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Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 5 - эксперт для MetaTrader 5

MetaQuotes
MetaQuotes

MetaQuotes

Компания MetaQuotes Ltd является разработчиком торговой платформы MetaTrader 5, которая позволяет торговать на разнообразных финансовых рынках.
Скачать последние билды можно по указанным ниже ссылкам:
133 статьи 289 кодов 18347 тем 28400 комментариев
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2939
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\MQL5Book\p5\
LifeCycle.mq5 (1.52 KB) просмотр
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) просмотр
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) просмотр
unicode2.txt (0.1 KB) просмотр
unicode3.txt (0.1 KB) просмотр
utf8.txt (0.05 KB) просмотр
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) просмотр
AppliedTo.mqh (1.17 KB) просмотр
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) просмотр
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) просмотр
AutoPtr.mqh (1.87 KB) просмотр
CalendarCache.mqh (24.24 KB) просмотр
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) просмотр
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) просмотр
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) просмотр
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) просмотр
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) просмотр
ColorMix.mqh (6.25 KB) просмотр
Comments.mqh (3.71 KB) просмотр
ConverterT.mqh (0.96 KB) просмотр
CRC32.mqh (1.89 KB) просмотр
CustomOrder.mqh (8.69 KB) просмотр
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) просмотр
CustomTrade.mqh (39.4 KB) просмотр
DateTime.mqh (2.56 KB) просмотр
DBSQLite.mqh (24.03 KB) просмотр
DealFilter.mqh (0.84 KB) просмотр
DealMonitor.mqh (4.56 KB) просмотр
Defines.mqh (0.71 KB) просмотр
EnumToArray.mqh (1.54 KB) просмотр
FileHandle.mqh (1.97 KB) просмотр
FileHolder.mqh (3.64 KB) просмотр
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) просмотр
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) просмотр
IndBufArray.mqh (7.17 KB) просмотр
IndCommon.mqh (0.9 KB) просмотр
IS.mqh (0.98 KB) просмотр
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) просмотр
LibRand.mqh (1.23 KB) просмотр
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) просмотр
MapArray.mqh (2.64 KB) просмотр
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) просмотр
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) просмотр
MqlError.mqh (8.53 KB) просмотр
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) просмотр
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) просмотр
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) просмотр
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) просмотр
MultiTimer.mqh (6.77 KB) просмотр
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) просмотр
OptReader.mqh (21.93 KB) просмотр
OrderFilter.mqh (1.19 KB) просмотр
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) просмотр
OutputStream.mqh (4.18 KB) просмотр
Periods.mqh (1.95 KB) просмотр
Permissions.mqh (4.87 KB) просмотр
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) просмотр
PNG.mqh (5.31 KB) просмотр
PositionFilter.mqh (1.38 KB) просмотр
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) просмотр
PRTF.mqh (1.07 KB) просмотр
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) просмотр
QuickSortT.mqh (1.67 KB) просмотр
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) просмотр
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) просмотр
Reservoir.mqh (4.71 KB) просмотр
RSquared.mqh (2.27 KB) просмотр
RTTI.mqh (1.57 KB) просмотр
SimpleArray.mqh (1.3 KB) просмотр
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) просмотр
StringUtils.mqh (1.91 KB) просмотр
StructPrint.mqh (0.85 KB) просмотр
SymbolFilter.mqh (7 KB) просмотр
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) просмотр
Tableau.mqh (8.79 KB) просмотр
TickEnum.mqh (2.4 KB) просмотр
TickFilter.mqh (3.74 KB) просмотр
TickModel.mqh (2.67 KB) просмотр
Timing.mqh (1.71 KB) просмотр
toyjson.mqh (11.4 KB) просмотр
TplFile.mqh (8.12 KB) просмотр
TplFileFull.mqh (11.01 KB) просмотр
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) просмотр
TradeCache.mqh (7.55 KB) просмотр
TradeFilter.mqh (10.59 KB) просмотр
TradeGuard.mqh (4.42 KB) просмотр
TradeReport.mqh (8.83 KB) просмотр
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) просмотр
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) просмотр
TradeState.mqh (5.91 KB) просмотр
TradeUtils.mqh (11.51 KB) просмотр
TrailingStop.mqh (4.17 KB) просмотр
Tuples.mqh (4.94 KB) просмотр
TypeName.mqh (1 KB) просмотр
Uninit.mqh (1.16 KB) просмотр
URL.mqh (4.64 KB) просмотр
Warnings.mqh (0.54 KB) просмотр
