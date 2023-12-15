당사 팬 페이지에 가입하십시오
MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 5 - MetaTrader 5용 expert
\MQL5\Experts\MQL5Book\p5\LifeCycle.mq5 (1.52 KB) 조회\MQL5\Files\MQL5Book\ansi1252.txt (0.05 KB) 조회clock10.htm (0.96 KB)clock10.png (0.32 KB)envrun.bat (0.05 KB)icons-322-46.bmp (57.91 KB)unicode1.txt (0.1 KB) 조회unicode2.txt (0.1 KB) 조회unicode3.txt (0.1 KB) 조회\MQL5\Include\MQL5Book\AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 조회AppliedTo.mqh (1.17 KB) 조회ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 조회AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 조회AutoPtr.mqh (1.87 KB) 조회CalendarCache.mqh (24.24 KB) 조회CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 조회CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 조회CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 조회ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 조회ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 조회ColorMix.mqh (6.25 KB) 조회Comments.mqh (3.71 KB) 조회ConverterT.mqh (0.96 KB) 조회CustomOrder.mqh (8.69 KB) 조회CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 조회CustomTrade.mqh (39.4 KB) 조회DateTime.mqh (2.56 KB) 조회DBSQLite.mqh (24.03 KB) 조회DealFilter.mqh (0.84 KB) 조회DealMonitor.mqh (4.56 KB) 조회Defines.mqh (0.71 KB) 조회EnumToArray.mqh (1.54 KB) 조회FileHandle.mqh (1.97 KB) 조회FileHolder.mqh (3.64 KB) 조회HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 조회HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 조회IndBufArray.mqh (7.17 KB) 조회IndCommon.mqh (0.9 KB) 조회LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 조회LibRand.mqh (1.23 KB) 조회LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 조회MapArray.mqh (2.64 KB) 조회MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 조회MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 조회MqlError.mqh (8.53 KB) 조회MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 조회MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 조회MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 조회MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 조회MultiTimer.mqh (6.77 KB) 조회ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 조회OptReader.mqh (21.93 KB) 조회OrderFilter.mqh (1.19 KB) 조회OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 조회OutputStream.mqh (4.18 KB) 조회Periods.mqh (1.95 KB) 조회Permissions.mqh (4.87 KB) 조회PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 조회PositionFilter.mqh (1.38 KB) 조회PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 조회QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 조회QuickSortT.mqh (1.67 KB) 조회QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 조회QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 조회Reservoir.mqh (4.71 KB) 조회RSquared.mqh (2.27 KB) 조회SimpleArray.mqh (1.3 KB) 조회StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 조회StringUtils.mqh (1.91 KB) 조회StructPrint.mqh (0.85 KB) 조회SymbolFilter.mqh (7 KB) 조회SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 조회Tableau.mqh (8.79 KB) 조회TickEnum.mqh (2.4 KB) 조회TickFilter.mqh (3.74 KB) 조회TickModel.mqh (2.67 KB) 조회Timing.mqh (1.71 KB) 조회toyjson.mqh (11.4 KB) 조회TplFile.mqh (8.12 KB) 조회TplFileFull.mqh (11.01 KB) 조회TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 조회TradeCache.mqh (7.55 KB) 조회TradeFilter.mqh (10.59 KB) 조회TradeGuard.mqh (4.42 KB) 조회TradeReport.mqh (8.83 KB) 조회TradeReportPage.htm (0.75 KB)TradeReportSVG.htm (0.38 KB)TradeReportTable.htm (2.11 KB)TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 조회TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 조회TradeState.mqh (5.91 KB) 조회TradeUtils.mqh (11.51 KB) 조회TrailingStop.mqh (4.17 KB) 조회Tuples.mqh (4.94 KB) 조회TypeName.mqh (1 KB) 조회Uninit.mqh (1.16 KB) 조회Warnings.mqh (0.54 KB) 조회\MQL5\Include\MQL5Book\ws\wsclient.mqh (5.19 KB) 조회wsframe.mqh (11.62 KB) 조회wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 