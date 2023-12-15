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交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第二部分 - MetaTrader 5EA

MetaQuotes
MetaQuotes

MetaQuotes

MetaQuotes MetaQuotes Ltd是一家软件开发公司。我们其中的一款产品就是MetaTrader 5交易平台，其意于在不同的金融市场进行交易。
使用以下链接下载软件的最新版本：
133 文章 289 代码 18379 主题 28400 评论
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显示:
3953
等级:
(6)
已发布:
已更新:
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) 预览
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) 预览
unicode2.txt (0.1 KB) 预览
unicode3.txt (0.1 KB) 预览
utf8.txt (0.05 KB) 预览
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 预览
AppliedTo.mqh (1.17 KB) 预览
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 预览
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 预览
AutoPtr.mqh (1.87 KB) 预览
CalendarCache.mqh (24.24 KB) 预览
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 预览
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 预览
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 预览
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 预览
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 预览
ColorMix.mqh (6.25 KB) 预览
Comments.mqh (3.71 KB) 预览
ConverterT.mqh (0.96 KB) 预览
CRC32.mqh (1.89 KB) 预览
CustomOrder.mqh (8.69 KB) 预览
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 预览
CustomTrade.mqh (39.4 KB) 预览
DateTime.mqh (2.56 KB) 预览
DBSQLite.mqh (24.03 KB) 预览
DealFilter.mqh (0.84 KB) 预览
DealMonitor.mqh (4.56 KB) 预览
Defines.mqh (0.71 KB) 预览
EnumToArray.mqh (1.54 KB) 预览
FileHandle.mqh (1.97 KB) 预览
FileHolder.mqh (3.64 KB) 预览
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 预览
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 预览
IndBufArray.mqh (7.17 KB) 预览
IndCommon.mqh (0.9 KB) 预览
IS.mqh (0.98 KB) 预览
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 预览
LibRand.mqh (1.23 KB) 预览
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 预览
MapArray.mqh (2.64 KB) 预览
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 预览
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 预览
MqlError.mqh (8.53 KB) 预览
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 预览
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 预览
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 预览
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 预览
MultiTimer.mqh (6.77 KB) 预览
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 预览
OptReader.mqh (21.93 KB) 预览
OrderFilter.mqh (1.19 KB) 预览
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 预览
OutputStream.mqh (4.18 KB) 预览
Periods.mqh (1.95 KB) 预览
Permissions.mqh (4.87 KB) 预览
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 预览
PNG.mqh (5.31 KB) 预览
PositionFilter.mqh (1.38 KB) 预览
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 预览
PRTF.mqh (1.07 KB) 预览
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 预览
QuickSortT.mqh (1.67 KB) 预览
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 预览
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 预览
Reservoir.mqh (4.71 KB) 预览
RSquared.mqh (2.27 KB) 预览
RTTI.mqh (1.57 KB) 预览
SimpleArray.mqh (1.3 KB) 预览
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 预览
StringUtils.mqh (1.91 KB) 预览
StructPrint.mqh (0.85 KB) 预览
SymbolFilter.mqh (7 KB) 预览
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 预览
Tableau.mqh (8.79 KB) 预览
TickEnum.mqh (2.4 KB) 预览
TickFilter.mqh (3.74 KB) 预览
TickModel.mqh (2.67 KB) 预览
Timing.mqh (1.71 KB) 预览
toyjson.mqh (11.4 KB) 预览
TplFile.mqh (8.12 KB) 预览
TplFileFull.mqh (11.01 KB) 预览
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 预览
TradeCache.mqh (7.55 KB) 预览
TradeFilter.mqh (10.59 KB) 预览
TradeGuard.mqh (4.42 KB) 预览
TradeReport.mqh (8.83 KB) 预览
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 预览
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 预览
TradeState.mqh (5.91 KB) 预览
TradeUtils.mqh (11.51 KB) 预览
TrailingStop.mqh (4.17 KB) 预览
Tuples.mqh (4.94 KB) 预览
TypeName.mqh (1 KB) 预览
Uninit.mqh (1.16 KB) 预览
URL.mqh (4.64 KB) 预览
Warnings.mqh (0.54 KB) 预览
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) 预览
wsframe.mqh (11.62 KB) 预览
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 预览
wsmessage.mqh (5.44 KB) 预览
wsprotocol.mqh (15.63 KB) 预览
wstools.mqh (6.22 KB) 预览
wstransport.mqh (5.33 KB) 预览
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 预览
LibRand.mq5 (3 KB) 预览
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p2\
Arrays.mq5 (1.4 KB) 预览
ExprArithmetic.mq5 (1.29 KB) 预览
ExprAssign.mq5 (1.19 KB) 预览
ExprBitwise.mq5 (1.5 KB) 预览
ExprConditional.mq5 (2.04 KB) 预览
ExprIncDec.mq5 (1.22 KB) 预览
ExprLogical.mq5 (1.59 KB) 预览
ExprModify.mq5 (1.25 KB) 预览
ExprParentheses.mq5 (1.34 KB) 预览
ExprRelational.mq5 (2.46 KB) 预览
ExprSpecial.mq5 (1.55 KB) 预览
ExternCommon.mqh (0.55 KB) 预览
ExternHeader1.mqh (1.18 KB) 预览
ExternHeader2.mqh (1.12 KB) 预览
ExternMain.mq5 (1.6 KB) 预览
FuncCallback.mq5 (1.65 KB) 预览
FuncDeclaration.mq5 (3.73 KB) 预览
FuncFibo.mq5 (1.52 KB) 预览
FuncFiboRecursive.mq5 (1.46 KB) 预览
FuncOverload.mq5 (3.19 KB) 预览
FuncReturn.mq5 (1.76 KB) 预览
FuncTypedef.mq5 (2.74 KB) 预览
GoodTimes.mq5 (1.46 KB) 预览
Preprocessor.mq5 (3.33 KB) 预览
Preprocessor.mqh (0.91 KB) 预览
Preprocessor.txt (0.01 KB) 预览
StmtDeclaration.mq5 (1.49 KB) 预览
StmtExpression.mq5 (1.25 KB) 预览
StmtJumpBreak.mq5 (1.54 KB) 预览
StmtJumpContinue.mq5 (1.21 KB) 预览
StmtJumpReturn.mq5 (1.1 KB) 预览
StmtLoopsDo.mq5 (0.88 KB) 预览
StmtLoopsFor.mq5 (1.92 KB) 预览
StmtLoopsWhile.mq5 (1.18 KB) 预览
StmtNull.mq5 (0.98 KB) 预览
StmtSelectionIf.mq5 (1.19 KB) 预览
StmtSelectionSwitch.mq5 (1.59 KB) 预览
TypeBool.mq5 (1.12 KB) 预览
TypeChar.mq5 (1.42 KB) 预览
TypeColor.mq5 (1.08 KB) 预览
TypeConversion.mq5 (2.13 KB) 预览
TypeDateTime.mq5 (1.43 KB) 预览
TypeEnum.mq5 (2 KB) 预览
TypeFloat.mq5 (1.72 KB) 预览
TypeInt.mq5 (1.24 KB) 预览
TypeString.mq5 (1.36 KB) 预览
TypeUserEnum.mq5 (1.46 KB) 预览
VariableScopes.mq5 (1.37 KB) 预览
扩展 (163) 崩溃 (163)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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第二部分 MQL5编程基础知识

