\MQL5\Experts\MQL5Book\p5\
LifeCycle.mq5 (1.52 KB) 조회
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) 조회
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) 조회
unicode2.txt (0.1 KB) 조회
unicode3.txt (0.1 KB) 조회
utf8.txt (0.05 KB) 조회
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 조회
AppliedTo.mqh (1.17 KB) 조회
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 조회
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 조회
AutoPtr.mqh (1.87 KB) 조회
CalendarCache.mqh (24.24 KB) 조회
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 조회
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 조회
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 조회
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 조회
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 조회
ColorMix.mqh (6.25 KB) 조회
Comments.mqh (3.71 KB) 조회
ConverterT.mqh (0.96 KB) 조회
CRC32.mqh (1.89 KB) 조회
CustomOrder.mqh (8.69 KB) 조회
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 조회
CustomTrade.mqh (39.4 KB) 조회
DateTime.mqh (2.56 KB) 조회
DBSQLite.mqh (24.03 KB) 조회
DealFilter.mqh (0.84 KB) 조회
DealMonitor.mqh (4.56 KB) 조회
Defines.mqh (0.71 KB) 조회
EnumToArray.mqh (1.54 KB) 조회
FileHandle.mqh (1.97 KB) 조회
FileHolder.mqh (3.64 KB) 조회
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 조회
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 조회
IndBufArray.mqh (7.17 KB) 조회
IndCommon.mqh (0.9 KB) 조회
IS.mqh (0.98 KB) 조회
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 조회
LibRand.mqh (1.23 KB) 조회
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 조회
MapArray.mqh (2.64 KB) 조회
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 조회
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 조회
MqlError.mqh (8.53 KB) 조회
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 조회
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 조회
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 조회
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 조회
MultiTimer.mqh (6.77 KB) 조회
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 조회
OptReader.mqh (21.93 KB) 조회
OrderFilter.mqh (1.19 KB) 조회
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 조회
OutputStream.mqh (4.18 KB) 조회
Periods.mqh (1.95 KB) 조회
Permissions.mqh (4.87 KB) 조회
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 조회
PNG.mqh (5.31 KB) 조회
PositionFilter.mqh (1.38 KB) 조회
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 조회
PRTF.mqh (1.07 KB) 조회
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 조회
QuickSortT.mqh (1.67 KB) 조회
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 조회
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 조회
Reservoir.mqh (4.71 KB) 조회
RSquared.mqh (2.27 KB) 조회
RTTI.mqh (1.57 KB) 조회
SimpleArray.mqh (1.3 KB) 조회
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 조회
StringUtils.mqh (1.91 KB) 조회
StructPrint.mqh (0.85 KB) 조회
SymbolFilter.mqh (7 KB) 조회
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 조회
Tableau.mqh (8.79 KB) 조회
TickEnum.mqh (2.4 KB) 조회
TickFilter.mqh (3.74 KB) 조회
TickModel.mqh (2.67 KB) 조회
Timing.mqh (1.71 KB) 조회
toyjson.mqh (11.4 KB) 조회
TplFile.mqh (8.12 KB) 조회
TplFileFull.mqh (11.01 KB) 조회
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 조회
TradeCache.mqh (7.55 KB) 조회
TradeFilter.mqh (10.59 KB) 조회
TradeGuard.mqh (4.42 KB) 조회
TradeReport.mqh (8.83 KB) 조회
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 조회
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 조회
TradeState.mqh (5.91 KB) 조회
TradeUtils.mqh (11.51 KB) 조회
TrailingStop.mqh (4.17 KB) 조회
Tuples.mqh (4.94 KB) 조회
TypeName.mqh (1 KB) 조회
Uninit.mqh (1.16 KB) 조회
URL.mqh (4.64 KB) 조회
Warnings.mqh (0.54 KB) 조회
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) 조회
wsframe.mqh (11.62 KB) 조회
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 조회
