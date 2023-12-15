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Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 3 - эксперт для MetaTrader 5

MetaQuotes
MetaQuotes

MetaQuotes

Компания MetaQuotes Ltd является разработчиком торговой платформы MetaTrader 5, которая позволяет торговать на разнообразных финансовых рынках.
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133 статьи 289 кодов 18347 тем 28400 комментариев
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(6)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) просмотр
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) просмотр
unicode2.txt (0.1 KB) просмотр
unicode3.txt (0.1 KB) просмотр
utf8.txt (0.05 KB) просмотр
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) просмотр
AppliedTo.mqh (1.17 KB) просмотр
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) просмотр
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) просмотр
AutoPtr.mqh (1.87 KB) просмотр
CalendarCache.mqh (24.24 KB) просмотр
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) просмотр
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) просмотр
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) просмотр
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) просмотр
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) просмотр
ColorMix.mqh (6.25 KB) просмотр
Comments.mqh (3.71 KB) просмотр
ConverterT.mqh (0.96 KB) просмотр
CRC32.mqh (1.89 KB) просмотр
CustomOrder.mqh (8.69 KB) просмотр
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) просмотр
CustomTrade.mqh (39.4 KB) просмотр
DateTime.mqh (2.56 KB) просмотр
DBSQLite.mqh (24.03 KB) просмотр
DealFilter.mqh (0.84 KB) просмотр
DealMonitor.mqh (4.56 KB) просмотр
Defines.mqh (0.71 KB) просмотр
EnumToArray.mqh (1.54 KB) просмотр
FileHandle.mqh (1.97 KB) просмотр
FileHolder.mqh (3.64 KB) просмотр
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) просмотр
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) просмотр
IndBufArray.mqh (7.17 KB) просмотр
IndCommon.mqh (0.9 KB) просмотр
IS.mqh (0.98 KB) просмотр
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) просмотр
LibRand.mqh (1.23 KB) просмотр
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) просмотр
MapArray.mqh (2.64 KB) просмотр
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) просмотр
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) просмотр
MqlError.mqh (8.53 KB) просмотр
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) просмотр
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) просмотр
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) просмотр
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) просмотр
MultiTimer.mqh (6.77 KB) просмотр
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) просмотр
OptReader.mqh (21.93 KB) просмотр
OrderFilter.mqh (1.19 KB) просмотр
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) просмотр
OutputStream.mqh (4.18 KB) просмотр
Periods.mqh (1.95 KB) просмотр
Permissions.mqh (4.87 KB) просмотр
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) просмотр
PNG.mqh (5.31 KB) просмотр
PositionFilter.mqh (1.38 KB) просмотр
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) просмотр
PRTF.mqh (1.07 KB) просмотр
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) просмотр
QuickSortT.mqh (1.67 KB) просмотр
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) просмотр
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) просмотр
Reservoir.mqh (4.71 KB) просмотр
RSquared.mqh (2.27 KB) просмотр
RTTI.mqh (1.57 KB) просмотр
SimpleArray.mqh (1.3 KB) просмотр
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) просмотр
StringUtils.mqh (1.91 KB) просмотр
StructPrint.mqh (0.85 KB) просмотр
SymbolFilter.mqh (7 KB) просмотр
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) просмотр
Tableau.mqh (8.79 KB) просмотр
TickEnum.mqh (2.4 KB) просмотр
TickFilter.mqh (3.74 KB) просмотр
TickModel.mqh (2.67 KB) просмотр
Timing.mqh (1.71 KB) просмотр
toyjson.mqh (11.4 KB) просмотр
TplFile.mqh (8.12 KB) просмотр
TplFileFull.mqh (11.01 KB) просмотр
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) просмотр
TradeCache.mqh (7.55 KB) просмотр
TradeFilter.mqh (10.59 KB) просмотр
TradeGuard.mqh (4.42 KB) просмотр
TradeReport.mqh (8.83 KB) просмотр
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) просмотр
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) просмотр
TradeState.mqh (5.91 KB) просмотр
TradeUtils.mqh (11.51 KB) просмотр
TrailingStop.mqh (4.17 KB) просмотр
Tuples.mqh (4.94 KB) просмотр
TypeName.mqh (1 KB) просмотр
Uninit.mqh (1.16 KB) просмотр
URL.mqh (4.64 KB) просмотр
Warnings.mqh (0.54 KB) просмотр
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) просмотр
wsframe.mqh (11.62 KB) просмотр
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) просмотр
wsmessage.mqh (5.44 KB) просмотр
wsprotocol.mqh (15.63 KB) просмотр
wstools.mqh (6.22 KB) просмотр
wstransport.mqh (5.33 KB) просмотр
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) просмотр
LibRand.mq5 (3 KB) просмотр
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p3\
CounterConstPtr.mq5 (3.74 KB) просмотр
FiboMonad.mq5 (2.73 KB) просмотр
FinalDelete.mq5 (1.75 KB) просмотр
Matrix.mq5 (6.84 KB) просмотр
OverrideVsOverload.mq5 (3.75 KB) просмотр
Shapes.mq5 (6.11 KB) просмотр
Shapes1.mq5 (5.86 KB) просмотр
Shapes2.mq5 (5.6 KB) просмотр
Shapes3.mq5 (5.94 KB) просмотр
Shapes4.mq5 (6.33 KB) просмотр
Shapes5.mq5 (6 KB) просмотр
Shapes5stats.mq5 (8.02 KB) просмотр
Shapes6.mq5 (6.26 KB) просмотр
ShapesCasting.mq5 (8.26 KB) просмотр
Structs.mq5 (2.87 KB) просмотр
StructsComposition.mq5 (1.6 KB) просмотр
TemplatesAutoPtr.mq5 (2.58 KB) просмотр
TemplatesConverter.mq5 (1.88 KB) просмотр
TemplatesExtended.mq5 (3.41 KB) просмотр
TemplatesMax.mq5 (3.04 KB) просмотр
TemplatesSimpleArray.mq5 (2.87 KB) просмотр
TemplatesSorting.mq5 (2.08 KB) просмотр
ThisCallback.mq5 (2.47 KB) просмотр
ThisCallbackVoid.mq5 (2.58 KB) просмотр
Unions.mq5 (1.4 KB) просмотр
\MQL5\Services\MQL5Book\p4\
EnvSignature.mq5 (7.53 KB) просмотр
EnvType.mq5 (0.91 KB) просмотр
GlobalsNoCondition.mq5 (3.56 KB) просмотр
GlobalsWithCondition.mq5 (5.13 KB) просмотр
PRTF.mqh (1.07 KB) просмотр
\MQL5\Services\MQL5Book\p5\
ServiceAccount.mq5 (4.96 KB) просмотр
\MQL5\Services\MQL5Book\p7\
CalendarChangeSaver.mq5 (3.94 KB) просмотр
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Часть 3. Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5

