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交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第二部分 - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 3953
- 等级:
- (6)
- 已发布:
- 已更新:
-
\MQL5\Files\MQL5Book\ansi1252.txt (0.05 KB) 预览clock10.htm (0.96 KB)clock10.png (0.32 KB)envrun.bat (0.05 KB)icons-322-46.bmp (57.91 KB)unicode1.txt (0.1 KB) 预览unicode2.txt (0.1 KB) 预览unicode3.txt (0.1 KB) 预览\MQL5\Include\MQL5Book\AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 预览AppliedTo.mqh (1.17 KB) 预览ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 预览AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 预览AutoPtr.mqh (1.87 KB) 预览CalendarCache.mqh (24.24 KB) 预览CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 预览CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 预览CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 预览ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 预览ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 预览ColorMix.mqh (6.25 KB) 预览Comments.mqh (3.71 KB) 预览ConverterT.mqh (0.96 KB) 预览CustomOrder.mqh (8.69 KB) 预览CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 预览CustomTrade.mqh (39.4 KB) 预览DateTime.mqh (2.56 KB) 预览DBSQLite.mqh (24.03 KB) 预览DealFilter.mqh (0.84 KB) 预览DealMonitor.mqh (4.56 KB) 预览Defines.mqh (0.71 KB) 预览EnumToArray.mqh (1.54 KB) 预览FileHandle.mqh (1.97 KB) 预览FileHolder.mqh (3.64 KB) 预览HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 预览HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 预览IndBufArray.mqh (7.17 KB) 预览IndCommon.mqh (0.9 KB) 预览LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 预览LibRand.mqh (1.23 KB) 预览LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 预览MapArray.mqh (2.64 KB) 预览MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 预览MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 预览MqlError.mqh (8.53 KB) 预览MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 预览MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 预览MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 预览MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 预览MultiTimer.mqh (6.77 KB) 预览ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 预览OptReader.mqh (21.93 KB) 预览OrderFilter.mqh (1.19 KB) 预览OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 预览OutputStream.mqh (4.18 KB) 预览Periods.mqh (1.95 KB) 预览Permissions.mqh (4.87 KB) 预览PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 预览PositionFilter.mqh (1.38 KB) 预览PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 预览QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 预览QuickSortT.mqh (1.67 KB) 预览QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 预览QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 预览Reservoir.mqh (4.71 KB) 预览RSquared.mqh (2.27 KB) 预览SimpleArray.mqh (1.3 KB) 预览StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 预览StringUtils.mqh (1.91 KB) 预览StructPrint.mqh (0.85 KB) 预览SymbolFilter.mqh (7 KB) 预览SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 预览Tableau.mqh (8.79 KB) 预览TickEnum.mqh (2.4 KB) 预览TickFilter.mqh (3.74 KB) 预览TickModel.mqh (2.67 KB) 预览Timing.mqh (1.71 KB) 预览toyjson.mqh (11.4 KB) 预览TplFile.mqh (8.12 KB) 预览TplFileFull.mqh (11.01 KB) 预览TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 预览TradeCache.mqh (7.55 KB) 预览TradeFilter.mqh (10.59 