조회wsmessage.mqh (5.44 KB) 조회wsprotocol.mqh (15.63 KB) 조회wstools.mqh (6.22 KB) 조회wstransport.mqh (5.33 KB) 조회\MQL5\Indicators\MQL5Book\p5\EventAll.mq5 (3.18 KB) 조회EventAllObjects.mq5 (4.92 KB) 조회EventMouseWheel.mq5 (2.83 KB) 조회EventTickSpy.mq5 (4.04 KB) 조회EventTranslateKey.mq5 (2.61 KB) 조회EventWindowSizer.mq5 (2.43 KB) 조회IndBarIndex.mq5 (2.75 KB) 조회IndColorWPR.mq5 (4.22 KB) 조회IndDeltaVolume.mq5 (8.51 KB) 조회IndFractals.mq5 (3.63 KB) 조회IndFractalsZigZag.mq5 (3.24 KB) 조회IndHighLowClose.mq5 (2.66 KB) 조회IndLabelHighLowClose.mq5 (2.8 KB) 조회IndMultiSymbolMonitor.mq5 (1.89 KB) 조회IndPropHighLowClose.mq5 (2.72 KB) 조회IndReplica1.mq5 (2.08 KB) 조회IndReplica2.mq5 (1.96 KB) 조회IndReplica3.mq5 (2.06 KB) 조회IndStub.mq5 (1.15 KB) 조회IndSubChart.mq5 (9.47 KB) 조회IndSubChartSimple.mq5 (7.28 KB) 조회IndTripleEMA.mq5 (5.65 KB) 조회IndUnityPercent.mq5 (9.67 KB) 조회IndWPR.mq5 (2.8 KB) 조회LifeCycle.mq5 (2.01 KB) 조회MultipleTimers.mq5 (5.98 KB) 조회ObjectChannels.mq5 (5.08 KB) 조회ObjectChart.mq5 (4.87 KB) 조회ObjectGroupEdit.mq5 (4.29 KB) 조회ObjectHighLowChannel.mq5 (2.89 KB) 조회ObjectHighLowFibo.mq5 (3.5 KB) 조회ObjectHighLowFiboMove.mq5 (3.43 KB) 조회SubScaler.mq5 (5.67 KB) 조회UseDemoAll.mq5 (5.3 KB) 조회UseDemoAllLoop.mq5 (5.28 KB) 조회UseDemoAllParams.mq5 (5.54 KB) 조회UseDemoAllSimple.mq5 (4.34 KB) 조회UseEnvelopesParams1.mq5 (3.93 KB) 조회UseEnvelopesParams2.mq5 (4.86 KB) 조회UseM1MA.mq5 (6.92 KB) 조회UseM1MASimple.mq5 (4.58 KB) 조회UseStochastic.mq5 (2.9 KB) 조회UseUnityPercentPro.mq5 (10.11 KB) 조회UseWPR1.mq5 (2.95 KB) 조회UseWPR2.mq5 (2.47 KB) 조회UseWPR3.mq5 (1.91 KB) 조회UseWPRFractals.mq5 (5.83 KB) 조회UseWPRMTF.mq5 (5.91 KB) 조회UseWPRMTFDashboard.mq5 (6.92 KB) 조회\MQL5\Libraries\MQL5Book\LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 조회LibRand.mq5 (3 KB) 조회\MQL5\Presets\MQL5Book\BandOsMA.set (1.22 KB)BandOsMACustom.set (1.54 KB)BandOsMAticks.set (1.24 KB)\MQL5\Scripts\MQL5Book\p5\AllInOne.mq5 (1.58 KB) 조회AllInOne.mqh (5.16 KB) 조회ChartBlackout.mq5 (0.85 KB) 조회ChartCloseIdle.mq5 (3.35 KB) 조회ChartColorInverse.mq5 (1.26 KB) 조회ChartDock.mq5 (1.75 KB) 조회ChartDrop.mq5 (1.58 KB) 조회ChartDuplicate.mq5 (0.95 KB) 조회ChartElements.mq5 (2.13 KB) 조회ChartFullSet.mq5 (1.24 KB) 조회ChartIndicatorMove.mq5 (1.99 KB) 조회ChartInputControl.mq5 (2.23 KB) 조회ChartList.mq5 (4.13 KB) 조회ChartList1.mq5 (1.42 KB) 조회ChartList2.mq5 (1.49 KB) 조회ChartList3.mq5 (2.15 KB) 조회ChartList4.mq5 (2.76 KB) 조회ChartMainProperties.mq5 (1.28 KB) 조회ChartMode.mq5 (1.3 KB) 조회ChartNavigate.mq5 (1.2 KB) 조회ChartPanorama.mq5 (2.25 KB) 조회ChartScalePrice.mq5 (2.32 KB) 조회ChartScaleTime.mq5 (2.4 KB) 조회ChartShifts.mq5 (1.36 KB) 조회ChartSynchro.mq5 (2.23 KB) 조회ChartTemplate.mq5 (2.58 KB) 조회ChartUnfix.mq5 (2.13 KB) 조회ChartXY.mq5 (2.67 KB) 조회ObjectAnchorLabel.mq5 (2.68 KB) 조회ObjectAngle.mq5 (1.93 KB) 조회ObjectBitmap.mq5 (1.64 KB) 조회ObjectBitmapOffset.mq5 (2.06 KB) 조회ObjectButton.mq5 (1.79 KB) 조회ObjectCleanup1.mq5 (2.26 KB) 조회ObjectCleanup2.mq5 (2.36 KB) 조회ObjectCopy.mq5 (3.3 KB) 조회ObjectCornerLabel.mq5 (3.43 KB) 조회ObjectEdit.mq5 (2.38 KB) 조회ObjectFinder.mq5 (1.65 KB) 조회ObjectFont.mq5 (4.52 KB) 조회ObjectListing.mq5 (2.03 KB) 조회ObjectPrefix.mqh (0.04 KB) 조회ObjectRays.mq5 (2.45 KB) 조회ObjectShapesDraw.mq5 (12.39 KB) 조회ObjectSimpleShowcase.mq5 (1.61 KB) 조회ObjectSizeLabel.mq5 (9.34 KB) 조회ObjectStyle.mq5 (3.75 KB) 조회ObjectTimeframes.mq5 (2.47 KB) 조회ObjectWingdings.mq5 (1.27 KB) 조회ObjectZOrder.mq5 (2.96 KB) 조회ScriptNoComment.mq5 (0.99 KB) 조회ScriptRemove.mq5 (2.09 KB) 조회SeriesBars.mq5 (2.88 KB) 조회SeriesCopy.mq5 (3.75 KB) 조회SeriesInfo.mq5 (1.76 KB) 조회SeriesRates.mq5 (3.1 KB) 조회SeriesSpread.mq5 (3.46 KB) 조회SeriesSpreadHighest.mq5 (4.56 KB) 조회SeriesStats.mq5 (2.31 KB) 조회SeriesTicksDeltaVolume.mq5 (5.1 KB) 조회SeriesTicksStats.mq5 (4.77 KB) 조회\MQL5\Services\MQL5Book\p5\ServiceAccount.mq5 (4.96 KB) 조회트레이딩 기회를 놓치고 있어요:
파트 5. MQL5에서 애플리케이션 프로그램 만들기
"파트 5. MQL5에서 애플리케이션 만들기”'에서는 금융 데이터 분석 및 처리, 차트 시각화, 자동화, 사용자 상호작용 등 알고리즘 트레이딩과 관련된 API에 대해 자세히 알아볼 것입니다.