wsmessage.mqh (5.44 KB) 조회
wsprotocol.mqh (15.63 KB) 조회
wstools.mqh (6.22 KB) 조회
wstransport.mqh (5.33 KB) 조회
\MQL5\Indicators\MQL5Book\p5\
EventAll.mq5 (3.18 KB) 조회
EventAllObjects.mq5 (4.92 KB) 조회
EventMouseWheel.mq5 (2.83 KB) 조회
EventTickSpy.mq5 (4.04 KB) 조회
EventTranslateKey.mq5 (2.61 KB) 조회
EventWindowSizer.mq5 (2.43 KB) 조회
IndBarIndex.mq5 (2.75 KB) 조회
IndColorWPR.mq5 (4.22 KB) 조회
IndDeltaVolume.mq5 (8.51 KB) 조회
IndFractals.mq5 (3.63 KB) 조회
IndFractalsZigZag.mq5 (3.24 KB) 조회
IndHighLowClose.mq5 (2.66 KB) 조회
IndLabelHighLowClose.mq5 (2.8 KB) 조회
IndMultiSymbolMonitor.mq5 (1.89 KB) 조회
IndPropHighLowClose.mq5 (2.72 KB) 조회
IndReplica1.mq5 (2.08 KB) 조회
IndReplica2.mq5 (1.96 KB) 조회
IndReplica3.mq5 (2.06 KB) 조회
IndStub.mq5 (1.15 KB) 조회
IndSubChart.mq5 (9.47 KB) 조회
IndSubChartSimple.mq5 (7.28 KB) 조회
IndTripleEMA.mq5 (5.65 KB) 조회
IndUnityPercent.mq5 (9.67 KB) 조회
IndWPR.mq5 (2.8 KB) 조회
LifeCycle.mq5 (2.01 KB) 조회
MultipleTimers.mq5 (5.98 KB) 조회
ObjectChannels.mq5 (5.08 KB) 조회
ObjectChart.mq5 (4.87 KB) 조회
ObjectGroupEdit.mq5 (4.29 KB) 조회
ObjectHighLowChannel.mq5 (2.89 KB) 조회
ObjectHighLowFibo.mq5 (3.5 KB) 조회
ObjectHighLowFiboMove.mq5 (3.43 KB) 조회
SubScaler.mq5 (5.67 KB) 조회
UseDemoAll.mq5 (5.3 KB) 조회
UseDemoAllLoop.mq5 (5.28 KB) 조회
UseDemoAllParams.mq5 (5.54 KB) 조회
UseDemoAllSimple.mq5 (4.34 KB) 조회
UseEnvelopesParams1.mq5 (3.93 KB) 조회
UseEnvelopesParams2.mq5 (4.86 KB) 조회
UseM1MA.mq5 (6.92 KB) 조회
UseM1MASimple.mq5 (4.58 KB) 조회
UseStochastic.mq5 (2.9 KB) 조회
UseUnityPercentPro.mq5 (10.11 KB) 조회
UseWPR1.mq5 (2.95 KB) 조회
UseWPR2.mq5 (2.47 KB) 조회
UseWPR3.mq5 (1.91 KB) 조회
UseWPRFractals.mq5 (5.83 KB) 조회
UseWPRMTF.mq5 (5.91 KB) 조회
UseWPRMTFDashboard.mq5 (6.92 KB) 조회
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 조회
LibRand.mq5 (3 KB) 조회
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p5\
AllInOne.mq5 (1.58 KB) 조회
AllInOne.mqh (5.16 KB) 조회
ChartBlackout.mq5 (0.85 KB) 조회
ChartCloseIdle.mq5 (3.35 KB) 조회
ChartColorInverse.mq5 (1.26 KB) 조회
ChartDock.mq5 (1.75 KB) 조회
ChartDrop.mq5 (1.58 KB) 조회
ChartDuplicate.mq5 (0.95 KB) 조회
ChartElements.mq5 (2.13 KB) 조회
ChartFullSet.mq5 (1.24 KB) 조회
ChartIndicatorMove.mq5 (1.99 KB) 조회
ChartInputControl.mq5 (2.23 KB) 조회
ChartList.mq5 (4.13 KB) 조회
ChartList1.mq5 (1.42 KB) 조회
ChartList2.mq5 (1.49 KB) 조회
ChartList3.mq5 (2.15 KB) 조회
ChartList4.mq5 (2.76 KB) 조회
ChartMainProperties.mq5 (1.28 KB) 조회
ChartMode.mq5 (1.3 KB) 조회
ChartNavigate.mq5 (1.2 KB) 조회
ChartPanorama.mq5 (2.25 KB) 조회
ChartScalePrice.mq5 (2.32 KB) 조회
ChartScaleTime.mq5 (2.4 KB) 조회
ChartShifts.mq5 (1.36 KB) 조회
ChartSynchro.mq5 (2.23 KB) 조회
ChartTemplate.mq5 (2.58 KB) 조회
ChartUnfix.mq5 (2.13 KB) 조회
ChartXY.mq5 (2.67 KB) 조회
ObjectAnchorLabel.mq5 (2.68 KB) 조회
ObjectAngle.mq5 (1.93 KB) 조회
ObjectBitmap.mq5 (1.64 KB) 조회
ObjectBitmapOffset.mq5 (2.06 KB) 조회
ObjectButton.mq5 (1.79 KB) 조회
ObjectCleanup1.mq5 (2.26 KB) 조회
ObjectCleanup2.mq5 (2.36 KB) 조회
ObjectCopy.mq5 (3.3 KB) 조회
ObjectCornerLabel.mq5 (3.43 KB) 조회
ObjectEdit.mq5 (2.38 KB) 조회
ObjectFinder.mq5 (1.65 KB) 조회
ObjectFont.mq5 (4.52 KB) 조회
ObjectListing.mq5 (2.03 KB) 조회
ObjectPrefix.mqh (0.04 KB) 조회
ObjectRays.mq5 (2.45 KB) 조회
ObjectShapesDraw.mq5 (12.39 KB) 조회
ObjectSimpleShowcase.mq5 (1.61 KB) 조회
ObjectSizeLabel.mq5 (9.34 KB) 조회
ObjectStyle.mq5 (3.75 KB) 조회
ObjectTimeframes.mq5 (2.47 KB) 조회
ObjectWingdings.mq5 (1.27 KB) 조회
ObjectZOrder.mq5 (2.96 KB) 조회
ScriptNoComment.mq5 (0.99 KB) 조회
ScriptRemove.mq5 (2.09 KB) 조회
SeriesBars.mq5 (2.88 KB) 조회
SeriesCopy.mq5 (3.75 KB) 조회
SeriesInfo.mq5 (1.76 KB) 조회
SeriesRates.mq5 (3.1 KB) 조회
SeriesSpread.mq5 (3.46 KB) 조회
SeriesSpreadHighest.mq5 (4.56 KB) 조회
SeriesStats.mq5 (2.31 KB) 조회
SeriesTicksDeltaVolume.mq5 (5.1 KB) 조회
SeriesTicksStats.mq5 (4.77 KB) 조회
\MQL5\Services\MQL5Book\p5\
ServiceAccount.mq5 (4.96 KB) 조회
파트 5. MQL5에서 애플리케이션 프로그램 만들기

