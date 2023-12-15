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交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第三部分 - MetaTrader 5EA
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\MQL5\Files\MQL5Book\ansi1252.txt (0.05 KB) 预览clock10.htm (0.96 KB)clock10.png (0.32 KB)envrun.bat (0.05 KB)icons-322-46.bmp (57.91 KB)unicode1.txt (0.1 KB) 预览unicode2.txt (0.1 KB) 预览unicode3.txt (0.1 KB) 预览\MQL5\Include\MQL5Book\AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 预览AppliedTo.mqh (1.17 KB) 预览ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 预览AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 预览AutoPtr.mqh (1.87 KB) 预览CalendarCache.mqh (24.24 KB) 预览CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 预览CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 预览CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 预览ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 预览ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 预览ColorMix.mqh (6.25 KB) 预览Comments.mqh (3.71 KB) 预览ConverterT.mqh (0.96 KB) 预览CustomOrder.mqh (8.69 KB) 预览CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 预览CustomTrade.mqh (39.4 KB) 预览DateTime.mqh (2.56 KB) 预览DBSQLite.mqh (24.03 KB) 预览DealFilter.mqh (0.84 KB) 预览DealMonitor.mqh (4.56 KB) 预览Defines.mqh (0.71 KB) 预览EnumToArray.mqh (1.54 KB) 预览FileHandle.mqh (1.97 KB) 预览FileHolder.mqh (3.64 KB) 预览HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 预览HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 预览IndBufArray.mqh (7.17 KB) 预览IndCommon.mqh (0.9 KB) 预览LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 预览LibRand.mqh (1.23 KB) 预览LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 预览MapArray.mqh (2.64 KB) 预览MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 预览MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 预览MqlError.mqh (8.53 KB) 预览MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 预览MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 预览MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 预览MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 预览MultiTimer.mqh (6.77 KB) 预览ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 预览OptReader.mqh (21.93 KB) 预览OrderFilter.mqh (1.19 KB) 预览OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 预览OutputStream.mqh (4.18 KB) 预览Periods.mqh (1.95 KB) 预览Permissions.mqh (4.87 KB) 预览PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 预览PositionFilter.mqh (1.38 KB) 预览PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 预览QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 预览QuickSortT.mqh (1.67 KB) 预览QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 预览QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 预览Reservoir.mqh (4.71 KB) 预览RSquared.mqh (2.27 KB) 预览SimpleArray.mqh (1.3 KB) 预览StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 预览StringUtils.mqh (1.91 KB) 预览StructPrint.mqh (0.85 KB) 预览SymbolFilter.mqh (7 KB) 预览SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 预览Tableau.mqh (8.79 KB) 预览TickEnum.mqh (2.4 KB) 预览TickFilter.mqh (3.74 KB) 预览TickModel.mqh (2.67 KB) 预览Timing.mqh (1.71 KB) 预览toyjson.mqh (11.4 KB) 预览TplFile.mqh (8.12 KB) 预览TplFileFull.mqh (11.01 KB) 预览TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 预览TradeCache.mqh (7.55 KB) 预览TradeFilter.mqh (10.59 KB) 预览TradeGuard.mqh (4.42 KB) 预览TradeReport.mqh (8.83 KB) 预览TradeReportPage.htm (0.75 KB)TradeReportSVG.htm (0.38 KB)TradeReportTable.htm (2.11 KB)TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 预览TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 预览TradeState.mqh (5.91 KB) 预览TradeUtils.mqh (11.51 KB) 预览TrailingStop.mqh (4.17 KB) 预览Tuples.mqh (4.94 KB) 预览TypeName.mqh (1 KB) 预览Uninit.mqh (1.16 KB) 预览Warnings.mqh (0.54 KB) 预览\MQL5\Include\MQL5Book\ws\wsclient.mqh (5.19 KB) 预览wsframe.mqh (11.62 KB) 预览wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 预览wsmessage.mqh (5.44 KB) 预览wsprotocol.mqh (15.63 KB) 预览wstools.mqh (6.22 KB) 预览wstransport.mqh (5.33 KB) 预览\MQL5\Libraries\MQL5Book\LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 预览LibRand.mq5 (3 KB) 预览\MQL5\Presets\MQL5Book\BandOsMA.set (1.22 KB)BandOsMACustom.set (1.54 KB)BandOsMAticks.set (1.24 KB)\MQL5\Scripts\MQL5Book\p3\CounterConstPtr.mq5 (3.74 KB) 预览FiboMonad.mq5 (2.73 KB) 预览FinalDelete.mq5 (1.75 KB) 预览Matrix.mq5 (6.84 KB) 预览OverrideVsOverload.mq5 (3.75 KB) 预览Shapes.mq5 (6.11 KB) 预览Shapes1.mq5 (5.86 KB) 预览Shapes2.mq5 (5.6 KB) 预览Shapes3.mq5 (5.94 KB) 预览Shapes4.mq5 (6.33 KB) 预览Shapes5.mq5 (6 KB) 预览Shapes5stats.mq5 (8.02 KB) 预览Shapes6.mq5 (6.26 KB) 预览ShapesCasting.mq5 (8.26 KB) 预览Structs.mq5 (2.87 KB) 预览StructsComposition.mq5 (1.6 KB) 预览TemplatesAutoPtr.mq5 (2.58 KB) 预览TemplatesConverter.mq5 (1.88 KB) 预览TemplatesExtended.mq5 (3.41 KB) 预览TemplatesMax.mq5 (3.04 KB) 预览TemplatesSimpleArray.mq5 (2.87 KB) 预览TemplatesSorting.mq5 (2.08 KB) 预览ThisCallback.mq5 (2.47 KB) 预览ThisCallbackVoid.mq5 (2.58 KB) 预览Unions.mq5 (1.4 KB) 预览\MQL5\Services\MQL5Book\p4\EnvSignature.mq5 (7.53 KB) 预览EnvType.mq5 (0.91 KB) 预览GlobalsNoCondition.mq5 (3.56 KB) 预览GlobalsWithCondition.mq5 (5.13 KB) 预览\MQL5\Services\MQL5Book\p5\ServiceAccount.mq5 (4.96 KB) 预览\MQL5\Services\MQL5Book\p7\CalendarChangeSaver.mq5 (3.94 KB) 预览您错过了交易机会：
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第三部分 MQL5中的面向对象编程
第三部分 "MQL5中的面向对象编程"呈现了MQL5语言中面向对象编程(OOP)的世界。软件开发往往涉及与多个实体管理相关的复杂性，需要先进的技术来提高编程的便利性、效率和质量。
OOP技术基于对象的概念，即程序员使用MQL5工具定义的自定义类型变量。创建自定义类型可以建立对象模型，简化程序的编写和维护。
本部分将探讨定义新类型的各种方法，包括类、结构和组合。这些自定义类型可以将数据和算法结合，来描述应用程序对象的状态和行为。
作者详细论述了"分治法"的原则，表明对象是小程序，每个小程序负责解决一个虽然小但逻辑上完整的任务。您可以将对象组合到一个系统中，创建任意复杂的产品和服务。
为了帮助用户学习MQL5的功能，"MQL5中的面向对象编程"部分介绍了面向对象编程(OOP)的原理和实际实施示例。本书还涵盖了模板、接口和命名空间，展示了OOP在MQL5开发程序中的灵活性和强大功能。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/45592
第二部分 "MQL5编程基础知识"介绍了该编程语言的核心概念。本书这一部分专门讨论数据类型、标识符、变量、表达式和运算符。您将学习了解如何组合不同的指令来形成程序逻辑。交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第一部分
本书第一章介绍了MQL5语言和开发环境。与MQL4（MetaTrader 4 语言）相比，MQL5语言其中一项新功能就是支持面向对象编程(OOP)，这使其类似于C++。
在本书的第四部分，我们将重点掌握内置函数(MQL5 API)，并将逐步深入研究专门的子系统。任何MQL5程序都可以利用大量技术和功能。因此，从大多数程序都能使用的最简单且最有用的函数开始是明智的。交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第五部分
在本书的第五部分，我们将深入探讨与算法交易相关的API，包括金融数据分析和处理、图表可视化、自动化和用户交互。