우리는 MQL 프로그램 생성의 일반적인 원칙부터 시작하여 터미널의 이벤트 유형, 기능 및 모델을 알아볼 것입니다. 그런 다음 시계열에 대한 액세스, 차트 및 그래픽 객체를 사용한 작업, 그리고 각각의 MQL 프로그램 유형을 개별적으로 만들고 적용하는 원리를 살펴봅니다.
MetaTrader 5 터미널은 기술지표, 자동 또는 반자동 거래를 위한 EA(Expert Advisor), 일회성 작업의 수행을 위한 스크립트, 백그라운드 작업용 서비스, 개별 기능 모듈용 라이브러리 등 5가지 유형의 프로그램을 지원합니다.
우리는 지표와 차트를 사용하는 방법에 대해 자세히 살펴보고 Expert Advisors에서도 이들을 적용할 수 있는 기법을 배웁니다. Expert Advisors의 개발은 이 책의 다음 부분에서 다룰 것이며 우리는 주문 자동 체결, 트레이딩 전략 공식화, 과거 데이터를 사용한 테스트 및 최적화에 대해 살펴볼 것입니다.
우리는 내장된 표준 지표를 사용하는 방법과 처음부터 또는 다른 지표를 기반으로 사용자 지정 애플리케이션을 만드는 방법을 알아볼 것입니다. 다른 프로그램에서 사용되지만 내비게이터에 별도로 표시되지 않는 EX5 라이브러리를 제외한 모든 컴파일된 프로그램은 MetaTrader 5의 내비게이터에 표시됩니다.
그 결과 우리는 MQL5 언어의 기능과 알고리즘 트레이딩에서의 적용에 대해 보다 포괄적으로 이해하게 될 것입니다. 이를 통해 우리는 금융 데이터를 효과적으로 작업하게 되고 트레이딩 지표와 Expert Advisors를 만들 수 있게 될 것입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/45594
이 책의 네 번째 파트에서는 기본 제공 함수(MQL5 API)를 마스터하는 데 중점을 둘 것입니다. 그리고 이후 점차 전문화된 하위 시스템을 살펴볼 것입니다. 모든 MQL5 프로그램은 다양한 기술과 기능을 활용할 수 있게 합니다. 따라서 여러분은 대부분의 프로그램에서 활용할 수 있는 가장 간단하고 유용한 기능부터 시작하는 것이 좋습니다.MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 3
3부 “MQL5에서는 객체 지향 프로그래밍”에서 MQL5 언어에서의 객체 지향 프로그래밍(OOP)의 세계에 대해 자세히 알아봅니다. 소프트웨어 개발에는 여러 요소의 관리와 관련된 복잡함이 수반되는 경우가 많기 때문에 프로그래밍의 편의성과 생산성 및 품질을 개선하기 위한 고급 기술이 필요합니다.
"MQL5 Programming for Traders" 파트 6에서는 MQL5 언어의 핵심인 트레이딩 자동화에 대해 알아볼 것입니다. 우리는 금융상품 사양 및 트레이딩 계좌 설정과 같은 기본적인 것들부터 시작하게 될 것입니다. 이는 Expert Advisors를 제대로 운영하기 위한 전제 조건입니다.MQL5 Programming for Traders – 책의 소스 코드. 파트 7
책의 마지막 일곱 번째 부분에서는 MetaTrader 5용 프로그램을 개발할 때 유용한 MQL5 API의 고급 기능에 대해 설명합니다. 여기에는 맞춤형 종목 심볼, 내장된 경제 달력 이벤트에 대해서는 물론 네트워킹, 데이터베이스, 암호화와 같은 범용적인 기술이 포함됩니다.