第二部分 "MQL5编程基础知识"介绍了该编程语言的核心概念。与任何其他语言一样，MQL5基于几个基本概念，这些概念是创建复杂程序的基础。本书这一部分专门讨论数据类型、标识符、变量、表达式和运算符。您将学习了解如何组合不同的指令来形成程序逻辑。

MQL5编程基础知识



过程式编程的基本原理就是使读者能够学习如何创建遵循一系列步骤来处理数据的程序。这是继续强大的面向对象编程(OOP)范式之前的重要一步，本书的下一部分将对此进行介绍。

标识符在MQL5编程中发挥着关键作用，因为它们允许通过唯一名称访问程序元素。标识符由拉丁字母、数字和下划线组成，不能以数字开头，且不能与MQL5保留字匹配。遵守这一重要规则是成功编译程序的必要先决条件。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/45591

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第一部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第一部分

本书第一章介绍了MQL5语言和开发环境。与MQL4（MetaTrader 4 语言）相比，MQL5语言其中一项新功能就是支持面向对象编程(OOP)，这使其类似于C++。

使用ONNX模型识别手写数字的示例 使用ONNX模型识别手写数字的示例

此EA不用于交易。使用标准Canvas库实现的简单面板允许您用鼠标绘制数字。经过测试的mnist.onnx模型用于识别数字。

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第三部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第三部分

第三部分 "MQL5中的面向对象编程"呈现了MQL5语言中面向对象编程(OOP)的世界。软件开发往往涉及与多个实体管理相关的复杂性，需要先进的技术来提高编程的便利性、效率和质量。

交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 书中的源代码。第四部分 交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 书中的源代码。第四部分

在本书的第四部分，我们将重点掌握内置函数(MQL5 API)，并将逐步深入研究专门的子系统。任何MQL5程序都可以利用大量技术和功能。因此，从大多数程序都能使用的最简单且最有用的函数开始是明智的。