Часть 4. Общеупотребительные MQL5 API





В предыдущих разделах книги мы углубились в основы языка программирования MQL5 и изучили его синтаксис, правила использования и ключевые понятия. Однако для написания настоящих программ с обработкой данных и автоматической торговлей нам необходимо воспользоваться множеством встроенных функций для взаимодействия с терминалом MetaTrader 5.



В разделе "Часть 4. Общеупотребительные MQL5 API" мы сосредоточимся на освоении встроенных функций (MQL5 API) и будем последовательно углубляться в специализированные подсистемы. Перечень технологий и функциональности, доступных любой программе на MQL5, огромен. Поэтому для начала имеет смысл рассмотреть наиболее простые и полезные функции, которые могут применяться в большинстве программ.

Среди первоочередных тем мы рассмотрим функции для работы с массивами, обработки строк, взаимодействия с файлами, преобразования данных, а также способы взаимодействие с пользователем. Мы также изучим математические функции и управление окружающей средой.





В отличие от некоторых других языков программирования, для использования встроенных функций MQL5 API не требуется дополнительных директив препроцессора. Имена всех функций MQL5 API доступны в глобальном контексте (пространстве имен) и всегда доступны безусловно.



Кроме того, обсудим возможность использования похожих имен в различных контекстах программы, таких как имена методов классов или пользовательских пространств имен. В таких случаях для вызова глобальной функции приходится использовать оператор разрешения контекста, о котором мы рассказывали в разделе о вложенных типах, пространствах имен и операторе контекста '::'.

Также в программировании часто возникает потребность работать с данными различных типов. В предыдущих разделах мы уже знакомились с механизмами явного и неявного приведения встроенных типов данных. Однако они не всегда подходят по определенным причинам. Для обеспечения более тонкой настройки преобразования данных между разными типами MQL5 API включает набор функций для конвертации. Особое внимание уделяется функциям конвертации различных типов в строки и обратно, таким как числа, даты и времени, цвета, структуры и перечисления.