MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 3 - MetaTrader 5용 expert
파트3. MQL5의 객체 지향 프로그래밍
"파트3. "MQL5에서 객체 지향 프로그래밍" 에서는 MQL5 언어의 객체 지향 프로그래밍(OOP)의 세계에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 소프트웨어 개발에는 여러 요소의 관리와 관련된 복잡함이 수반되는 경우가 많기 때문에 프로그래밍의 편의성과 생산성 및 품질을 개선하기 위한 고급 기술이 필요합니다.
OOP 기술은 프로그래머가 MQL5 도구를 사용하여 정의한 사용자 지정 유형의 변수인 객체 개념을 기반으로 합니다. 사용자 지정 유형을 생성하면 객체를 모델링하고 프로그램을 작성하고 유지 관리하는 것을 간소화할 수 있습니다.
이 파트에서는 클래스, 구조체, 유니온 등 새로운 유형을 정의하는 다양한 방법을 살펴봅니다. 이러한 사용자 지정 유형은 데이터와 알고리즘을 결합하여 애플리케이션 객체의 상태 및 동작을 설명할 수 있습니다.
저자는 "분할 및 정복" 원칙에 대해 설명하면서 객체가 작지만 논리적으로 완전한 작업을 해결하는 미니 프로그램이라는 것을 보여줍니다. 여러분은 객체를 단일 시스템으로 결합하고 임의적이고 복잡성한 제품과 서비스를 만들 수 있습니다.
사용자가 MQL5의 기능을 학습하는 데 도움을 주기 위해 파트 "MQL5에서 객체 지향 프로그래밍"에서는 실제 구현 예제와 함께 OOP의 원리를 소개합니다. 이 책은 또한 템플릿, 인터페이스 및 네임스페이스에 대해 다루며 MQL5 개발 프로그램에서 OOP의 유연성과 강력한 기능을 소개합니다.
파트2 'MQL5 프로그래밍 기본'에서는 이 프로그래밍 언어의 주요 개념을 소개합니다. 이 파트에서는 데이터 유형, 식별자, 변수, 표현식 및 연산자에 대해 설명합니다. 여러분은 다양한 명령어를 결합하여 프로그램 로직을 구성하는 방법을 배우게 될 것입니다.MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 1
이 책의 첫 번째 장에서는 MQL5 언어와 개발 환경에 대해 소개합니다. MQL4(MetaTrader 4 언어)와 비교하여 MQL5 언어에 도입된 새로운 기능 중 하나는 MQL5 언어는 객체지향 프로그래밍(OOP)을 지원하여 C++와 유사하다는 점입니다.
이 책의 네 번째 파트에서는 기본 제공 함수(MQL5 API)를 마스터하는 데 중점을 둘 것입니다. 그리고 이후 점차 전문화된 하위 시스템을 살펴볼 것입니다. 모든 MQL5 프로그램은 다양한 기술과 기능을 활용할 수 있게 합니다. 따라서 여러분은 대부분의 프로그램에서 활용할 수 있는 가장 간단하고 유용한 기능부터 시작하는 것이 좋습니다.MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 5
책의 파트 5에서는 금융 데이터 분석 및 처리, 차트 시각화, 자동화, 사용자 상호작용 등 알고리즘 트레이딩과 관련된 API에 대해 자세히 알아볼 것입니다.