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) просмотр
wsframe.mqh (11.62 KB) просмотр
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) просмотр
wsmessage.mqh (5.44 KB) просмотр
wsprotocol.mqh (15.63 KB) просмотр
wstools.mqh (6.22 KB) просмотр
wstransport.mqh (5.33 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\MQL5Book\p5\
EventAll.mq5 (3.18 KB) просмотр
EventAllObjects.mq5 (4.92 KB) просмотр
EventMouseWheel.mq5 (2.83 KB) просмотр
EventTickSpy.mq5 (4.04 KB) просмотр
EventTranslateKey.mq5 (2.61 KB) просмотр
EventWindowSizer.mq5 (2.43 KB) просмотр
IndBarIndex.mq5 (2.75 KB) просмотр
IndColorWPR.mq5 (4.22 KB) просмотр
IndDeltaVolume.mq5 (8.51 KB) просмотр
IndFractals.mq5 (3.63 KB) просмотр
IndFractalsZigZag.mq5 (3.24 KB) просмотр
IndHighLowClose.mq5 (2.66 KB) просмотр
IndLabelHighLowClose.mq5 (2.8 KB) просмотр
IndMultiSymbolMonitor.mq5 (1.89 KB) просмотр
IndPropHighLowClose.mq5 (2.72 KB) просмотр
IndReplica1.mq5 (2.08 KB) просмотр
IndReplica2.mq5 (1.96 KB) просмотр
IndReplica3.mq5 (2.06 KB) просмотр
IndStub.mq5 (1.15 KB) просмотр
IndSubChart.mq5 (9.47 KB) просмотр
IndSubChartSimple.mq5 (7.28 KB) просмотр
IndTripleEMA.mq5 (5.65 KB) просмотр
IndUnityPercent.mq5 (9.67 KB) просмотр
IndWPR.mq5 (2.8 KB) просмотр
LifeCycle.mq5 (2.01 KB) просмотр
MultipleTimers.mq5 (5.98 KB) просмотр
ObjectChannels.mq5 (5.08 KB) просмотр
ObjectChart.mq5 (4.87 KB) просмотр
ObjectGroupEdit.mq5 (4.29 KB) просмотр
ObjectHighLowChannel.mq5 (2.89 KB) просмотр
ObjectHighLowFibo.mq5 (3.5 KB) просмотр
ObjectHighLowFiboMove.mq5 (3.43 KB) просмотр
SubScaler.mq5 (5.67 KB) просмотр
UseDemoAll.mq5 (5.3 KB) просмотр
UseDemoAllLoop.mq5 (5.28 KB) просмотр
UseDemoAllParams.mq5 (5.54 KB) просмотр
UseDemoAllSimple.mq5 (4.34 KB) просмотр
UseEnvelopesParams1.mq5 (3.93 KB) просмотр
UseEnvelopesParams2.mq5 (4.86 KB) просмотр
UseM1MA.mq5 (6.92 KB) просмотр
UseM1MASimple.mq5 (4.58 KB) просмотр
UseStochastic.mq5 (2.9 KB) просмотр
UseUnityPercentPro.mq5 (10.11 KB) просмотр
UseWPR1.mq5 (2.95 KB) просмотр
UseWPR2.mq5 (2.47 KB) просмотр
UseWPR3.mq5 (1.91 KB) просмотр
UseWPRFractals.mq5 (5.83 KB) просмотр
UseWPRMTF.mq5 (5.91 KB) просмотр
UseWPRMTFDashboard.mq5 (6.92 KB) просмотр
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) просмотр
LibRand.mq5 (3 KB) просмотр
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p5\
AllInOne.mq5 (1.58 KB) просмотр
AllInOne.mqh (5.16 KB) просмотр
ChartBlackout.mq5 (0.85 KB) просмотр
ChartCloseIdle.mq5 (3.35 KB) просмотр
ChartColorInverse.mq5 (1.26 KB) просмотр
ChartDock.mq5 (1.75 KB) просмотр
ChartDrop.mq5 (1.58 KB) просмотр
ChartDuplicate.mq5 (0.95 KB) просмотр
ChartElements.mq5 (2.13 KB) просмотр
ChartFullSet.mq5 (1.24 KB) просмотр
ChartIndicatorMove.mq5 (1.99 KB) просмотр
ChartInputControl.mq5 (2.23 KB) просмотр
ChartList.mq5 (4.13 KB) просмотр
ChartList1.mq5 (1.42 KB) просмотр
ChartList2.mq5 (1.49 KB) просмотр
ChartList3.mq5 (2.15 KB) просмотр
ChartList4.mq5 (2.76 KB) просмотр
ChartMainProperties.mq5 (1.28 KB) просмотр
ChartMode.mq5 (1.3 KB) просмотр
ChartNavigate.mq5 (1.2 KB) просмотр
ChartPanorama.mq5 (2.25 KB) просмотр
ChartScalePrice.mq5 (2.32 KB) просмотр
ChartScaleTime.mq5 (2.4 KB) просмотр
ChartShifts.mq5 (1.36 KB) просмотр
ChartSynchro.mq5 (2.23 KB) просмотр
ChartTemplate.mq5 (2.58 KB) просмотр
ChartUnfix.mq5 (2.13 KB) просмотр
ChartXY.mq5 (2.67 KB) просмотр
ObjectAnchorLabel.mq5 (2.68 KB) просмотр
ObjectAngle.mq5 (1.93 KB) просмотр
ObjectBitmap.mq5 (1.64 KB) просмотр
ObjectBitmapOffset.mq5 (2.06 KB) просмотр
ObjectButton.mq5 (1.79 KB) просмотр
ObjectCleanup1.mq5 (2.26 KB) просмотр
ObjectCleanup2.mq5 (2.36 KB) просмотр
ObjectCopy.mq5 (3.3 KB) просмотр
ObjectCornerLabel.mq5 (3.43 KB) просмотр
ObjectEdit.mq5 (2.38 KB) просмотр
ObjectFinder.mq5 (1.65 KB) просмотр
ObjectFont.mq5 (4.52 KB) просмотр
ObjectListing.mq5 (2.03 KB) просмотр
ObjectPrefix.mqh (0.04 KB) просмотр
ObjectRays.mq5 (2.45 KB) просмотр
ObjectShapesDraw.mq5 (12.39 KB) просмотр
ObjectSimpleShowcase.mq5 (1.61 KB) просмотр
ObjectSizeLabel.mq5 (9.34 KB) просмотр
ObjectStyle.mq5 (3.75 KB) просмотр
ObjectTimeframes.mq5 (2.47 KB) просмотр
ObjectWingdings.mq5 (1.27 KB) просмотр
ObjectZOrder.mq5 (2.96 KB) просмотр
ScriptNoComment.mq5 (0.99 KB) просмотр
ScriptRemove.mq5 (2.09 KB) просмотр
SeriesBars.mq5 (2.88 KB) просмотр
SeriesCopy.mq5 (3.75 KB) просмотр
SeriesInfo.mq5 (1.76 KB) просмотр
SeriesRates.mq5 (3.1 KB) просмотр
SeriesSpread.mq5 (3.46 KB) просмотр
SeriesSpreadHighest.mq5 (4.56 KB) просмотр
SeriesStats.mq5 (2.31 KB) просмотр
SeriesTicksDeltaVolume.mq5 (5.1 KB) просмотр
SeriesTicksStats.mq5 (4.77 KB) просмотр
\MQL5\Services\MQL5Book\p5\
ServiceAccount.mq5 (4.96 KB) просмотр
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Часть 5. Создание прикладных программ на MQL5