"파트 5. MQL5에서 애플리케이션 만들기”'에서는 금융 데이터 분석 및 처리, 차트 시각화, 자동화, 사용자 상호작용 등 알고리즘 트레이딩과 관련된 API에 대해 자세히 알아볼 것입니다.

우리는 MQL 프로그램 생성의 일반적인 원칙부터 시작하여 터미널의 이벤트 유형, 기능 및 모델을 알아볼 것입니다. 그런 다음 시계열에 대한 액세스, 차트 및 그래픽 객체를 사용한 작업, 그리고 각각의 MQL 프로그램 유형을 개별적으로 만들고 적용하는 원리를 살펴봅니다.

MetaTrader 5 터미널은 기술지표, 자동 또는 반자동 거래를 위한 EA(Expert Advisor), 일회성 작업의 수행을 위한 스크립트, 백그라운드 작업용 서비스, 개별 기능 모듈용 라이브러리 등 5가지 유형의 프로그램을 지원합니다.

MQL5의 응용 프로그램


우리는 지표와 차트를 사용하는 방법에 대해 자세히 살펴보고 Expert Advisors에서도 이들을 적용할 수 있는 기법을 배웁니다. Expert Advisors의 개발은 이 책의 다음 부분에서 다룰 것이며 우리는 주문 자동 체결, 트레이딩 전략 공식화, 과거 데이터를 사용한 테스트 및 최적화에 대해 살펴볼 것입니다.

우리는 내장된 표준 지표를 사용하는 방법과 처음부터 또는 다른 지표를 기반으로 사용자 지정 애플리케이션을 만드는 방법을 알아볼 것입니다. 다른 프로그램에서 사용되지만 내비게이터에 별도로 표시되지 않는 EX5 라이브러리를 제외한 모든 컴파일된 프로그램은 MetaTrader 5의 내비게이터에 표시됩니다.

그 결과 우리는 MQL5 언어의 기능과 알고리즘 트레이딩에서의 적용에 대해 보다 포괄적으로 이해하게 될 것입니다. 이를 통해 우리는 금융 데이터를 효과적으로 작업하게 되고 트레이딩 지표와 Expert Advisors를 만들 수 있게 될 것입니다.


