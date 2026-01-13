SinaisSeções
Priyojit Karmakar

Trading Factory

Priyojit Karmakar
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 27%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
38 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
40.94 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
338.05 USD (337 754 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (338.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
338.05 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
99.03%
Depósito máximo carregado:
0.36%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
38 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
8.90 USD
Lucro médio:
8.90 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.12% (1.99 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 37
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 338
EURUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 338K
EURUSD 25
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.94 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +338.05 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMCapitalLtd-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

trading with safe money management
Sem comentários
2026.01.13 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
