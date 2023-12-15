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交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第三部分 - MetaTrader 5EA

MetaQuotes
MetaQuotes

MetaQuotes

MetaQuotes MetaQuotes Ltd是一家软件开发公司。我们其中的一款产品就是MetaTrader 5交易平台，其意于在不同的金融市场进行交易。
使用以下链接下载软件的最新版本：
133 文章 289 代码 18379 主题 28400 评论
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3242
等级:
(6)
已发布:
已更新:
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) 预览
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) 预览
unicode2.txt (0.1 KB) 预览
unicode3.txt (0.1 KB) 预览
utf8.txt (0.05 KB) 预览
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 预览
AppliedTo.mqh (1.17 KB) 预览
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 预览
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 预览
AutoPtr.mqh (1.87 KB) 预览
CalendarCache.mqh (24.24 KB) 预览
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 预览
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 预览
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 预览
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 预览
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 预览
ColorMix.mqh (6.25 KB) 预览
Comments.mqh (3.71 KB) 预览
ConverterT.mqh (0.96 KB) 预览
CRC32.mqh (1.89 KB) 预览
CustomOrder.mqh (8.69 KB) 预览
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 预览
CustomTrade.mqh (39.4 KB) 预览
DateTime.mqh (2.56 KB) 预览
DBSQLite.mqh (24.03 KB) 预览
DealFilter.mqh (0.84 KB) 预览
DealMonitor.mqh (4.56 KB) 预览
Defines.mqh (0.71 KB) 预览
EnumToArray.mqh (1.54 KB) 预览
FileHandle.mqh (1.97 KB) 预览
FileHolder.mqh (3.64 KB) 预览
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 预览
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 预览
IndBufArray.mqh (7.17 KB) 预览
IndCommon.mqh (0.9 KB) 预览
IS.mqh (0.98 KB) 预览
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 预览
LibRand.mqh (1.23 KB) 预览
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 预览
MapArray.mqh (2.64 KB) 预览
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 预览
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 预览
MqlError.mqh (8.53 KB) 预览
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 预览
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 预览
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 预览
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 预览
MultiTimer.mqh (6.77 KB) 预览
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 预览
OptReader.mqh (21.93 KB) 预览
OrderFilter.mqh (1.19 KB) 预览
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 预览
OutputStream.mqh (4.18 KB) 预览
Periods.mqh (1.95 KB) 预览
Permissions.mqh (4.87 KB) 预览
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 预览
PNG.mqh (5.31 KB) 预览
PositionFilter.mqh (1.38 KB) 预览
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 预览
PRTF.mqh (1.07 KB) 预览
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 预览
QuickSortT.mqh (1.67 KB) 预览
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 预览
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 预览
Reservoir.mqh (4.71 KB) 预览
RSquared.mqh (2.27 KB) 预览
RTTI.mqh (1.57 KB) 预览
SimpleArray.mqh (1.3 KB) 预览
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 预览
StringUtils.mqh (1.91 KB) 预览
StructPrint.mqh (0.85 KB) 预览
SymbolFilter.mqh (7 KB) 预览
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 预览
Tableau.mqh (8.79 KB) 预览
TickEnum.mqh (2.4 KB) 预览
TickFilter.mqh (3.74 KB) 预览
TickModel.mqh (2.67 KB) 预览
Timing.mqh (1.71 KB) 预览
toyjson.mqh (11.4 KB) 预览
TplFile.mqh (8.12 KB) 预览
TplFileFull.mqh (11.01 KB) 预览
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 预览
TradeCache.mqh (7.55 KB) 预览
TradeFilter.mqh (10.59 KB) 预览
TradeGuard.mqh (4.42 KB) 预览
TradeReport.mqh (8.83 KB) 预览
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 预览
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 预览
TradeState.mqh (5.91 KB) 预览
TradeUtils.mqh (11.51 KB) 预览
TrailingStop.mqh (4.17 KB) 预览
Tuples.mqh (4.94 KB) 预览
TypeName.mqh (1 KB) 预览
Uninit.mqh (1.16 KB) 预览
URL.mqh (4.64 KB) 预览
Warnings.mqh (0.54 KB) 预览
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) 预览
wsframe.mqh (11.62 KB) 预览
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 预览
wsmessage.mqh (5.44 KB) 预览
wsprotocol.mqh (15.63 KB) 预览
wstools.mqh (6.22 KB) 预览
wstransport.mqh (5.33 KB) 预览
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 预览
LibRand.mq5 (3 KB) 预览
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p3\
CounterConstPtr.mq5 (3.74 KB) 预览
FiboMonad.mq5 (2.73 KB) 预览
FinalDelete.mq5 (1.75 KB) 预览
Matrix.mq5 (6.84 KB) 预览
OverrideVsOverload.mq5 (3.75 KB) 预览
Shapes.mq5 (6.11 KB) 预览
Shapes1.mq5 (5.86 KB) 预览
Shapes2.mq5 (5.6 KB) 预览
Shapes3.mq5 (5.94 KB) 预览
Shapes4.mq5 (6.33 KB) 预览
Shapes5.mq5 (6 KB) 预览
Shapes5stats.mq5 (8.02 KB) 预览
Shapes6.mq5 (6.26 KB) 预览
ShapesCasting.mq5 (8.26 KB) 预览
Structs.mq5 (2.87 KB) 预览
StructsComposition.mq5 (1.6 KB) 预览
TemplatesAutoPtr.mq5 (2.58 KB) 预览
TemplatesConverter.mq5 (1.88 KB) 预览
TemplatesExtended.mq5 (3.41 KB) 预览
TemplatesMax.mq5 (3.04 KB) 预览
TemplatesSimpleArray.mq5 (2.87 KB) 预览
TemplatesSorting.mq5 (2.08 KB) 预览
ThisCallback.mq5 (2.47 KB) 预览
ThisCallbackVoid.mq5 (2.58 KB) 预览
Unions.mq5 (1.4 KB) 预览
\MQL5\Services\MQL5Book\p4\
EnvSignature.mq5 (7.53 KB) 预览
EnvType.mq5 (0.91 KB) 预览
GlobalsNoCondition.mq5 (3.56 KB) 预览
GlobalsWithCondition.mq5 (5.13 KB) 预览
PRTF.mqh (1.07 KB) 预览
\MQL5\Services\MQL5Book\p5\
ServiceAccount.mq5 (4.96 KB) 预览
\MQL5\Services\MQL5Book\p7\
CalendarChangeSaver.mq5 (3.94 KB) 预览
扩展 (147) 崩溃 (147)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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第三部分 MQL5中的面向对象编程

