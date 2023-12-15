Часть 3. Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5





"Часть 3. Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5" предлагает вам погружение в мир объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке MQL5. В процессе разработки программ часто возникает сложность управления множеством сущностей, что требует продвинутой технологии для улучшения удобства, производительности и качества работы программиста.

Технология ООП строится на концепции объектов, которые являются переменными пользовательского типа, определенного программистом средствами MQL5. Создание пользовательских типов позволяет моделировать объекты и упрощает написание и сопровождение программ.

В этой части рассматриваются различные способы определения новых типов, включая классы, структуры и объединения. Эти пользовательские типы могут сочетать в себе данные и алгоритмы, описывая состояние и поведение прикладных объектов.





Автор книги предоставляет описание принципа "разделяй и властвуй", показывая, что объекты представляют собой мини-программы, каждая из которых отвечает за решение небольшой, но логически завершенной задачи. Объекты можно объединять в единую систему и строить продукты и сервисы произвольной сложности.

Чтобы помочь пользователям более полно использовать возможности MQL5, Часть "Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5" знакомит с принципами ООП, а также практической реализацией на данном языке. Книга также охватывает шаблоны, интерфейсы и пространства имен, раскрывая гибкость и мощь ООП в разработке программ для MQL5.