В пятой части "Создание прикладных программ на MQL5" книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" мы углубимся в изучение API, связанного с алготрейдингом, включая анализ и обработку финансовых данных, визуализацию на графиках и автоматизацию действий, а также интерактивное взаимодействие с пользователем.

Мы начнем с общих принципов создания MQL-программ, рассмотрим типы, особенности и модели событий в терминале. Затем изучим доступ к таймсериям, работу с графиками и графическими объектами, а также принципы создания и применения каждого типа MQL-программы отдельно.

В терминале MetaTrader 5 доступны пять типов программ: технические индикаторы, эксперты (советники) для автоматической или полуавтоматической торговли, скрипты для выполнения разовых задач, сервисы для фоновых задач и библиотеки для отдельных функциональных модулей.

Прикладные программы на MQL5


Мы углубимся в работу с индикаторами и графиками, изучим технические приемы, которые также применимы к экспертам. Разработку экспертов отложим до следующей части книги, где будем рассматривать автоматическое исполнение приказов, формализацию торговых стратегий, а также их тестирование и оптимизацию на исторических данных.

Мы научимся использовать стандартные встроенные индикаторы, а также создавать свои собственные с нуля или на базе других индикаторов. Все откомпилированные программы отображаются в Навигаторе в MetaTrader 5, кроме EX5-библиотек, которые используются другими программами, но не имеют отдельного представления в Навигаторе.

В результате мы получим более полное представление о возможностях языка MQL5 и его применении в алготрейдинге, что позволит нам эффективно работать с финансовыми данными и создавать индикаторы и экспертов для торговли.


Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 4 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 4

В четвертой части книги мы сосредоточимся на освоении встроенных функций (MQL5 API) и будем последовательно углубляться в специализированные подсистемы. Перечень технологий и функциональности, доступных любой программе на MQL5, огромен. Поэтому для начала имеет смысл рассмотреть наиболее простые и полезные функции, которые могут применяться в большинстве программ.

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 3 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 3

Часть 3 "Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5" предлагает погружение в мир объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке MQL5. В процессе разработки программ часто возникает сложность управления множеством сущностей, что требует продвинутой технологии для улучшения удобства, производительности и качества работы программиста.

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 6 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 6

В шестой части книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" мы изучим ключевую составляющую языка MQL5 — автоматизацию торговли. Начнем с описания основных сущностей, таких как спецификации финансовых инструментов и настройки торгового счета, которые необходимы для создания корректных советников.

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 7 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 7

В заключительной седьмой части книги рассматриваются расширенные возможности MQL5 API, которые пригодятся при разработке программ для MetaTrader 5. Некоторые из них — пользовательские финансовые инструменты и встроенный экономический календарь, а другие — универсальные технологии, такие как сетевые функции, базы данных и криптография.