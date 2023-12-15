당사 팬 페이지에 가입하십시오
MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 2 - MetaTrader 5용 expert
파트2. MQL5 프로그래밍의 기본
"파트2. MQL5 프로그래밍 기본" 에서 이 프로그래밍 언어의 주요 개념을 소개합니다. 다른 언어와 마찬가지로 MQL5는 복잡한 프로그램을 만들기 위한 빌딩 블록의 역할을 하는 몇 가지 기본 개념을 기반으로 합니다. 이 파트에서는 데이터 유형, 식별자, 변수, 표현식 및 연산자에 대해 설명합니다. 여러분은 다양한 명령어를 결합하여 프로그램 로직을 구성하는 방법을 배우게 될 것입니다.
절차적 프로그래밍의 기본 원리를 통해 여러분은 일련의 단계에 따라 데이터를 처리하는 프로그램을 만드는 방법을 배울 수 있을 것입니다. 이 부분은 이 책의 다음 부분에서 다룰 객체 지향 프로그래밍(OOP)의 강력한 패러다임으로 나아가기 전에 중요한 단계입니다.
식별자는 고유한 이름으로 프로그램 요소에 액세스할 수 있게 해주므로 MQL5 프로그래밍에서 핵심적인 역할을 합니다. 식별자는 라틴 문자, 숫자, 밑줄로 구성되며 숫자로 시작할 수 없고 MQL5 예약어와 일치하지 않아야 합니다. 이 중요한 규칙을 준수하는 것은 성공적인 프로그램 컴파일을 위한 필수 전제 조건입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/45591
