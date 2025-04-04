아이디어 작성자 - alex

MQ5 코드 작성자 - 바라바시카크브엔

주의: 전문가 어드바이저는 헤지 계좌 전용입니다!

전문가 어드바이저는 두 개의 다방향 포지션을 개설합니다. 두 포지션이 모두 청산되면(손절 또는 이익실현을 트리거하여) 새 바에서 두 개의 다방향 포지션이 다시 열립니다.

매개변수에서는 손절과 이익실현만 사용할 수 있습니다. 추적 및 보조지표는 사용되지 않습니다.

USDJPY, H1:



