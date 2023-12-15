파트3. MQL5의 객체 지향 프로그래밍





"파트3. "MQL5에서 객체 지향 프로그래밍" 에서는 MQL5 언어의 객체 지향 프로그래밍(OOP)의 세계에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 소프트웨어 개발에는 여러 요소의 관리와 관련된 복잡함이 수반되는 경우가 많기 때문에 프로그래밍의 편의성과 생산성 및 품질을 개선하기 위한 고급 기술이 필요합니다.

OOP 기술은 프로그래머가 MQL5 도구를 사용하여 정의한 사용자 지정 유형의 변수인 객체 개념을 기반으로 합니다. 사용자 지정 유형을 생성하면 객체를 모델링하고 프로그램을 작성하고 유지 관리하는 것을 간소화할 수 있습니다.

이 파트에서는 클래스, 구조체, 유니온 등 새로운 유형을 정의하는 다양한 방법을 살펴봅니다. 이러한 사용자 지정 유형은 데이터와 알고리즘을 결합하여 애플리케이션 객체의 상태 및 동작을 설명할 수 있습니다.





저자는 "분할 및 정복" 원칙에 대해 설명하면서 객체가 작지만 논리적으로 완전한 작업을 해결하는 미니 프로그램이라는 것을 보여줍니다. 여러분은 객체를 단일 시스템으로 결합하고 임의적이고 복잡성한 제품과 서비스를 만들 수 있습니다.

사용자가 MQL5의 기능을 학습하는 데 도움을 주기 위해 파트 "MQL5에서 객체 지향 프로그래밍"에서는 실제 구현 예제와 함께 OOP의 원리를 소개합니다. 이 책은 또한 템플릿, 인터페이스 및 네임스페이스에 대해 다루며 MQL5 개발 프로그램에서 OOP의 유연성과 강력한 기능을 소개합니다.