"Часть 3. Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5" предлагает вам погружение в мир объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке MQL5. В процессе разработки программ часто возникает сложность управления множеством сущностей, что требует продвинутой технологии для улучшения удобства, производительности и качества работы программиста.

Технология ООП строится на концепции объектов, которые являются переменными пользовательского типа, определенного программистом средствами MQL5. Создание пользовательских типов позволяет моделировать объекты и упрощает написание и сопровождение программ.

В этой части рассматриваются различные способы определения новых типов, включая классы, структуры и объединения. Эти пользовательские типы могут сочетать в себе данные и алгоритмы, описывая состояние и поведение прикладных объектов.

Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5

Автор книги предоставляет описание принципа "разделяй и властвуй", показывая, что объекты представляют собой мини-программы, каждая из которых отвечает за решение небольшой, но логически завершенной задачи. Объекты можно объединять в единую систему и строить продукты и сервисы произвольной сложности.

Чтобы помочь пользователям более полно использовать возможности MQL5, Часть "Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5" знакомит с принципами ООП, а также практической реализацией на данном языке. Книга также охватывает шаблоны, интерфейсы и пространства имен, раскрывая гибкость и мощь ООП в разработке программ для MQL5.


Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 2 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 2

Часть 2 "Основы программирования на MQL5" является введением в ключевые концепции этого языка программирования. В этой части книги читатели ознакомятся с типами данных, идентификаторами, переменными, выражениями и операторами, а также узнают, как объединять различные инструкции для формирования логики работы программы.

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 1 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 1

Первая глава книги знакомит с языком и средой разработки MQL5. Одно из главных изменений в языке MQL5 по сравнению с MQL4 (язык MetaTrader 4) — поддержка объектно-ориентированного программирования (ООП), что делает его схожим с C++.

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 4 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 4

В четвертой части книги мы сосредоточимся на освоении встроенных функций (MQL5 API) и будем последовательно углубляться в специализированные подсистемы. Перечень технологий и функциональности, доступных любой программе на MQL5, огромен. Поэтому для начала имеет смысл рассмотреть наиболее простые и полезные функции, которые могут применяться в большинстве программ.

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 5 Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 5

В пятой части книги мы углубимся в изучение API, связанного с алготрейдингом, включая анализ и обработку финансовых данных, визуализацию на графиках и автоматизацию действий, а также интерактивное взаимодействие с пользователем.