пять типов программ: технические индикаторы, эксперты (советники) для автоматической или полуавтоматической торговли, скрипты для выполнения разовых задач, сервисы для фоновых задач и библиотеки для отдельных функциональных модулей.







Мы углубимся в работу с индикаторами и графиками, изучим технические приемы, которые также применимы к экспертам. Разработку экспертов отложим до следующей части книги, где будем рассматривать автоматическое исполнение приказов, формализацию торговых стратегий, а также их тестирование и оптимизацию на исторических данных.

Мы научимся использовать стандартные встроенные индикаторы, а также создавать свои собственные с нуля или на базе других индикаторов. Все откомпилированные программы отображаются в Навигаторе в MetaTrader 5, кроме EX5-библиотек, которые используются другими программами, но не имеют отдельного представления в Навигаторе.

В результате мы получим более полное представление о возможностях языка MQL5 и его применении в алготрейдинге, что позволит нам эффективно работать с финансовыми данными и создавать индикаторы и экспертов для торговли.