第三部分 "MQL5中的面向对象编程"呈现了MQL5语言中面向对象编程(OOP)的世界。软件开发往往涉及与多个实体管理相关的复杂性，需要先进的技术来提高编程的便利性、效率和质量。

OOP技术基于对象的概念，即程序员使用MQL5工具定义的自定义类型变量。创建自定义类型可以建立对象模型，简化程序的编写和维护。

本部分将探讨定义新类型的各种方法，包括类、结构和组合。这些自定义类型可以将数据和算法结合，来描述应用程序对象的状态和行为。

MQL5中的面向对象编程

作者详细论述了"分治法"的原则，表明对象是小程序，每个小程序负责解决一个虽然小但逻辑上完整的任务。您可以将对象组合到一个系统中，创建任意复杂的产品和服务。

为了帮助用户学习MQL5的功能，"MQL5中的面向对象编程"部分介绍了面向对象编程(OOP)的原理和实际实施示例。本书还涵盖了模板、接口和命名空间，展示了OOP在MQL5开发程序中的灵活性和强大功能。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/45592

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第二部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第二部分

第二部分 "MQL5编程基础知识"介绍了该编程语言的核心概念。本书这一部分专门讨论数据类型、标识符、变量、表达式和运算符。您将学习了解如何组合不同的指令来形成程序逻辑。

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第一部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第一部分

本书第一章介绍了MQL5语言和开发环境。与MQL4（MetaTrader 4 语言）相比，MQL5语言其中一项新功能就是支持面向对象编程(OOP)，这使其类似于C++。

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 书中的源代码。第四部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 书中的源代码。第四部分

在本书的第四部分，我们将重点掌握内置函数(MQL5 API)，并将逐步深入研究专门的子系统。任何MQL5程序都可以利用大量技术和功能。因此，从大多数程序都能使用的最简单且最有用的函数开始是明智的。

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第五部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第五部分

在本书的第五部分，我们将深入探讨与算法交易相关的API，包括金融数据分析和处理、图表可视化、自动化和用户交互。