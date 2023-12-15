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Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 3 - эксперт для MetaTrader 5
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Часть 3. Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5
"Часть 3. Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5" предлагает вам погружение в мир объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке MQL5. В процессе разработки программ часто возникает сложность управления множеством сущностей, что требует продвинутой технологии для улучшения удобства, производительности и качества работы программиста.
Технология ООП строится на концепции объектов, которые являются переменными пользовательского типа, определенного программистом средствами MQL5. Создание пользовательских типов позволяет моделировать объекты и упрощает написание и сопровождение программ.
В этой части рассматриваются различные способы определения новых типов, включая классы, структуры и объединения. Эти пользовательские типы могут сочетать в себе данные и алгоритмы, описывая состояние и поведение прикладных объектов.
Автор книги предоставляет описание принципа "разделяй и властвуй", показывая, что объекты представляют собой мини-программы, каждая из которых отвечает за решение небольшой, но логически завершенной задачи. Объекты можно объединять в единую систему и строить продукты и сервисы произвольной сложности.
Чтобы помочь пользователям более полно использовать возможности MQL5, Часть "Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5" знакомит с принципами ООП, а также практической реализацией на данном языке. Книга также охватывает шаблоны, интерфейсы и пространства имен, раскрывая гибкость и мощь ООП в разработке программ для MQL5.
Часть 2 "Основы программирования на MQL5" является введением в ключевые концепции этого языка программирования. В этой части книги читатели ознакомятся с типами данных, идентификаторами, переменными, выражениями и операторами, а также узнают, как объединять различные инструкции для формирования логики работы программы.Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 1
Первая глава книги знакомит с языком и средой разработки MQL5. Одно из главных изменений в языке MQL5 по сравнению с MQL4 (язык MetaTrader 4) — поддержка объектно-ориентированного программирования (ООП), что делает его схожим с C++.
В четвертой части книги мы сосредоточимся на освоении встроенных функций (MQL5 API) и будем последовательно углубляться в специализированные подсистемы. Перечень технологий и функциональности, доступных любой программе на MQL5, огромен. Поэтому для начала имеет смысл рассмотреть наиболее простые и полезные функции, которые могут применяться в большинстве программ.Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 5
В пятой части книги мы углубимся в изучение API, связанного с алготрейдингом, включая анализ и обработку финансовых данных, визуализацию на графиках и автоматизацию действий, а также интерактивное взаимодействие с пользователем.