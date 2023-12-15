코드베이스섹션
Experts

MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 2 - MetaTrader 5용 expert

조회수:
701
평가:
(6)
게시됨:
업데이트됨:
\MQL5\Files\MQL5Book\
ansi1252.txt (0.05 KB) 조회
clock10.htm (0.96 KB)
clock10.png (0.32 KB)
envrun.bat (0.05 KB)
icons-322-46.bmp (57.91 KB)
unicode1.txt (0.1 KB) 조회
unicode2.txt (0.1 KB) 조회
unicode3.txt (0.1 KB) 조회
utf8.txt (0.05 KB) 조회
\MQL5\Include\MQL5Book\
AccountMonitor.mqh (3.7 KB) 조회
AppliedTo.mqh (1.17 KB) 조회
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) 조회
AutoIndicator.mqh (11.07 KB) 조회
AutoPtr.mqh (1.87 KB) 조회
CalendarCache.mqh (24.24 KB) 조회
CalendarDefines.mqh (4.62 KB) 조회
CalendarFilter.mqh (28.54 KB) 조회
CalendarFilterCached.mqh (2.38 KB) 조회
ChartModeMonitor.mqh (5.57 KB) 조회
ChartModeMonitorFull.mqh (7.43 KB) 조회
ColorMix.mqh (6.25 KB) 조회
Comments.mqh (3.71 KB) 조회
ConverterT.mqh (0.96 KB) 조회
CRC32.mqh (1.89 KB) 조회
CustomOrder.mqh (8.69 KB) 조회
CustomSymbolMonitor.mqh (6.15 KB) 조회
CustomTrade.mqh (39.4 KB) 조회
DateTime.mqh (2.56 KB) 조회
DBSQLite.mqh (24.03 KB) 조회
DealFilter.mqh (0.84 KB) 조회
DealMonitor.mqh (4.56 KB) 조회
Defines.mqh (0.71 KB) 조회
EnumToArray.mqh (1.54 KB) 조회
FileHandle.mqh (1.97 KB) 조회
FileHolder.mqh (3.64 KB) 조회
HTTPHeader.mqh (3.18 KB) 조회
HTTPRequest.mqh (2.54 KB) 조회
IndBufArray.mqh (7.17 KB) 조회
IndCommon.mqh (0.9 KB) 조회
IS.mqh (0.98 KB) 조회
LibHoughTransform.mqh (2.76 KB) 조회
LibRand.mqh (1.23 KB) 조회
LotMarginExposure.mqh (5.65 KB) 조회
MapArray.mqh (2.64 KB) 조회
MarginProfitMeter.mqh (7.21 KB) 조회
MatrixProcessor.mqh (2.93 KB) 조회
MqlError.mqh (8.53 KB) 조회
MqlParamBuilder.mqh (2.16 KB) 조회
MqlParamStringer.mqh (1.77 KB) 조회
MqlTradeSync.mqh (35.33 KB) 조회
MultiSymbolMonitor.mqh (2.7 KB) 조회
MultiTimer.mqh (6.77 KB) 조회
ObjectMonitor.mqh (10.68 KB) 조회
OptReader.mqh (21.93 KB) 조회
OrderFilter.mqh (1.19 KB) 조회
OrderMonitor.mqh (6.5 KB) 조회
OutputStream.mqh (4.18 KB) 조회
Periods.mqh (1.95 KB) 조회
Permissions.mqh (4.87 KB) 조회
PermutationGenerator.mqh (2.54 KB) 조회
PNG.mqh (5.31 KB) 조회
PositionFilter.mqh (1.38 KB) 조회
PositionMonitor.mqh (5.32 KB) 조회
PRTF.mqh (1.07 KB) 조회
QuickSortStructT.mqh (2.8 KB) 조회
QuickSortT.mqh (1.67 KB) 조회
QuickSortTm.mqh (2.43 KB) 조회
QuoteRefresh.mqh (2.34 KB) 조회
Reservoir.mqh (4.71 KB) 조회
RSquared.mqh (2.27 KB) 조회
RTTI.mqh (1.57 KB) 조회
SimpleArray.mqh (1.3 KB) 조회
StringBenchmark.mqh (2.33 KB) 조회
StringUtils.mqh (1.91 KB) 조회
StructPrint.mqh (0.85 KB) 조회
SymbolFilter.mqh (7 KB) 조회
SymbolMonitor.mqh (6.98 KB) 조회
Tableau.mqh (8.79 KB) 조회
TickEnum.mqh (2.4 KB) 조회
TickFilter.mqh (3.74 KB) 조회
TickModel.mqh (2.67 KB) 조회
Timing.mqh (1.71 KB) 조회
toyjson.mqh (11.4 KB) 조회
TplFile.mqh (8.12 KB) 조회
TplFileFull.mqh (11.01 KB) 조회
TradeBaseMonitor.mqh (13.78 KB) 조회
TradeCache.mqh (7.55 KB) 조회
TradeFilter.mqh (10.59 KB) 조회
TradeGuard.mqh (4.42 KB) 조회
TradeReport.mqh (8.83 KB) 조회
TradeReportPage.htm (0.75 KB)
TradeReportSVG.htm (0.38 KB)
TradeReportTable.htm (2.11 KB)
TradeReportWriter.mqh (8.45 KB) 조회
TradeRetcode.mqh (6.39 KB) 조회
TradeState.mqh (5.91 KB) 조회
TradeUtils.mqh (11.51 KB) 조회
TrailingStop.mqh (4.17 KB) 조회
Tuples.mqh (4.94 KB) 조회
TypeName.mqh (1 KB) 조회
Uninit.mqh (1.16 KB) 조회
URL.mqh (4.64 KB) 조회
Warnings.mqh (0.54 KB) 조회
\MQL5\Include\MQL5Book\ws\
wsclient.mqh (5.19 KB) 조회
wsframe.mqh (11.62 KB) 조회
wsinterfaces.mqh (6.92 KB) 조회
wsmessage.mqh (5.44 KB) 조회
wsprotocol.mqh (15.63 KB) 조회
wstools.mqh (6.22 KB) 조회
wstransport.mqh (5.33 KB) 조회
\MQL5\Libraries\MQL5Book\
LibHoughTransform.mq5 (5.87 KB) 조회
LibRand.mq5 (3 KB) 조회
\MQL5\Presets\MQL5Book\
BandOsMA.set (1.22 KB)
BandOsMACustom.set (1.54 KB)
BandOsMAticks.set (1.24 KB)
\MQL5\Scripts\MQL5Book\p2\
Arrays.mq5 (1.4 KB) 조회
ExprArithmetic.mq5 (1.29 KB) 조회
ExprAssign.mq5 (1.19 KB) 조회
ExprBitwise.mq5 (1.5 KB) 조회
ExprConditional.mq5 (2.04 KB) 조회
ExprIncDec.mq5 (1.22 KB) 조회
ExprLogical.mq5 (1.59 KB) 조회
ExprModify.mq5 (1.25 KB) 조회
ExprParentheses.mq5 (1.34 KB) 조회
ExprRelational.mq5 (2.46 KB) 조회
ExprSpecial.mq5 (1.55 KB) 조회
ExternCommon.mqh (0.55 KB) 조회
ExternHeader1.mqh (1.18 KB) 조회
ExternHeader2.mqh (1.12 KB) 조회
ExternMain.mq5 (1.6 KB) 조회
FuncCallback.mq5 (1.65 KB) 조회
FuncDeclaration.mq5 (3.73 KB) 조회
FuncFibo.mq5 (1.52 KB) 조회
FuncFiboRecursive.mq5 (1.46 KB) 조회
FuncOverload.mq5 (3.19 KB) 조회
FuncReturn.mq5 (1.76 KB) 조회
FuncTypedef.mq5 (2.74 KB) 조회
GoodTimes.mq5 (1.46 KB) 조회
Preprocessor.mq5 (3.33 KB) 조회
Preprocessor.mqh (0.91 KB) 조회
Preprocessor.txt (0.01 KB) 조회
StmtDeclaration.mq5 (1.49 KB) 조회
StmtExpression.mq5 (1.25 KB) 조회
StmtJumpBreak.mq5 (1.54 KB) 조회
StmtJumpContinue.mq5 (1.21 KB) 조회
StmtJumpReturn.mq5 (1.1 KB) 조회
StmtLoopsDo.mq5 (0.88 KB) 조회
StmtLoopsFor.mq5 (1.92 KB) 조회
StmtLoopsWhile.mq5 (1.18 KB) 조회
StmtNull.mq5 (0.98 KB) 조회
StmtSelectionIf.mq5 (1.19 KB) 조회
StmtSelectionSwitch.mq5 (1.59 KB) 조회
TypeBool.mq5 (1.12 KB) 조회
TypeChar.mq5 (1.42 KB) 조회
TypeColor.mq5 (1.08 KB) 조회
TypeConversion.mq5 (2.13 KB) 조회
TypeDateTime.mq5 (1.43 KB) 조회
TypeEnum.mq5 (2 KB) 조회
TypeFloat.mq5 (1.72 KB) 조회
TypeInt.mq5 (1.24 KB) 조회
TypeString.mq5 (1.36 KB) 조회
TypeUserEnum.mq5 (1.46 KB) 조회
VariableScopes.mq5 (1.37 KB) 조회
파트2. MQL5 프로그래밍의 기본