KB) 预览TradeGuard.mqh (4.42 KB) 预览TradeReport.mqh (8.83 KB) 预览TradeReportPage.htm (0.75 KB)TradeReportSVG.htm (0.38 KB)TradeReportTable.htm (2.11 KB)TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 预览TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 预览TradeState.mqh (5.91 KB) 预览TradeUtils.mqh (11.51 KB) 预览TrailingStop.mqh (4.17 KB) 预览Tuples.mqh (4.94 KB) 预览TypeName.mqh (1 KB) 预览Uninit.mqh (1.16 KB) 预览Warnings.mqh (0.54 KB) 预览\MQL5\Include\MQL5Book\ws\wsclient.mqh (5.19 KB) 预览wsframe.mqh (11.62 KB) 预览wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 预览wsmessage.mqh (5.44 KB) 预览wsprotocol.mqh (15.63 KB) 预览wstools.mqh (6.22 KB) 预览wstransport.mqh (5.33 KB) 预览\MQL5\Libraries\MQL5Book\LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 预览LibRand.mq5 (3 KB) 预览\MQL5\Presets\MQL5Book\BandOsMA.set (1.22 KB)BandOsMACustom.set (1.54 KB)BandOsMAticks.set (1.24 KB)\MQL5\Scripts\MQL5Book\p2\Arrays.mq5 (1.4 KB) 预览ExprArithmetic.mq5 (1.29 KB) 预览ExprAssign.mq5 (1.19 KB) 预览ExprBitwise.mq5 (1.5 KB) 预览ExprConditional.mq5 (2.04 KB) 预览ExprIncDec.mq5 (1.22 KB) 预览ExprLogical.mq5 (1.59 KB) 预览ExprModify.mq5 (1.25 KB) 预览ExprParentheses.mq5 (1.34 KB) 预览ExprRelational.mq5 (2.46 KB) 预览ExprSpecial.mq5 (1.55 KB) 预览ExternCommon.mqh (0.55 KB) 预览ExternHeader1.mqh (1.18 KB) 预览ExternHeader2.mqh (1.12 KB) 预览ExternMain.mq5 (1.6 KB) 预览FuncCallback.mq5 (1.65 KB) 预览FuncDeclaration.mq5 (3.73 KB) 预览FuncFibo.mq5 (1.52 KB) 预览FuncFiboRecursive.mq5 (1.46 KB) 预览FuncOverload.mq5 (3.19 KB) 预览FuncReturn.mq5 (1.76 KB) 预览FuncTypedef.mq5 (2.74 KB) 预览GoodTimes.mq5 (1.46 KB) 预览Preprocessor.mq5 (3.33 KB) 预览Preprocessor.mqh (0.91 KB) 预览Preprocessor.txt (0.01 KB) 预览StmtDeclaration.mq5 (1.49 KB) 预览StmtExpression.mq5 (1.25 KB) 预览StmtJumpBreak.mq5 (1.54 KB) 预览StmtJumpContinue.mq5 (1.21 KB) 预览StmtJumpReturn.mq5 (1.1 KB) 预览StmtLoopsDo.mq5 (0.88 KB) 预览StmtLoopsFor.mq5 (1.92 KB) 预览StmtLoopsWhile.mq5 (1.18 KB) 预览StmtNull.mq5 (0.98 KB) 预览StmtSelectionIf.mq5 (1.19 KB) 预览StmtSelectionSwitch.mq5 (1.59 KB) 预览TypeBool.mq5 (1.12 KB) 预览TypeChar.mq5 (1.42 KB) 预览TypeColor.mq5 (1.08 KB) 预览TypeConversion.mq5 (2.13 KB) 预览TypeDateTime.mq5 (1.43 KB) 预览TypeEnum.mq5 (2 KB) 预览TypeFloat.mq5 (1.72 KB) 预览TypeInt.mq5 (1.24 KB) 预览TypeString.mq5 (1.36 KB) 预览TypeUserEnum.mq5 (1.46 KB) 预览VariableScopes.mq5 (1.37 KB) 预览您错过了交易机会：
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第二部分 MQL5编程基础知识
第二部分 "MQL5编程基础知识"介绍了该编程语言的核心概念。与任何其他语言一样，MQL5基于几个基本概念，这些概念是创建复杂程序的基础。本书这一部分专门讨论数据类型、标识符、变量、表达式和运算符。您将学习了解如何组合不同的指令来形成程序逻辑。
过程式编程的基本原理就是使读者能够学习如何创建遵循一系列步骤来处理数据的程序。这是继续强大的面向对象编程(OOP)范式之前的重要一步，本书的下一部分将对此进行介绍。
标识符在MQL5编程中发挥着关键作用，因为它们允许通过唯一名称访问程序元素。标识符由拉丁字母、数字和下划线组成，不能以数字开头，且不能与MQL5保留字匹配。遵守这一重要规则是成功编译程序的必要先决条件。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/45591
交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第一部分
本书第一章介绍了MQL5语言和开发环境。与MQL4（MetaTrader 4 语言）相比，MQL5语言其中一项新功能就是支持面向对象编程(OOP)，这使其类似于C++。使用ONNX模型识别手写数字的示例
此EA不用于交易。使用标准Canvas库实现的简单面板允许您用鼠标绘制数字。经过测试的mnist.onnx模型用于识别数字。
交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第三部分
第三部分 "MQL5中的面向对象编程"呈现了MQL5语言中面向对象编程(OOP)的世界。软件开发往往涉及与多个实体管理相关的复杂性，需要先进的技术来提高编程的便利性、效率和质量。交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 书中的源代码。第四部分
在本书的第四部分，我们将重点掌握内置函数(MQL5 API)，并将逐步深入研究专门的子系统。任何MQL5程序都可以利用大量技术和功能。因此，从大多数程序都能使用的最简单且最有用的函数开始是明智的。