"파트2. MQL5 프로그래밍 기본" 에서 이 프로그래밍 언어의 주요 개념을 소개합니다. 다른 언어와 마찬가지로 MQL5는 복잡한 프로그램을 만들기 위한 빌딩 블록의 역할을 하는 몇 가지 기본 개념을 기반으로 합니다. 이 파트에서는 데이터 유형, 식별자, 변수, 표현식 및 연산자에 대해 설명합니다. 여러분은 다양한 명령어를 결합하여 프로그램 로직을 구성하는 방법을 배우게 될 것입니다.

MQL5 프로그래밍의 기본



절차적 프로그래밍의 기본 원리를 통해 여러분은 일련의 단계에 따라 데이터를 처리하는 프로그램을 만드는 방법을 배울 수 있을 것입니다. 이 부분은 이 책의 다음 부분에서 다룰 객체 지향 프로그래밍(OOP)의 강력한 패러다임으로 나아가기 전에 중요한 단계입니다.

식별자는 고유한 이름으로 프로그램 요소에 액세스할 수 있게 해주므로 MQL5 프로그래밍에서 핵심적인 역할을 합니다. 식별자는 라틴 문자, 숫자, 밑줄로 구성되며 숫자로 시작할 수 없고 MQL5 예약어와 일치하지 않아야 합니다. 이 중요한 규칙을 준수하는 것은 성공적인 프로그램 컴파일을 위한 필수 전제 조건입니다.


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/45591

